Моуриньо похвалил болбоев "Ливерпуля"

Трент Александер-Арнольд с болбоем Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо похвалил "Ливерпуль" за хорошо налаженную работу болбоев.

В минувший вторник болбой "красных" помог защитнику Тренту Александер-Арнольду быстро исполнить угловой и сделать результативную передачу на Дивока Ориги. Этот гол зафиксировал убедительную победу "Ливерпуля" над "Барселоной" со счетом 4:0.

Добиться столь же эффективной работы болбоев в своем бывшем клубе Моуриньо так и не удалось, хотя еще в январе 2017 английская пресса сообщала, что Жозе отказался от мальчиков и девочек, которых предоставлял фонд Manchester United Foundation, и поручил подавать мячи на "Олд Траффорд" игрокам из команды U-16.

"Тебе хочется быстро вводить мяч в игру, и болбои должны это понимать. Они должны быстро доставлять мяч до игрока. У меня был клуб, который так и не понял, насколько важны болбои".

"Даже если ты побеждаешь, скорость важна. Удары от ворот, темп игры, болбои, построение, — все это может сыграть свою роль".

"Люди не понимают, что в настоящем футбольном клубе каждая деталь очень, очень важна. В матче "Ливерпуля" мальчик поступил очень умно, очень сообразительно. Я даже не знаю, игрок это академии или нет, но парень знает свое дело", — сообщил Моуриньо Russia Today.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2019 17:00

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  1. hammersmith 11.05.2019 17:27 # hammersmith
    сообщил Моуриньо Russia Today

    Источник: http://fapl.ru/posts/70685/

    кек

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  2. pistolero-lfc 11.05.2019 17:25 # pistolero-lfc
    Топово Моуриньо комплименты Ливерпулю делает.

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  3. mototroller 11.05.2019 17:18 # mototroller
    Показалось " Мауриньо похвалил долбойобов Ливерпуля"

    )))

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  4. grafters 11.05.2019 17:12 # grafters
    "У меня был клуб, который так и не понял, насколько важны болбои"

    И ещё был игрок, который их ногами бил

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