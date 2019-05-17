Гвардиола: "Мы невиновны, пока не доказано обратное"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал считать свой клуб невиновным в вопросе возможных нарушений правил финансового фейр-плей, пока не доказано обратное.

Напомним, накануне стало известно, что следователи УЕФА передали дело "Сити" в судебную палату, рекомендовав отстранить "горожан" от участие в Лиге Чемпионов на сезон 2020/21.



При этом клуб с "Этихад" продолжает всячески отрицать свою вину, предоставив следователям УЕФА 100-страничное досье с пояснением всех спорных операций, что привлекли внимание УЕФА.



На своей пресс-конференции перед субботним финалом Кубка Англии против "Уотфорда" Гвардиола не мог обойти эту тему стороной.



"Я много раз говорил, что я верю клубу и людям здесь. Прошу прощения, если мы сделали что-нибудь неправильное, и если УЕФА решит, что мы в чем-то неправы, мы будем дисквалифицированы или как-то наказаны".



"Прямо сейчас я знаю лишь то, что люди ждут, чтобы нас назвали виновными, но мы невиновны, пока не доказано обратное".



"Я разговаривал с президентом, с исполнительным директором, и я четко понимаю, что произошло и что они сделали. Я очень им верю, вот и все", — цитирует Гвардиолу The Independent.



Также каталонский тренер опроверг слухи о том, что в связи с угрожающими санкциями его клуб может вступить в борьбу за нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.



"Не переживайте, парни, мы не собираемся покупать Гризманна, мы не можем его себе позволить. Люди в "Барселоне" могут расслабиться — мы не заинтересованы", — добавил Гвардиола.