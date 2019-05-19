Гвардиола: "Сити" не нарушал правил ФФП"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что верит своему клубу, который отрицает вину касательно нарушений правил финансового фейр-плей.
Этот блестящий сезон, который подопечные Гвардиолы завершили с титулом Премьер-Лиги, Кубком Англии и Кубком Англии, вскоре может был омрачен для клуба с "Этихад" санкциями за нарушение ФФП.
В данный момент дело "Сити" уже передано в судебную палату УЕФА для избрания меры наказания, однако Гвардиола доверяет боссам своего клуба.
"Вчера я говорил, что мы не виноваты, пока не доказано обратное. Этот клуб сделал большой шаг вперед благодаря совершенным инвестициям. Можно ли сделать этот шаг без игроков топ-уровня? Ни за что. Деньги помогают приглашать невероятных игроков, которые есть у нас, это да".
"Однако давайте подождем. Если нас накажут, мы примем это. Но я разговаривал с нашими президентом и исполнительным директором, и они объяснили мне, почему мы оказались под следствием, и я доверяю им".
"Они сказали мне, что мы все делали честно и абсолютно следовали правилам, и я верю им. Если наши соперники думают, что дело только в деньгах, то пускай", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
19.05.2019 08:00
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Завалите уже е6ач этому чсвшному шарлатану. Такую чушь несёт, просто алес.
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10 лярдов потратили все тренера до тебя эй лысый, совсем е6нулся
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Всё дело в гегемонии, которую отняли у,, лучших'' клубов. Они лишились права распоряжаться игроками, которых раньше, агенты этих игроков, умоляли взять их в топ-клуб, иначе, какой бы ты,, месси,, не был, ты канул бы в лету. Сити - это пример того, что и другие клубы имеют место под Солнцем. И болеют за МС, только те кто не стал думать стереотипно, по навязанной массам схеме: Элита и отбросы. Правильные вложения не только денежные, сделали этот проект конкурентноспособным. А конкуренцию они не хотят и боятся окончательно потерять контроль. Что такое ФФП? Это завуалированное стремление старого лобби, не давать другим клубам создавать конкуренцию.
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