Азар сообщил "Челси" о своем решении
Плеймейкер Эден Азар объявил, что "Челси" уже несколько недель знает, какое решение он принял относительно своего будущего.
На протяжении последних недель пресса упорно сватает Азара в "Реал". По информации Sky Sports, на "Сантьяго Бернабеу" уверены в приобретении 28-летнего игрока сборной Бельгии.
Сам Эден уже отбросил все сомнения и твердо решил, за какой клуб хочет выступать в следующем сезоне — но пока не раскрывает этого.
"Да, я сообщил клубу об этом. Еще пару недель назад. Я принял свое решение, но это зависит не только от меня. Я принял свое решение, вот и все".
"Думаю, мое будущее прояснится после финала Лиги Европы. Мы должны сыграть финал, а там посмотрим".
"Я хотел, чтобы мое будущее прояснилось раньше, но этого не случилось. Как и вы, как и фанаты, я все еще жду".
"Когда ты на поле, то стараешься сосредоточиться на поле и мяче. Вот и все. Когда я выхожу на поле, то стараюсь изо всех сил. Я не думаю о том или этом, о своей ситуации или ситуации клуба. Я просто стараюсь выигрывать матчи", — сообщил Азар.
13.05.2019 01:30
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хрен знает, реал вообще не блещет и выглядит хуже челси в концовке сезона
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пока.
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