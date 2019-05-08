"Барселона" решила продать Коутиньо после унижения на "Энфилде"

"Барселона" приняла категоричное решение продать полузащитника Филиппе Коутиньо после фиаско в Лиге Чемпионов.

На протяжении последних месяцев насчет Коутиньо ходили противоречивые слухи. Коутиньо так и не стал твердым игроком основы "Барсы" после своего дорогостоящего трансфера из "Ливерпуля" в январе 2018, что весьма раздражает фанатов и боссов каталонского клуба.



Накануне вечером Филиппе не смог предотвратить вылет "Барселоны" с полуфинальной стадии Лиги Чемпионов — команда Эрнесто Вальверде шокирующим образом проиграла "Ливерпулю" на "Энфилде" со счетом 4:0.



24-летний бразилец был настолько плох в матче со своей бывшей командой, что испанское издание Sport поставило Коутиньо оценку в 0 баллов из 10 возможных с комментарием "невидимка".



А изданию ESPN стало известно от своего источника в "Барсе", что теперь каталонский клуб непременно продаст Филиппе грядущим летом. Среди возможных претендентов на экс-игрока "Интера" ранее назывались "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.



"Коутиньо — не игрок "Барселоны", теперь это ясно", — сообщил источник.



Испанская газета Marca добавляет, что после унизительного поражения на "Энфилде" головы с плеч может лишиться и главный тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде.