Гвардиола: "Мы невиновны, пока не доказано обратное"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал считать свой клуб невиновным в вопросе возможных нарушений правил финансового фейр-плей, пока не доказано обратное.
Напомним, накануне стало известно, что следователи УЕФА передали дело "Сити" в судебную палату, рекомендовав отстранить "горожан" от участие в Лиге Чемпионов на сезон 2020/21.
При этом клуб с "Этихад" продолжает всячески отрицать свою вину, предоставив следователям УЕФА 100-страничное досье с пояснением всех спорных операций, что привлекли внимание УЕФА.
На своей пресс-конференции перед субботним финалом Кубка Англии против "Уотфорда" Гвардиола не мог обойти эту тему стороной.
"Я много раз говорил, что я верю клубу и людям здесь. Прошу прощения, если мы сделали что-нибудь неправильное, и если УЕФА решит, что мы в чем-то неправы, мы будем дисквалифицированы или как-то наказаны".
"Прямо сейчас я знаю лишь то, что люди ждут, чтобы нас назвали виновными, но мы невиновны, пока не доказано обратное".
"Я разговаривал с президентом, с исполнительным директором, и я четко понимаю, что произошло и что они сделали. Я очень им верю, вот и все", — цитирует Гвардиолу The Independent.
Также каталонский тренер опроверг слухи о том, что в связи с угрожающими санкциями его клуб может вступить в борьбу за нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.
"Не переживайте, парни, мы не собираемся покупать Гризманна, мы не можем его себе позволить. Люди в "Барселоне" могут расслабиться — мы не заинтересованы", — добавил Гвардиола.
17.05.2019 19:00
Просмотров: 532
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
еще бы он не выгораживал клуб, который ему 2 состава купил за 2 года по его же просьбе
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
ДА УЖЕ ДОКАЗАЛИ ЧТО ВСЕ ЧИСТО, ХВАТИТ БЕЗТРОФЕЙНИКИ В РОТ ВЗЯТЬ ОТ УЕФА, МЫ ПРЕКРАСНО ЗНАЕМ МАСТЕР ПО САСАЛКУ В АПЛ ЭТО КРАСНЫЙ ПОМОЙКА, ЛЕВЫЕ ПЕНКИ, ГОЛЫ ИЗ ОФСАЙДА, СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ ШТРАФАНУТЬ ЛУЗЕРПЫЛЬ 200ТЫСЯЧ МИИЛОНОВ ОТАБРАТЬ -35 НЕ ЗАСЛУЖЕННЫЕ ОЧКИ, ВЫКИНУТЬ В ЧЕМПИОНШИП ЭТУ ПОМОЙКУ.
(ответить)
"Я много раз говорил, что я верю клубу и людям здесь.
Источник: http://fapl.ru/posts/70829/
Какой ж он крыса. Не берет ответственность себе
(ответить)
Опять обосцал тех кто с децва за лузерпуль.
(ответить)
спалился петушарик
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий