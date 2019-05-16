Следствие рекомендовало оставить "Сити" на сезон без Лиги Чемпионов

Манчестер Сити Следственная палата независимого органа УЕФА по финансовому контролю за клубами (The Club Financial Control Body) рекомендовала отстранить "Манчестер Сити" от участия в Лиге Чемпионов на сезон 2020/21.

Напомним, после серии газетных публикаций о том, что "Сити" злостно нарушал правила финансового фейр-плей, в отношении чемпионов Премьер-Лиги было начато расследование. Формально процесс был запущен еще 7 марта.

На днях прессе стало известно, что следовали сочли вину "горожан" доказанной. И в четверг этому поступило подтверждение, потому что CFCB передала дело "Сити" в судебную палату УЕФА для избрания меры наказания.

По информации The Times, судебной палате была дана рекомендация отстранить "Сити" от участия в элитном европейском турнире на один сезон — причем не следующий, а тот, что идет за ним.

"Сити" уже отреагировал на передачу своего дела в судебную палату, сообщив, что клуб "расстроен, но, к сожалению, не удивлен" таким развитием событий. На "Этихад" продолжают отрицать свою вину и считают, что CFCB недостаточно тщательно изучил детальное досье "горожан" из 100 страниц, предоставленное еще три недели назад.

В этом документе, к примеру, отмечается, что с момента привлекших внимание УЕФА событий прошло уже пять лет, а именно пять лет являются сроком давности по нарушениям, которыми занимается CFCB.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, УЕФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2019 22:00

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  1. j-silver 16.05.2019 22:12 # j-silver
    Сосредоточатся на апл, опять у кого то будет 0 трофеев апл

    (ответить)

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