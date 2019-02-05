Азар принял решение насчет своего будущего
Плеймейкер "Челси" Эден Азар объявил, что вопрос с его будущим уже решен. Игрок знает, где будет выступать в следующем сезоне.
Напомним, прошлым летом Азар открыто говорил о своем желании отправиться в "Реал", однако Королевский клуб так и не решился сделать предложение по игроку, который едва привел сборную Бельгии к бронзовым медалям на Чемпионате Мира в России.
По ходу этого сезона, в котором он забил 15 голов в 31 матче, Эден сперва сообщил, что все еще разрывается между мечтой о "Реале" и новым контрактом с "Челси", а затем поведал, что отложил решение о новой сделке до лета.
Как оказывается теперь, Азар может вообще не продлить свой истекающий через 18 месяцев контракт. Однако интригу 28-летний бельгиец предпочел не раскрывать раньше времени.
"Я знаю, что собираюсь делать. Я принял решение", — сообщил Азар RMC Sport.
05.02.2019 16:00
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Последние комментарии:
Останется - станет легендой Челси на ровне с Дрогба и Чехом. Уйдёт в Реал - чтож, его выбор и его тоже надо уважать, но там он своим не будет.
Выбор за тобой, Эден.
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пересидел в пенсах
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Ну как бы значит свалить хочет. Смысл молчать если собираешься оставаться у пенсов
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Уже продали его в реал. Я платежку на 250 лямов видел
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Пестец вся история пенсов находится на тонком волоске.
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Уе6ывает однозначно. Хотел бы остаться, подписал контракт который лежит перед ним
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жаль если Азар уйдет из АПЛ
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Leгенда!!!
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Надеюсь Челси выручит с него более 100 миллионов. В противном случае будет очередной позор от Грановской
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вертит фанов челси на интригующем кую
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после ухода, у Арсенала появится сильный конкурент за 6-8 места
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Или играй как говорит тренер, или за хорошие деньги го в РМ
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Челси = Хазард. теперь пенсо-аристократам конец.
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перейдет в команду клохха и унизит "Челси"
Источник: http://fapl.ru/
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Напишет в твиттере: "Я буду играть в клубе, выступающем в лиге чемпионов". И тут Сарри на очко подсел.
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