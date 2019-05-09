Ван Дейк предсказывает эру доминирования "Ливерпуля"

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк ожидает, что его команда станет доминирующей силой на внутренней и европейской аренах в предстоящие годы.

Забив четыре безответных мяча в ворота "Барселоны" в минувший вторник, "красные" обеспечили себе участие в финале Лиги Чемпионов второй год подряд. Кроме того, в этом сезоне "Ливерпуль" до последнего тура сражается за титул Премьер-Лиги.

Команда Юргена Клоппа установила для себя высокую планку, однако Ван Дейк ожидает, что теперь "Ливерпуль" будет стабильно бороться за главные награды из года в год.

"Это то, ради чего мы работаем. Мне кажется, "Манчестер Сити" уже обладает примерно таким статусом, потому что они достаточно давно доминируют над остальными".

"Надеюсь, мы продолжим становиться лучше и будем очень сложным соперником для любой команды в мире. Немногим удавалось против "Барселоны" то, что сделали мы".

"У нас хороший возраст в коллективе — большинству парней между 20 и 27-28. Поэтому, надеюсь, в следующие пару лет мы сможем продолжать делать то, что делаем сейчас. Надеюсь, мы вырастем как команда и добьемся огромного успеха", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2019 16:00

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  1. only--liverpool 09.05.2019 17:02 # only--liverpool
    Главное подходить к трансферам взвешенно и брать топов как в прошлые окна. Алиссон, Ван Дейк, Фабинио - такого плана. Коты в мешке не нужны.

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  2. lfcynwa 09.05.2019 16:59 # lfcynwa
    "Надеюсь,

    Источник: http://fapl.ru/posts/70639/#reply

    ключевое слово. Мишаня набрасывает

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  3. only--liverpool 09.05.2019 16:56 # only--liverpool
    О чем я и говорю... 2-3 топовых приобретения и будет непобедимая тима.

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  4. cunningham 09.05.2019 16:24 # cunningham
    в одной игре прокатило, теперь начинается истерика победобесия
    потом оступятся и снова нытье начнется. все идет по кругу.

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  5. januzaj00 09.05.2019 16:10 # januzaj00
    Начинаааается

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  6. lexa-arsenal 09.05.2019 16:06 # lexa-arsenal
    Обоссут все пенсовские рты

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