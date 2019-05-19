Компани стал играющим тренером "Андерлехта"

Покидающий "Манчестер Сити" защитник Венсан Компани решил не томить публику со следующим шагом в своей карьере, став играющим тренером своего бывшего клуба "Андерлехта".

Напомним, ранее в воскресенье — на следующий день после победы над "Уотфордом" в финале Кубка Англии — Компани объявил, что не будет продлевать свой истекающий в конце сезона контракт с "горожанами".



За 11 лет на "Этихад" Компани сыграл 360 матчей и завоевал 12 трофеев, став настоящей легендой клуба. Венсан уходит на мажорной ноте, едва оформив с "Сити" исторический требл.



Интрига насчет того, куда отправится 33-летний защитник, продержалась недолго. Венсан возвращается в "Андерлехт" — клуб, воспитанником академии которого он является и из которого он ушел 13 лет назад в "Гамбург".



Контракт Компани как играющего тренера с бельгийским клубом рассчитан на три года.



"Я в очередной раз решил восстать против того, чему суждено быть. Я выбрал быть благодарным прошлому, но амбициозным и устремленным в будущее. Следующие три года я буду исполнять роль играющего тренера "Андерлехта", лучшего клуба в Бельгии".



"Это может стать сюрпризом для вас. Это самое страстное, но и самое рациональное решение, что я когда-либо принимал", — сообщил Компани в фейсбуке.