Компани стал играющим тренером "Андерлехта"

Венсан Компани Покидающий "Манчестер Сити" защитник Венсан Компани решил не томить публику со следующим шагом в своей карьере, став играющим тренером своего бывшего клуба "Андерлехта".

Напомним, ранее в воскресенье — на следующий день после победы над "Уотфордом" в финале Кубка Англии — Компани объявил, что не будет продлевать свой истекающий в конце сезона контракт с "горожанами".

За 11 лет на "Этихад" Компани сыграл 360 матчей и завоевал 12 трофеев, став настоящей легендой клуба. Венсан уходит на мажорной ноте, едва оформив с "Сити" исторический требл.

Интрига насчет того, куда отправится 33-летний защитник, продержалась недолго. Венсан возвращается в "Андерлехт" — клуб, воспитанником академии которого он является и из которого он ушел 13 лет назад в "Гамбург".

Контракт Компани как играющего тренера с бельгийским клубом рассчитан на три года.

"Я в очередной раз решил восстать против того, чему суждено быть. Я выбрал быть благодарным прошлому, но амбициозным и устремленным в будущее. Следующие три года я буду исполнять роль играющего тренера "Андерлехта", лучшего клуба в Бельгии".

"Это может стать сюрпризом для вас. Это самое страстное, но и самое рациональное решение, что я когда-либо принимал", — сообщил Компани в фейсбуке.


Метки Андерлехт, Компани, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2019 14:00

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  1. mancityman 19.05.2019 14:36 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  2. mc-od 19.05.2019 14:16 # mc-od
    КЭП! ТОП! ЛЕГЕНДА!

    И уходит как КОРОЛЬ, KPACUBO!

    Источник: http://fapl.ru/posts/70863/?c=1

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  3. farot 19.05.2019 14:05 # farot
    Нихуя, красавчик.
    Может, пока лечился, чему-то подучился у лысого шарлатана

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