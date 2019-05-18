Рэшфорд приостановил переговоры с МЮ о новом контракте
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд решил приостановить переговоры о своим клубом новом контракте.
По ходу этого сезона 21-летний Рэшфорд превратился в основного центрального нападающего "красных дьяволов", однако в концовке кампании, как и вся команда, заметно сбавил обороты.
Меж тем, от действующего контракта Маркуса остается только два полных года, если учитывать опцию автоматического продления, и "Юнайтед" жаждет склонить своего воспитанника к новой сделке.
Однако игрок сборной Англии не спешит связывать свое будущее с "дьяволами". Как сообщает Daily Mail, за последние пару месяцев Рэшфорд растерял веру в главного тренера Оле Гуннара Сульшера и уже не уверен, что клуб движется в правильном направлении.
Таким образом, Маркус решил на время приостановить переговоры и посмотреть, как Сульшер собирается вернуть "Юнайтед" в европейскую элиту. Но на "Олд Траффорд" совершенно не хотят, чтобы Маркус оказался в ситуации голкипера Давида Де Хеа с истекающим через 12 месяцев контрактом.
18.05.2019 09:00
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Даже в третьей команде в Ливерпуле не заиграл. Сидел бы на скаиейке ирисок
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некоторые этого лоха сравнивают с Мбаппе.
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тупой бегунок. не понимаю че его так хайпят
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В Челси его!
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