"Барселона" решила продать Коутиньо после унижения на "Энфилде"

Луис Суарес и Филиппе Коутиньо "Барселона" приняла категоричное решение продать полузащитника Филиппе Коутиньо после фиаско в Лиге Чемпионов.

На протяжении последних месяцев насчет Коутиньо ходили противоречивые слухи. Коутиньо так и не стал твердым игроком основы "Барсы" после своего дорогостоящего трансфера из "Ливерпуля" в январе 2018, что весьма раздражает фанатов и боссов каталонского клуба.

Накануне вечером Филиппе не смог предотвратить вылет "Барселоны" с полуфинальной стадии Лиги Чемпионов — команда Эрнесто Вальверде шокирующим образом проиграла "Ливерпулю" на "Энфилде" со счетом 4:0.

24-летний бразилец был настолько плох в матче со своей бывшей командой, что испанское издание Sport поставило Коутиньо оценку в 0 баллов из 10 возможных с комментарием "невидимка".

А изданию ESPN стало известно от своего источника в "Барсе", что теперь каталонский клуб непременно продаст Филиппе грядущим летом. Среди возможных претендентов на экс-игрока "Интера" ранее назывались "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

"Коутиньо — не игрок "Барселоны", теперь это ясно", — сообщил источник.

Испанская газета Marca добавляет, что после унизительного поражения на "Энфилде" головы с плеч может лишиться и главный тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде.


Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 5080

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  1. only--liverpool 08.05.2019 20:29 # only--liverpool
    Хахаха. Мало того что втюхали середняка за 144 ляма, так теперь ПЛЮС 10-15 лямов на сделке от продажи капнет. Что за бизнес кар.

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  2. ko1obok 08.05.2019 20:12 # ko1obok
    помолодел на 2 года

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  3. gunars 08.05.2019 20:02 # gunars
    ахахахахаха

    все, абсолютно все ссут на гпенсов)))

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  4. zloy-vasya 08.05.2019 19:53 # zloy-vasya
    А ведь Клопп говорил...
    Если конечно не фейк эта фраза была.
    А так там вроде на его решение и жена повлияла вроде как пишут (скорее всего правда ибо бабы они такие).
    Даже хз сможет ли он вернуться на прежний уровень и так же зрелищно заиграть?

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  5. shinigami 08.05.2019 19:23 # shinigami
    Нашли козла отпущения. Вся суть каталонской мрази.

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  6. hammersmith 08.05.2019 19:20 # hammersmith
    унижения

    Источник: http://fapl.ru/posts/70620/

    а при чем тут челче?

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  7. blackdreamer 08.05.2019 19:19 # blackdreamer
    уебище мог бы сегодня ебать барсу
    и обеспечить апл еще в апреле
    а так обоссаный наёмник
    он просто не ныряет как суарес
    там другие не приживаються кто не дельфин

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  8. electric 08.05.2019 19:03 # electric
    Ахахахахахах
    Это будет уроком на будущее для самоиспеченных "топарей". Норм сам

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  9. blacker19 08.05.2019 19:02 # blacker19
    Невидимками вчера вся команда была , кроме вратаря

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  10. mancunia-planet 08.05.2019 19:02 # mancunia-planet
    На фото два пидараса, да, скаузеры? Ну Коут, ладно, тихоня, а куярес норм вам открылся как гнида, убедились.

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