"Челси" стал лучшей командой Премьер-Лиги после "Сити" и "Ливерпуля"
"Челси" стал лучшей командой Премьер-Лиги после двух претендентов на титул, в заключительном туре сыграв без голов против "Лестера".
Стартовый состав "лис" не изменился относительно выезда к "Манчестер Сити" в понедельник.
После утомительных 120 минут с "Айнтрахтом" наставник "синих" Маурицио Сарри добавил своей команде свежести с помощью Вилли Кабальеро, Давиде Дзаппакосты, Росса Баркли, Рубена Лофтус-Чика и Виллиана.
"Синие" весьма неплохо выглядели в начале матча. Особенно оживляли игу Педро и Виллиан, однако Гонсало Игуаин их передачами пользоваться не спешил.
Затем "Лестеру" удалось сделать игру более-менее равной, а в концовке матча обе команды выглядели одинаково беззубо.
Набранного очка — вкупе с осечкой "Тоттенхэма" — "Челси" оказалось достаточно, чтобы финишировать на третьей сточке. После истории прошлого сезона это весьма неплохой результат.
"Лестер" — "Челси". Отчет о матче
12.05.2019 19:30
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Последние комментарии:
так-то с каличем Сосарри и лучшие после чемпиков..
так что те кто тут живет, как вы это любите, подставьте друг другу очело, да и рты
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А Юнайтед - худшие из команд второго эшелона.
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да нормуль))я ещё в самом начале сезона писал,что нужно в четвёрку вернутся и кубок какой-нибудь зацепить.пол дела сделано,надеюсь и вторую половину таки добьют..нахуй арс вместе с Чехом и надеждами на лч,хочу кубок ле)
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
"Челси" стал лучшей командой Премьер-Лиги
Источник: http://fapl.ru/posts/70713/
нихуя ты пинсам зализнул, одмен
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Сити
сравнялся
по чемпионствам
с Челси
Дальше уходим в отрыв.
(ответить)
Кто это?
(ответить)
Надо отдать должное Щолси каждый год меняет тренера и каждый год дает какой то резалт.
(ответить)
98 Сити
97 Ливерпуль
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88
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78
77
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74
73
72 а Щольче вот здесь
(ответить)
Членси это клуб пидарасав и варов, чья то цитата
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Баркли и Игуаин сделали все, чтобы Шпоры стали 3-ми.
Надеюсь выгонят Виллиана, Педро и Игуаина из команды и в следующем сезоне их места займут игроки, которым нравится бегать, играть и метко бить. Даже в условиях бана нельзя оставлять этих чуханов. Просто днище неимоверное .. ..
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поздравляю)))
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Страшно за них в ЛЧ. Надеюсь за лето Сарри что-то придумает.
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