Рэшфорд приостановил переговоры с МЮ о новом контракте

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд решил приостановить переговоры о своим клубом новом контракте.

По ходу этого сезона 21-летний Рэшфорд превратился в основного центрального нападающего "красных дьяволов", однако в концовке кампании, как и вся команда, заметно сбавил обороты.



Меж тем, от действующего контракта Маркуса остается только два полных года, если учитывать опцию автоматического продления, и "Юнайтед" жаждет склонить своего воспитанника к новой сделке.



Однако игрок сборной Англии не спешит связывать свое будущее с "дьяволами". Как сообщает Daily Mail, за последние пару месяцев Рэшфорд растерял веру в главного тренера Оле Гуннара Сульшера и уже не уверен, что клуб движется в правильном направлении.



Таким образом, Маркус решил на время приостановить переговоры и посмотреть, как Сульшер собирается вернуть "Юнайтед" в европейскую элиту. Но на "Олд Траффорд" совершенно не хотят, чтобы Маркус оказался в ситуации голкипера Давида Де Хеа с истекающим через 12 месяцев контрактом.