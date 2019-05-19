Гвардиола: "Сити" не нарушал правил ФФП"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что верит своему клубу, который отрицает вину касательно нарушений правил финансового фейр-плей.

Этот блестящий сезон, который подопечные Гвардиолы завершили с титулом Премьер-Лиги, Кубком Англии и Кубком Англии, вскоре может был омрачен для клуба с "Этихад" санкциями за нарушение ФФП.



В данный момент дело "Сити" уже передано в судебную палату УЕФА для избрания меры наказания, однако Гвардиола доверяет боссам своего клуба.



"Вчера я говорил, что мы не виноваты, пока не доказано обратное. Этот клуб сделал большой шаг вперед благодаря совершенным инвестициям. Можно ли сделать этот шаг без игроков топ-уровня? Ни за что. Деньги помогают приглашать невероятных игроков, которые есть у нас, это да".



"Однако давайте подождем. Если нас накажут, мы примем это. Но я разговаривал с нашими президентом и исполнительным директором, и они объяснили мне, почему мы оказались под следствием, и я доверяю им".



"Они сказали мне, что мы все делали честно и абсолютно следовали правилам, и я верю им. Если наши соперники думают, что дело только в деньгах, то пускай", — цитирует Гвардиолу The Guardian.