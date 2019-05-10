Клопп подтвердил возвращение в строй Робертсона, Хендерсона и Салаха
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что Энди Робертсон, Джордан Хендерсон и Мохамед Салах готовы сыграть против "Вулверхэмптона" в воскресенье, несмотря на болячки.
Ярчайшая победа 4:0 над "Барселоной" в Лиге Чемпионов в минувший вторник далась "красным" ценой нескольких травм, причем Робертсон даже не смог продолжить игру и был заменен уже в перерыве.
Кроме того, этот матч на "Энфилде" пропускал Салах, который несколькими днями ранее получил сотрясение против "Ньюкасла".
Однако эти повреждения не носят серьезного характера. В воскресенье против "волков" Клопп будет лишен только Наби Кейта и Роберто Фирмино, причем последний должен вернуться к финалу Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом" 1 июня.
"Знаменитыми тремя словами в раздевалке на этой неделе были "это только боль". Очень важно, чтобы молодежь извлекла для себя урок из этого. Хендо сказал: "Это только боль". Робби сказал: "Это только боль". Но это была настоящая боль. Вау!"
Роббо мог терпеть боль, но не мог использовать свою мышцу. Они должны быть в порядке. Мо выглядел хорошо во время празднования, а вчера и за день до этого он уже совершал пробежки. Сегодня он приступит к тренировкам".
"Бобби (Фирмино) не будет готов к этому уикенду. Но у нас есть время до финала, и этого времени должно быть достаточно", — цитирует Клоппа The Guardian.
10.05.2019 15:35
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они знают толк в боли
она им принесёт ЛЧ
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"Это только боль"
Источник: http://fapl.ru/posts/70662/
Кек, в раздевалке Ливерпука..)) Если без шуток, если не будет Салаха, то у портовых определенно есть шансы на трофей...
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