"Челси" стал лучшей командой Премьер-Лиги после "Сити" и "Ливерпуля"

Гонсало Игуаин и Харри Магуайр "Челси" стал лучшей командой Премьер-Лиги после двух претендентов на титул, в заключительном туре сыграв без голов против "Лестера".

Стартовый состав "лис" не изменился относительно выезда к "Манчестер Сити" в понедельник.

После утомительных 120 минут с "Айнтрахтом" наставник "синих" Маурицио Сарри добавил своей команде свежести с помощью Вилли Кабальеро, Давиде Дзаппакосты, Росса Баркли, Рубена Лофтус-Чика и Виллиана.

"Синие" весьма неплохо выглядели в начале матча. Особенно оживляли игу Педро и Виллиан, однако Гонсало Игуаин их передачами пользоваться не спешил.

Затем "Лестеру" удалось сделать игру более-менее равной, а в концовке матча обе команды выглядели одинаково беззубо.

Набранного очка — вкупе с осечкой "Тоттенхэма" — "Челси" оказалось достаточно, чтобы финишировать на третьей сточке. После истории прошлого сезона это весьма неплохой результат.

"Лестер" — "Челси". Отчет о матче


Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2019 19:30

Количество просмотров Просмотров: 1166

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Последние комментарии:




  1. h22o 12.05.2019 20:17 # h22o
    так-то с каличем Сосарри и лучшие после чемпиков..

    так что те кто тут живет, как вы это любите, подставьте друг другу очело, да и рты

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  2. vyrentz 12.05.2019 20:01 # vyrentz
    А Юнайтед - худшие из команд второго эшелона.

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  3. lodi 12.05.2019 19:52 # lodi
    да нормуль))я ещё в самом начале сезона писал,что нужно в четвёрку вернутся и кубок какой-нибудь зацепить.пол дела сделано,надеюсь и вторую половину таки добьют..нахуй арс вместе с Чехом и надеждами на лч,хочу кубок ле)

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  4. hammersmith 12.05.2019 19:49 # hammersmith
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Челси" стал лучшей командой Премьер-Лиги

    Источник: http://fapl.ru/posts/70713/

    нихуя ты пинсам зализнул, одмен

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  5. superglor 12.05.2019 19:44 # superglor
    Сити
    сравнялся
    по чемпионствам
    с Челси

    Дальше уходим в отрыв.

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  6. pistolero-lfc 12.05.2019 19:44 # pistolero-lfc
    Кто это?

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  7. jumanji 12.05.2019 19:40 # jumanji
    Надо отдать должное Щолси каждый год меняет тренера и каждый год дает какой то резалт.

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  8. superglor 12.05.2019 19:38 # superglor
    98 Сити
    97 Ливерпуль
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    72 а Щольче вот здесь

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  9. mancunia-planet 12.05.2019 19:37 # mancunia-planet
    Членси это клуб пидарасав и варов, чья то цитата

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  10. staryi-eblan 12.05.2019 19:37 # staryi-eblan
    Баркли и Игуаин сделали все, чтобы Шпоры стали 3-ми.

    Надеюсь выгонят Виллиана, Педро и Игуаина из команды и в следующем сезоне их места займут игроки, которым нравится бегать, играть и метко бить. Даже в условиях бана нельзя оставлять этих чуханов. Просто днище неимоверное .. ..

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  11. only--liverpool 12.05.2019 19:35 # only--liverpool
    поздравляю)))

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  12. lupus-gray 12.05.2019 19:35 # lupus-gray
    Страшно за них в ЛЧ. Надеюсь за лето Сарри что-то придумает.

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