Де Брюйне не жалко "Ливерпуль"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что ему не жаль "Ливерпуль", финишировавший с 97 очками, но без титула Премьер-Лиги.
Выдав действительно выдающийся сезон, "красные" в итоге остались без титула, потому что "горожане" выиграли все 14 своих последних матчей и финишировали с одним баллом преимущества.
Де Брюйне отдает должное своему сопернику, который изо всех сил стремился к заветному трофею, но не испытывает никакой жалости.
"Они приложили выдающиеся усилия, но итог означает лишь то, что мы были лучше, чем они".
"Мне не жаль их, потому что я не думаю, что им было бы жаль нас. Я не думаю, что кому-либо было жалко нас, когда мы выбыли из Лиги Чемпионов таким образом, как мы это сделали. Ты должен держать удар".
"Я знаю, что они чувствуют — ты определенно будешь расстроен. Но я бы чувствовал то же самое, окажись мы на их месте".
"Однако мы бойцы, и это была отличная битва. Я понимаю их чувства, но жалеть их — это, возможно, чересчур", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.
18.05.2019 07:00
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Из было бы жаль, если бы не фапловские колбасные тупорезы. Клуб то вроде нормальный, а фаны - дауны на одно лицо. Эти фейки сжоптиана, пиздалеры и тд. Салах, Фирмино, Мане, ВВД и остальные хоть знают, за кого они играют? Что за дауны их поддерживают?
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На фапли тоже не жалко
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