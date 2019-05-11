Моуриньо похвалил болбоев "Ливерпуля"

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо похвалил "Ливерпуль" за хорошо налаженную работу болбоев.

В минувший вторник болбой "красных" помог защитнику Тренту Александер-Арнольду быстро исполнить угловой и сделать результативную передачу на Дивока Ориги. Этот гол зафиксировал убедительную победу "Ливерпуля" над "Барселоной" со счетом 4:0.



Добиться столь же эффективной работы болбоев в своем бывшем клубе Моуриньо так и не удалось, хотя еще в январе 2017 английская пресса сообщала, что Жозе отказался от мальчиков и девочек, которых предоставлял фонд Manchester United Foundation, и поручил подавать мячи на "Олд Траффорд" игрокам из команды U-16.



"Тебе хочется быстро вводить мяч в игру, и болбои должны это понимать. Они должны быстро доставлять мяч до игрока. У меня был клуб, который так и не понял, насколько важны болбои".



"Даже если ты побеждаешь, скорость важна. Удары от ворот, темп игры, болбои, построение, — все это может сыграть свою роль".



"Люди не понимают, что в настоящем футбольном клубе каждая деталь очень, очень важна. В матче "Ливерпуля" мальчик поступил очень умно, очень сообразительно. Я даже не знаю, игрок это академии или нет, но парень знает свое дело", — сообщил Моуриньо Russia Today.