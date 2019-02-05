Азар принял решение насчет своего будущего

Плеймейкер "Челси" Эден Азар объявил, что вопрос с его будущим уже решен. Игрок знает, где будет выступать в следующем сезоне.

Напомним, прошлым летом Азар открыто говорил о своем желании отправиться в "Реал", однако Королевский клуб так и не решился сделать предложение по игроку, который едва привел сборную Бельгии к бронзовым медалям на Чемпионате Мира в России.



По ходу этого сезона, в котором он забил 15 голов в 31 матче, Эден сперва сообщил, что все еще разрывается между мечтой о "Реале" и новым контрактом с "Челси", а затем поведал, что отложил решение о новой сделке до лета.



Как оказывается теперь, Азар может вообще не продлить свой истекающий через 18 месяцев контракт. Однако интригу 28-летний бельгиец предпочел не раскрывать раньше времени.



"Я знаю, что собираюсь делать. Я принял решение", — сообщил Азар RMC Sport.