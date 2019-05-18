Де Брюйне не жалко "Ливерпуль"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что ему не жаль "Ливерпуль", финишировавший с 97 очками, но без титула Премьер-Лиги.

Выдав действительно выдающийся сезон, "красные" в итоге остались без титула, потому что "горожане" выиграли все 14 своих последних матчей и финишировали с одним баллом преимущества.



Де Брюйне отдает должное своему сопернику, который изо всех сил стремился к заветному трофею, но не испытывает никакой жалости.



"Они приложили выдающиеся усилия, но итог означает лишь то, что мы были лучше, чем они".



"Мне не жаль их, потому что я не думаю, что им было бы жаль нас. Я не думаю, что кому-либо было жалко нас, когда мы выбыли из Лиги Чемпионов таким образом, как мы это сделали. Ты должен держать удар".



"Я знаю, что они чувствуют — ты определенно будешь расстроен. Но я бы чувствовал то же самое, окажись мы на их месте".



"Однако мы бойцы, и это была отличная битва. Я понимаю их чувства, но жалеть их — это, возможно, чересчур", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.