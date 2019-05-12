Рауль Хименес мечтает забить на "Энфилде"

Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес признался, что мечтает забить "Ливерпулю" — команде, фанатом которой он является с юношеских лет.

В воскресенье "красным" обязательно нужно побеждать "волков", чтобы быть готовыми воспользоваться осечкой "Манчестер Сити" в параллельном матче, если оная случится.



Однако Хименес, ставший фанатом "Ливерпуля" после финала Лиги Чемпионов 2005 года, готов забыть о своих симпатиях в этот день.



"Моя мечта — забить гол перед "Копом".



"Чудо в Стамбуле — это самая удивительная игра, что я когда-либо видел. Задолго до конца того матча я решил, что буду болельщиком "Ливерпуля".



"14 лет назад я впервые увидел английскую команду в большом матче, я думаю, "Ливерпуль" был удивителен".



"Я не начинал тот вечер, желая "Ливерпулю" победы. Я не симпатизировал ни "Милану", ни "Ливерпулю" в начале матча, но когда "Милан" повел 3:0, я хотел, чтобы "Ливерпуль" забил — чисто ради интереса".



"Они не просто забили раз, они забили еще и еще. Стивен Джеррард был удивителен, и, как все знают, "Ливерпуль" завершил финал 3:3, а затем победил "Милан" по пенальти".



"После этого мне начал нравиться "Ливерпуль" и особенно — Джеррард, который отказался мириться с поражением. Я восхищался этим".



"Это показало мне, что английские игроки и английские команды играют до последней минуты последнего матча. Они никогда не сдаются. Они всегда стараются забить следующий гол и не щадят ради этого своих жизней".



"Я знаю фразу: "Зайти в клетку ко львам". И в воскресенье нас ждет именно такой матч. Это будет очень тяжелый матч, как мы убедились на примере "Барселоны". Но у нас очень хорошая команда, и мы можем создать проблемы любому".



"Я впервые увижу "Энфилд", и мне не терпится сыграть против "Ливерпуля", команды с невероятной историей, по такому важному случаю. Там будет невероятная атмосфера, но я люблю играть в больших матчах против отличных игроков и знаменитых клубов", — сообщил Хименес The Sun.