Моуриньо похвалил болбоев "Ливерпуля"
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо похвалил "Ливерпуль" за хорошо налаженную работу болбоев.
В минувший вторник болбой "красных" помог защитнику Тренту Александер-Арнольду быстро исполнить угловой и сделать результативную передачу на Дивока Ориги. Этот гол зафиксировал убедительную победу "Ливерпуля" над "Барселоной" со счетом 4:0.
Добиться столь же эффективной работы болбоев в своем бывшем клубе Моуриньо так и не удалось, хотя еще в январе 2017 английская пресса сообщала, что Жозе отказался от мальчиков и девочек, которых предоставлял фонд Manchester United Foundation, и поручил подавать мячи на "Олд Траффорд" игрокам из команды U-16.
"Тебе хочется быстро вводить мяч в игру, и болбои должны это понимать. Они должны быстро доставлять мяч до игрока. У меня был клуб, который так и не понял, насколько важны болбои".
"Даже если ты побеждаешь, скорость важна. Удары от ворот, темп игры, болбои, построение, — все это может сыграть свою роль".
"Люди не понимают, что в настоящем футбольном клубе каждая деталь очень, очень важна. В матче "Ливерпуля" мальчик поступил очень умно, очень сообразительно. Я даже не знаю, игрок это академии или нет, но парень знает свое дело", — сообщил Моуриньо Russia Today.
11.05.2019 17:00
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Последние комментарии:
сообщил Моуриньо Russia Today
Источник: http://fapl.ru/posts/70685/
кек
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Топово Моуриньо комплименты Ливерпулю делает.
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Показалось " Мауриньо похвалил долбойобов Ливерпуля"
)))
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"У меня был клуб, который так и не понял, насколько важны болбои"
И ещё был игрок, который их ногами бил
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