Следствие рекомендовало оставить "Сити" на сезон без Лиги Чемпионов

Следственная палата независимого органа УЕФА по финансовому контролю за клубами (The Club Financial Control Body) рекомендовала отстранить "Манчестер Сити" от участия в Лиге Чемпионов на сезон 2020/21.

Напомним, после серии газетных публикаций о том, что "Сити" злостно нарушал правила финансового фейр-плей, в отношении чемпионов Премьер-Лиги было начато расследование. Формально процесс был запущен еще 7 марта.



На днях прессе стало известно, что следовали сочли вину "горожан" доказанной. И в четверг этому поступило подтверждение, потому что CFCB передала дело "Сити" в судебную палату УЕФА для избрания меры наказания.



По информации The Times, судебной палате была дана рекомендация отстранить "Сити" от участия в элитном европейском турнире на один сезон — причем не следующий, а тот, что идет за ним.



"Сити" уже отреагировал на передачу своего дела в судебную палату, сообщив, что клуб "расстроен, но, к сожалению, не удивлен" таким развитием событий. На "Этихад" продолжают отрицать свою вину и считают, что CFCB недостаточно тщательно изучил детальное досье "горожан" из 100 страниц, предоставленное еще три недели назад.



В этом документе, к примеру, отмечается, что с момента привлекших внимание УЕФА событий прошло уже пять лет, а именно пять лет являются сроком давности по нарушениям, которыми занимается CFCB.