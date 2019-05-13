Азар сообщил "Челси" о своем решении

Плеймейкер Эден Азар объявил, что "Челси" уже несколько недель знает, какое решение он принял относительно своего будущего.

На протяжении последних недель пресса упорно сватает Азара в "Реал". По информации Sky Sports, на "Сантьяго Бернабеу" уверены в приобретении 28-летнего игрока сборной Бельгии.



Сам Эден уже отбросил все сомнения и твердо решил, за какой клуб хочет выступать в следующем сезоне — но пока не раскрывает этого.



"Да, я сообщил клубу об этом. Еще пару недель назад. Я принял свое решение, но это зависит не только от меня. Я принял свое решение, вот и все".



"Думаю, мое будущее прояснится после финала Лиги Европы. Мы должны сыграть финал, а там посмотрим".



"Я хотел, чтобы мое будущее прояснилось раньше, но этого не случилось. Как и вы, как и фанаты, я все еще жду".



"Когда ты на поле, то стараешься сосредоточиться на поле и мяче. Вот и все. Когда я выхожу на поле, то стараюсь изо всех сил. Я не думаю о том или этом, о своей ситуации или ситуации клуба. Я просто стараюсь выигрывать матчи", — сообщил Азар.