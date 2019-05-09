Робертсон будет готов к финалу Лиги Чемпионов
Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон будет готов к финалу Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом" 1 июня, но заключительный матч в Премьер-Лиге рискует пропустить.
Напомним, травма Робертсона стала едва ли не единственной ложкой дегтя в том прекрасном матче, который "красные" провели в минувший вторник на "Энфилде", разгромив "Барселону" 4:0 и вырвав путевку в финал Лиги Чемпионов.
Энди повредил икроножную мышцу в столкновении с нападающим Луисом Суаресом, с которым они не поладили еще во время первого матча в Каталонии, и был заменен в перерыве.
Последние 24 часа Робертсон с дрожью ожидал результатов углубленного обследования. К счастью для Энди, медицинские тесты не выявили у него серьезных проблем, сообщает The Telegraph.
25-летний игрок сборной Шотландии совершенно точно будет готов к финалу Лиги Чемпионов, однако главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вполне может поберечь Робертсона в воскресном матче против "Вулверхэмптона".
К 1 июня точно восстановится и нападающий Роберто Фирмино, которого сейчас беспокоит пах. А вот полузащитник Наби Кейта в финале против "шпор" не сыграет.
09.05.2019 22:00
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разгромив "Барселону" 4:0 и вырвав путевку в финал Лиги Европы.
Источник: http://fapl.ru/posts/70645/
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Просто YNWA!!!
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Эт хорошо.
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Ориги еще должен играть в финале .
Он заслужил . у него неплохой дриблинг .
Его физика пригодится .
Вчера раздавил пике .
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