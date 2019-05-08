Моуриньо: "Эта победа — отражение характера Клоппа"

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо похвалил своего коллегу из "Ливерпуля" Юргена Клоппа после исторической победы над "Барселоной" в Лиге Чемпионов.

Проиграв первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов со счетом 3:0, "красные" совершили настоящее чудо в ответной встрече на "Энфилде". "Ливерпуль" забил четыре гола без ответа и вырвал путевку в финал.



По мнению Моуриньо, столь страстная игра "Ливерпуля" является олицетворением Клоппа и его характера.



"Я не ожидал такого. Как я и говорил, если это и может случиться, то "Энфилд" — одно из подходящих для этого мест. На мой взгляд, у этого есть одно имя — Юрген".



"Дело не в тактике, дело не в философии. Дело в сердце и душе, а также в той гармонии, что он создал в этом коллективе игроков".



"Они были на пороге того, чтобы завершить этот великолепный сезон с пустыми руками, а теперь они в одном шаг от того, чтобы стать европейскими чемпионами".



"Дело в нем. Эта победа — отражение его характера, его бойцовского духа. Каждый его игрок никогда не сдается и выкладывается изо всех сил. Сегодня все было отражением характера Юргена", — сообщил Моуриньо в эфире beIN Sports.