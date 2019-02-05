Азар принял решение насчет своего будущего

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар объявил, что вопрос с его будущим уже решен. Игрок знает, где будет выступать в следующем сезоне.

Напомним, прошлым летом Азар открыто говорил о своем желании отправиться в "Реал", однако Королевский клуб так и не решился сделать предложение по игроку, который едва привел сборную Бельгии к бронзовым медалям на Чемпионате Мира в России.

По ходу этого сезона, в котором он забил 15 голов в 31 матче, Эден сперва сообщил, что все еще разрывается между мечтой о "Реале" и новым контрактом с "Челси", а затем поведал, что отложил решение о новой сделке до лета.

Как оказывается теперь, Азар может вообще не продлить свой истекающий через 18 месяцев контракт. Однако интригу 28-летний бельгиец предпочел не раскрывать раньше времени.

"Я знаю, что собираюсь делать. Я принял решение", — сообщил Азар RMC Sport.


Метки Азар, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 05.02.2019 17:32 # chelsea88
    Останется - станет легендой Челси на ровне с Дрогба и Чехом. Уйдёт в Реал - чтож, его выбор и его тоже надо уважать, но там он своим не будет.
    Выбор за тобой, Эден.

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  2. vals1702 05.02.2019 17:24 # vals1702
    пересидел в пенсах

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  3. van-der-slav 05.02.2019 17:18 # van-der-slav
    Ну как бы значит свалить хочет. Смысл молчать если собираешься оставаться у пенсов

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  4. j-silver 05.02.2019 17:14 # j-silver
    Уже продали его в реал. Я платежку на 250 лямов видел

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  5. gerrard08 05.02.2019 17:05 # gerrard08
    Пестец вся история пенсов находится на тонком волоске.

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  6. firmino9 05.02.2019 16:56 # firmino9
    Уе6ывает однозначно. Хотел бы остаться, подписал контракт который лежит перед ним

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  7. sir-alex-67 05.02.2019 16:49 # sir-alex-67
    жаль если Азар уйдет из АПЛ

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  8. chebrec 05.02.2019 16:48 # chebrec
    Leгенда!!!

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  9. staryi-eblan 05.02.2019 16:26 # staryi-eblan
    Надеюсь Челси выручит с него более 100 миллионов. В противном случае будет очередной позор от Грановской

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  10. lfcynwa 05.02.2019 16:21 # lfcynwa
    вертит фанов челси на интригующем кую

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  11. mancunia-planet 05.02.2019 16:19 # mancunia-planet
    после ухода, у Арсенала появится сильный конкурент за 6-8 места

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  12. pauk 05.02.2019 16:13 # pauk
    Или играй как говорит тренер, или за хорошие деньги го в РМ

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  13. alexomck 05.02.2019 16:11 # alexomck
    Челси = Хазард. теперь пенсо-аристократам конец.

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  14. hammersmith 05.02.2019 16:01 # hammersmith
    перейдет в команду клохха и унизит "Челси"

    Источник: http://fapl.ru/

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  15. ganinilyha 05.02.2019 16:00 # ganinilyha
    Напишет в твиттере: "Я буду играть в клубе, выступающем в лиге чемпионов". И тут Сарри на очко подсел.

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