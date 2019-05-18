Рэшфорд приостановил переговоры с МЮ о новом контракте

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд решил приостановить переговоры о своим клубом новом контракте.

По ходу этого сезона 21-летний Рэшфорд превратился в основного центрального нападающего "красных дьяволов", однако в концовке кампании, как и вся команда, заметно сбавил обороты.

Меж тем, от действующего контракта Маркуса остается только два полных года, если учитывать опцию автоматического продления, и "Юнайтед" жаждет склонить своего воспитанника к новой сделке.

Однако игрок сборной Англии не спешит связывать свое будущее с "дьяволами". Как сообщает Daily Mail, за последние пару месяцев Рэшфорд растерял веру в главного тренера Оле Гуннара Сульшера и уже не уверен, что клуб движется в правильном направлении.

Таким образом, Маркус решил на время приостановить переговоры и посмотреть, как Сульшер собирается вернуть "Юнайтед" в европейскую элиту. Но на "Олд Траффорд" совершенно не хотят, чтобы Маркус оказался в ситуации голкипера Давида Де Хеа с истекающим через 12 месяцев контрактом.



Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, слухи

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 18.05.2019 09:58 # beatles-red
    Даже в третьей команде в Ливерпуле не заиграл. Сидел бы на скаиейке ирисок

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  2. papka-legend 18.05.2019 09:54 # papka-legend
    некоторые этого лоха сравнивают с Мбаппе.

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  3. jack-willsher 18.05.2019 09:17 # jack-willsher
    тупой бегунок. не понимаю че его так хайпят

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  4. chelsiukpro 18.05.2019 09:06 # chelsiukpro
    В Челси его!

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