Гвардиола хочет сохранить Сане в "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не хочет расставаться с вингером Лером Сане.

В этом сезоне Сане провел 46 матчей за "горожан", забив 16 голов и отдав 10 результативных передач. Несмотря на приличные показатели эффективности, Лерой не был твердым игроком стартового состава.



Кроме того, 23-летний немец уже длительное время не может договориться о новом контракте, из-за чего пресса принялась сватать его в "Баварию", однако Гвардиола не помышляет о продаже Сане.



"Мы уже полтора года пытаемся продлить его контракт. Мы хотим сохранить его".



"Если ты хочешь продлить его контракт, значит ты хочешь сохранить его. Ты не продлеваешь контракт с игроком, если не хочешь сохранить его. Тоже самое с Илкаем Гюндоганом, к примеру".



"Сейчас неподходящее время, чтобы говорить об этом. Нам предстоит сыграть еще один матч, после чего лично я отправлюсь в отпуск".



"Он соперничает со Стерлингом и Бернарду Силвой. Это непросто. Если ты хочешь участвовать в четырех турнирах, тебе нужны все они: Лерой, Стерлинг, Рияд Махрез, Бернарду. Мы не можем сражаться на четырех фронтах с лишь двумя вингерами".



"Они должны сражаться друг с другом каждый день и играть как можно лучше, чтобы убедить меня выпускать их в стартовом составе", — цитирует Гвардиолу Goal.