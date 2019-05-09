Ван Дейк предсказывает эру доминирования "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк ожидает, что его команда станет доминирующей силой на внутренней и европейской аренах в предстоящие годы.

Забив четыре безответных мяча в ворота "Барселоны" в минувший вторник, "красные" обеспечили себе участие в финале Лиги Чемпионов второй год подряд. Кроме того, в этом сезоне "Ливерпуль" до последнего тура сражается за титул Премьер-Лиги.



Команда Юргена Клоппа установила для себя высокую планку, однако Ван Дейк ожидает, что теперь "Ливерпуль" будет стабильно бороться за главные награды из года в год.



"Это то, ради чего мы работаем. Мне кажется, "Манчестер Сити" уже обладает примерно таким статусом, потому что они достаточно давно доминируют над остальными".



"Надеюсь, мы продолжим становиться лучше и будем очень сложным соперником для любой команды в мире. Немногим удавалось против "Барселоны" то, что сделали мы".



"У нас хороший возраст в коллективе — большинству парней между 20 и 27-28. Поэтому, надеюсь, в следующие пару лет мы сможем продолжать делать то, что делаем сейчас. Надеюсь, мы вырастем как команда и добьемся огромного успеха", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.