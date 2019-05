Светская хроника за четверг

"Реал" задумывается о покупке Пьер-Эмерика Обмеянга. "Манчестер Юнайтед" хочет переманить крайних защитников "Кристал Пэлас". Денис Суарес может перейти в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Реал" выставит на продажу 14 игроков грядущим летом, включая Кейлора Наваса, Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса. (Marca)



"Реал" может предложить 74 миллиона фунтов за нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга, в котором "сливочные" видят замену для Бэйла. (The Sun)



"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 50 млн. фунтов за крайних защитников "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаку и Патрика Ван Анхольта. (The Sun)



"Юнайтед" может купить нападающего "Лиона" Муссу Дембеле за 40 млн. фунтов на замену Ромелу Лукаку. (The Sun)



"Юнайтед" находится на пороге приобретения вингера "Суонси" Даниэля Джеймса за 15-20 млн. фунтов. (Evening Standard)



"Юнайтед" согласовал стоимость Джеймса в размере 10 млн. фунтов. (Daily Mail)



Переход полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо в "Юнайтед" крайне маловероятен. (Manchester Evening News)



"Барселона" и ПСЖ заинтересованы в 18-летнем полузащитнике "Юнайтед" Анхеле Гомесе. (Daily Star)



Провалившийся в "Арсенале" полузащитник "Барселоны" Денис Суарес может перейти в "Челси". (Sport)



"Челси" собирается продать вингера Кенеди, который возвращается после аренды в "Ньюкасле". (Newcastle Chronicle)



Другое



В случае увольнения Маурицио Сарри "Челси" может позвать главного тренера "Уотфорда" Хави Грасию. (Daily Express)



Сменить Сарри во главе "Челси" может рулевой "Дерби" Фрэнк Лэмпард. (Daily Star)



"Вест Бромвич" рассматривает кандидатуры Криса Хьютона и Патрика Виейра на роль нового главного тренера. (The Sun)



"Сити" уже забронировал отель "Уэмбли Хилтон" на финал Кубка Англии следующего сезона. (The Sun)



Нападающий "Стоука" Сэйдо Берахино был лишен водительских прав на 30 месяцев и оштрафован на 75 тыс. фунтов за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Игрок утверждал в суде, что провел за рулем только полминуты, пытаясь уйти от грабителей. (The Telegraph)



В прошлом сезоне суммарные убытки клубов Чемпионшипа составили 510 млн. фунтов. (Daily Mail)



Сыновья Элтона Джона станут маскотами "Уотфорда" в финале Кубка Англии против "Сити". (Daily Mail)



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил победу в Премьер-Лиге ужином в ресторане полузащитника "Юнайтед" Хуана Маты. (Daily Mail)



Бывший президент "Саутгемптона" Ральф Крюгер стал главным тренером "Баффало Сейбрз" из НХЛ. (Sky Sports)



Британским болельщикам "Арсенала" армянского происхождения отказывают в визе на финал Лиги Европы. (The Times)