Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон будет готов к финалу Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом" 1 июня, но заключительный матч в Премьер-Лиге рискует пропустить.

Напомним, травма Робертсона стала едва ли не единственной ложкой дегтя в том прекрасном матче, который "красные" провели в минувший вторник на "Энфилде", разгромив "Барселону" 4:0 и вырвав путевку в финал Лиги Чемпионов.



Энди повредил икроножную мышцу в столкновении с нападающим Луисом Суаресом, с которым они не поладили еще во время первого матча в Каталонии, и был заменен в перерыве.



Последние 24 часа Робертсон с дрожью ожидал результатов углубленного обследования. К счастью для Энди, медицинские тесты не выявили у него серьезных проблем, сообщает The Telegraph.



25-летний игрок сборной Шотландии совершенно точно будет готов к финалу Лиги Чемпионов, однако главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вполне может поберечь Робертсона в воскресном матче против "Вулверхэмптона".



К 1 июня точно восстановится и нападающий Роберто Фирмино, которого сейчас беспокоит пах. А вот полузащитник Наби Кейта в финале против "шпор" не сыграет.