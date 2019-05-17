Гвардиола: "Мы невиновны, пока не доказано обратное"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал считать свой клуб невиновным в вопросе возможных нарушений правил финансового фейр-плей, пока не доказано обратное.

Напомним, накануне стало известно, что следователи УЕФА передали дело "Сити" в судебную палату, рекомендовав отстранить "горожан" от участие в Лиге Чемпионов на сезон 2020/21.

При этом клуб с "Этихад" продолжает всячески отрицать свою вину, предоставив следователям УЕФА 100-страничное досье с пояснением всех спорных операций, что привлекли внимание УЕФА.

На своей пресс-конференции перед субботним финалом Кубка Англии против "Уотфорда" Гвардиола не мог обойти эту тему стороной.

"Я много раз говорил, что я верю клубу и людям здесь. Прошу прощения, если мы сделали что-нибудь неправильное, и если УЕФА решит, что мы в чем-то неправы, мы будем дисквалифицированы или как-то наказаны".

"Прямо сейчас я знаю лишь то, что люди ждут, чтобы нас назвали виновными, но мы невиновны, пока не доказано обратное".

"Я разговаривал с президентом, с исполнительным директором, и я четко понимаю, что произошло и что они сделали. Я очень им верю, вот и все", — цитирует Гвардиолу The Independent.

Также каталонский тренер опроверг слухи о том, что в связи с угрожающими санкциями его клуб может вступить в борьбу за нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Не переживайте, парни, мы не собираемся покупать Гризманна, мы не можем его себе позволить. Люди в "Барселоне" могут расслабиться — мы не заинтересованы", — добавил Гвардиола.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, УЕФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 17.05.2019 19:58 # liverfun
    еще бы он не выгораживал клуб, который ему 2 состава купил за 2 года по его же просьбе

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  2. phil-neville 17.05.2019 19:54 # phil-neville
    КОРОЛЬ!!!

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  3. silva77 17.05.2019 19:52 # silva77
    ДА УЖЕ ДОКАЗАЛИ ЧТО ВСЕ ЧИСТО, ХВАТИТ БЕЗТРОФЕЙНИКИ В РОТ ВЗЯТЬ ОТ УЕФА, МЫ ПРЕКРАСНО ЗНАЕМ МАСТЕР ПО САСАЛКУ В АПЛ ЭТО КРАСНЫЙ ПОМОЙКА, ЛЕВЫЕ ПЕНКИ, ГОЛЫ ИЗ ОФСАЙДА, СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ ШТРАФАНУТЬ ЛУЗЕРПЫЛЬ 200ТЫСЯЧ МИИЛОНОВ ОТАБРАТЬ -35 НЕ ЗАСЛУЖЕННЫЕ ОЧКИ, ВЫКИНУТЬ В ЧЕМПИОНШИП ЭТУ ПОМОЙКУ.

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  4. chr1s8rown 17.05.2019 19:41 # chr1s8rown
    "Я много раз говорил, что я верю клубу и людям здесь.

    Источник: http://fapl.ru/posts/70829/
    Какой ж он крыса. Не берет ответственность себе

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  5. mcfc-fantactic 17.05.2019 19:29 # mcfc-fantactic
    Опять обосцал тех кто с децва за лузерпуль.

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  6. only--liverpool 17.05.2019 19:05 # only--liverpool
    спалился петушарик

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  7. mancityman 17.05.2019 19:00 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  8. griezmann 17.05.2019 19:00 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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