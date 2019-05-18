"Манчестер Сити" сделал предложение по Родри

"Манчестер Сити" сделал предложение о покупке полузащитника "Атлетико" Родри.

На протяжении этого сезона скауты "горожан" внимательно просматривали Родри с прицелом на роль преемника для 34-летнего Фернандиньо.



Недавно посмотреть на игру Родри своими глазами приезжал спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн, после чего дал добро на приобретение своего соотечественника.



Как сообщает AS, теперь чемпионы Премьер-Лиги предложили "Атлетико" 61 миллион фунтов, что прописаны в контракте 22-летнего игрока сборной Испании.



Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не желает расставаться с ключевым игроком, однако наличие пункта об отступных означает, что судьба Родри в его собственных руках — теперь решение за игроком.