Моуриньо: "Эта победа — отражение характера Клоппа"

Юрген Клопп Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо похвалил своего коллегу из "Ливерпуля" Юргена Клоппа после исторической победы над "Барселоной" в Лиге Чемпионов.

Проиграв первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов со счетом 3:0, "красные" совершили настоящее чудо в ответной встрече на "Энфилде". "Ливерпуль" забил четыре гола без ответа и вырвал путевку в финал.

По мнению Моуриньо, столь страстная игра "Ливерпуля" является олицетворением Клоппа и его характера.

"Я не ожидал такого. Как я и говорил, если это и может случиться, то "Энфилд" — одно из подходящих для этого мест. На мой взгляд, у этого есть одно имя — Юрген".

"Дело не в тактике, дело не в философии. Дело в сердце и душе, а также в той гармонии, что он создал в этом коллективе игроков".

"Они были на пороге того, чтобы завершить этот великолепный сезон с пустыми руками, а теперь они в одном шаг от того, чтобы стать европейскими чемпионами".

"Дело в нем. Эта победа — отражение его характера, его бойцовского духа. Каждый его игрок никогда не сдается и выкладывается изо всех сил. Сегодня все было отражением характера Юргена", — сообщил Моуриньо в эфире beIN Sports.


Метки Барселона, Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 08.05.2019 09:31 # skychnie-oboi
    На голой самоотдаче нельзя забить 4 гола и не пропустить.
    Рандомный гол со стандарта и еще какая то шара - это маловато.
    Врубили скорости, прессанули - отыграли все как по нотам.
    Везение сыграло но - игроки играли осознанно.4-й гол как раз и показал.

    С холодной головой оценил Трент ситуацию и исполнил на экстра классе игрока уровня Хава_Иньесты.А такое нельзя сделать на эмоциях бабских.

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  2. radik86radik 08.05.2019 09:25 # radik86radik
    "Как я и говорил, если это и может случиться, то "Энфилд" — одно из подходящих для этого мест."- переобувается на лету Моур. А не он ли говорил после первого матча, что в противостоянии Ливерпуля и Барсы все уже предрешено?

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  3. pistolero-lfc 08.05.2019 09:13 # pistolero-lfc
    Клопп всё пересмотрел и сделал выводы. действовал совершенно по другой схеме и тактике. Вальверде же оказался не гибким тренером, кто ж знал.

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  4. makeewadim 08.05.2019 09:12 # makeewadim
    Моуриньо: "Эта победа — отражение характера истинного тренера"

    Источник: http://fapl.ru/posts/70609/

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  5. alexomck 08.05.2019 09:11 # alexomck
    "Дело не в тактике, дело не в философии. Дело в сердце и душе, а также в той гармонии, что он создал в этом коллективе игроков".

    Источник: http://fapl.ru/posts/70609/#reply

    Барсе фарт шёл на Камп Ноу, а Ливерпулю на Энфилде, но по тактике Клопп первый матч слил как бэ, в ответке исправился.

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  6. livapu19 08.05.2019 09:08 # livapu19
    ian

    В четверг также собираемся здесь, Челси с Видеотоном покажут невероятную драму.

    Источник: http://fapl.ru/posts/70604/?c=1#c6883474

    Ахахаа, ору, номинант на премию комментарий года)))

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  7. vyrentz 08.05.2019 09:07 # vyrentz
    Моуриньо тактично промолчал о тактике.
    Это может показаться малозначимым, но Моур просто не способен отдать должное коллегам. "Бойцовский дух", "сердца", "характер" - это, конечно, все хорошо, но исключительно про эти вещи говорят лишь тренера из постсовка, у которых представления о тактике и футболе на уровне колхоза. А на самом деле, для того чтобы такие вещи начали работать, нужно, в первую очередь, не проиграть сопернику тактически, если позволяет класс исполнителей.

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  8. livapu19 08.05.2019 09:06 # livapu19
    Даже Моуриньо переобулся, что вытворяет Клопп и его Ливерпуль, это просто фантастика

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  9. chebrec 08.05.2019 09:06 # chebrec
    Он хоть один финал чего нибудь выиграл не???

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