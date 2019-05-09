Ван Дейк предсказывает эру доминирования "Ливерпуля"
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк ожидает, что его команда станет доминирующей силой на внутренней и европейской аренах в предстоящие годы.
Забив четыре безответных мяча в ворота "Барселоны" в минувший вторник, "красные" обеспечили себе участие в финале Лиги Чемпионов второй год подряд. Кроме того, в этом сезоне "Ливерпуль" до последнего тура сражается за титул Премьер-Лиги.
Команда Юргена Клоппа установила для себя высокую планку, однако Ван Дейк ожидает, что теперь "Ливерпуль" будет стабильно бороться за главные награды из года в год.
"Это то, ради чего мы работаем. Мне кажется, "Манчестер Сити" уже обладает примерно таким статусом, потому что они достаточно давно доминируют над остальными".
"Надеюсь, мы продолжим становиться лучше и будем очень сложным соперником для любой команды в мире. Немногим удавалось против "Барселоны" то, что сделали мы".
"У нас хороший возраст в коллективе — большинству парней между 20 и 27-28. Поэтому, надеюсь, в следующие пару лет мы сможем продолжать делать то, что делаем сейчас. Надеюсь, мы вырастем как команда и добьемся огромного успеха", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.
09.05.2019 16:00
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Главное подходить к трансферам взвешенно и брать топов как в прошлые окна. Алиссон, Ван Дейк, Фабинио - такого плана. Коты в мешке не нужны.
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"Надеюсь,
Источник: http://fapl.ru/posts/70639/#reply
ключевое слово. Мишаня набрасывает
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О чем я и говорю... 2-3 топовых приобретения и будет непобедимая тима.
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в одной игре прокатило, теперь начинается истерика победобесия
потом оступятся и снова нытье начнется. все идет по кругу.
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Начинаааается
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Обоссут все пенсовские рты
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