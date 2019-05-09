Робертсон будет готов к финалу Лиги Чемпионов

Энди Робертсон Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон будет готов к финалу Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом" 1 июня, но заключительный матч в Премьер-Лиге рискует пропустить.

Напомним, травма Робертсона стала едва ли не единственной ложкой дегтя в том прекрасном матче, который "красные" провели в минувший вторник на "Энфилде", разгромив "Барселону" 4:0 и вырвав путевку в финал Лиги Чемпионов.

Энди повредил икроножную мышцу в столкновении с нападающим Луисом Суаресом, с которым они не поладили еще во время первого матча в Каталонии, и был заменен в перерыве.

Последние 24 часа Робертсон с дрожью ожидал результатов углубленного обследования. К счастью для Энди, медицинские тесты не выявили у него серьезных проблем, сообщает The Telegraph.

25-летний игрок сборной Шотландии совершенно точно будет готов к финалу Лиги Чемпионов, однако главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вполне может поберечь Робертсона в воскресном матче против "Вулверхэмптона".

К 1 июня точно восстановится и нападающий Роберто Фирмино, которого сейчас беспокоит пах. А вот полузащитник Наби Кейта в финале против "шпор" не сыграет.


Метки Ливерпуль, Робертсон, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 09.05.2019 22:19 # liverpo0ol
    разгромив "Барселону" 4:0 и вырвав путевку в финал Лиги Европы.

    Источник: http://fapl.ru/posts/70645/

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  2. only--liverpool 09.05.2019 22:14 # only--liverpool
    Просто YNWA!!!

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  3. iskander8sg 09.05.2019 22:10 # iskander8sg
    Эт хорошо.

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  4. chr1s8rown 09.05.2019 22:09 # chr1s8rown
    Ориги еще должен играть в финале .
    Он заслужил . у него неплохой дриблинг .
    Его физика пригодится .
    Вчера раздавил пике .

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