"Манчестер Сити" сделал предложение по Родри

Родри "Манчестер Сити" сделал предложение о покупке полузащитника "Атлетико" Родри.

На протяжении этого сезона скауты "горожан" внимательно просматривали Родри с прицелом на роль преемника для 34-летнего Фернандиньо.

Недавно посмотреть на игру Родри своими глазами приезжал спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн, после чего дал добро на приобретение своего соотечественника.

Как сообщает AS, теперь чемпионы Премьер-Лиги предложили "Атлетико" 61 миллион фунтов, что прописаны в контракте 22-летнего игрока сборной Испании.

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не желает расставаться с ключевым игроком, однако наличие пункта об отступных означает, что судьба Родри в его собственных руках — теперь решение за игроком.


Метки Атлетико, Манчестер Сити, Родри, слухи

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2019 11:05

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Последние комментарии:




  1. papka-legend 18.05.2019 11:54 # papka-legend
    О боже, да всем насрать.

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  2. brown-ale 18.05.2019 11:23 # brown-ale
    Впервые слышу об этом игроке. Кто это вообще?

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