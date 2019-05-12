"Челси" стал лучшей командой Премьер-Лиги после "Сити" и "Ливерпуля"

"Челси" стал лучшей командой Премьер-Лиги после двух претендентов на титул, в заключительном туре сыграв без голов против "Лестера".

Стартовый состав "лис" не изменился относительно выезда к "Манчестер Сити" в понедельник.



После утомительных 120 минут с "Айнтрахтом" наставник "синих" Маурицио Сарри добавил своей команде свежести с помощью Вилли Кабальеро, Давиде Дзаппакосты, Росса Баркли, Рубена Лофтус-Чика и Виллиана.



"Синие" весьма неплохо выглядели в начале матча. Особенно оживляли игу Педро и Виллиан, однако Гонсало Игуаин их передачами пользоваться не спешил.



Затем "Лестеру" удалось сделать игру более-менее равной, а в концовке матча обе команды выглядели одинаково беззубо.



Набранного очка — вкупе с осечкой "Тоттенхэма" — "Челси" оказалось достаточно, чтобы финишировать на третьей сточке. После истории прошлого сезона это весьма неплохой результат.



"Лестер" — "Челси". Отчет о матче