Гвардиола: "Сити" станет лучше в следующем сезоне"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден, что в следующем сезоне его команда станет только лучше.

В данный момент "горожане" находятся в одном шаге от того, чтобы стать первой за последние 10 лет командой, сумевшей защитить чемпионское звание в Премьер-Лиге.



За два последних сезона "Сити" установил очень высокую планку, однако Гвардиола верит, что это еще не предел.



"В следующем сезоне мы станем сильнее. Я уверен насчет этого. Мы станем сильнее, мы станем лучше".



"В этом сезоне мы быстрее поняли, что нам нужно делать. Мы не слишком поменяли свои шаблоны, свой стиль игры, поэтому каждый чувствует себя комфортнее в понимании того, как мы хотим играть, как мы хотим обороняться".



"Думаю, мы атакуем гораздо лучше. Часто команды используют глухую оборону против нас, встают 11 игроками в своей штрафной, но мы не позволяем им слишком часто контратаковать и хорошо обороняемся при стандартах".



"В целом, мы очень стабильны в Премьер-Лиге. В Лиге Чемпионов мы показали себя слегка уязвимыми, но это из-за уровня соперников и огромного желания преуспеть. Думаю, это нас научить кое-чему".



"Мы делаем примерно те же вещи, что и в прошлом сезоне, но мы воспроизводим это каждые три дня, поэтому в целом мы многое делаем лучше", — цитирует Гвардиолу Goal.