"Барселона" решила продать Коутиньо после унижения на "Энфилде"
"Барселона" приняла категоричное решение продать полузащитника Филиппе Коутиньо после фиаско в Лиге Чемпионов.
На протяжении последних месяцев насчет Коутиньо ходили противоречивые слухи. Коутиньо так и не стал твердым игроком основы "Барсы" после своего дорогостоящего трансфера из "Ливерпуля" в январе 2018, что весьма раздражает фанатов и боссов каталонского клуба.
Накануне вечером Филиппе не смог предотвратить вылет "Барселоны" с полуфинальной стадии Лиги Чемпионов — команда Эрнесто Вальверде шокирующим образом проиграла "Ливерпулю" на "Энфилде" со счетом 4:0.
24-летний бразилец был настолько плох в матче со своей бывшей командой, что испанское издание Sport поставило Коутиньо оценку в 0 баллов из 10 возможных с комментарием "невидимка".
А изданию ESPN стало известно от своего источника в "Барсе", что теперь каталонский клуб непременно продаст Филиппе грядущим летом. Среди возможных претендентов на экс-игрока "Интера" ранее назывались "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.
"Коутиньо — не игрок "Барселоны", теперь это ясно", — сообщил источник.
Испанская газета Marca добавляет, что после унизительного поражения на "Энфилде" головы с плеч может лишиться и главный тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде.
08.05.2019 19:00
Просмотров: 5080
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хахаха. Мало того что втюхали середняка за 144 ляма, так теперь ПЛЮС 10-15 лямов на сделке от продажи капнет. Что за бизнес кар.
(ответить)
помолодел на 2 года
(ответить)
ахахахахаха
все, абсолютно все ссут на гпенсов)))
(ответить)
А ведь Клопп говорил...
Если конечно не фейк эта фраза была.
А так там вроде на его решение и жена повлияла вроде как пишут (скорее всего правда ибо бабы они такие).
Даже хз сможет ли он вернуться на прежний уровень и так же зрелищно заиграть?
(ответить)
Нашли козла отпущения. Вся суть каталонской мрази.
(ответить)
унижения
Источник: http://fapl.ru/posts/70620/
а при чем тут челче?
(ответить)
уебище мог бы сегодня ебать барсу
и обеспечить апл еще в апреле
а так обоссаный наёмник
он просто не ныряет как суарес
там другие не приживаються кто не дельфин
(ответить)
Ахахахахахах
Это будет уроком на будущее для самоиспеченных "топарей". Норм сам
(ответить)
Невидимками вчера вся команда была , кроме вратаря
(ответить)
На фото два пидараса, да, скаузеры? Ну Коут, ладно, тихоня, а куярес норм вам открылся как гнида, убедились.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий