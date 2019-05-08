Моуриньо: "Эта победа — отражение характера Клоппа"
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо похвалил своего коллегу из "Ливерпуля" Юргена Клоппа после исторической победы над "Барселоной" в Лиге Чемпионов.
Проиграв первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов со счетом 3:0, "красные" совершили настоящее чудо в ответной встрече на "Энфилде". "Ливерпуль" забил четыре гола без ответа и вырвал путевку в финал.
По мнению Моуриньо, столь страстная игра "Ливерпуля" является олицетворением Клоппа и его характера.
"Я не ожидал такого. Как я и говорил, если это и может случиться, то "Энфилд" — одно из подходящих для этого мест. На мой взгляд, у этого есть одно имя — Юрген".
"Дело не в тактике, дело не в философии. Дело в сердце и душе, а также в той гармонии, что он создал в этом коллективе игроков".
"Они были на пороге того, чтобы завершить этот великолепный сезон с пустыми руками, а теперь они в одном шаг от того, чтобы стать европейскими чемпионами".
"Дело в нем. Эта победа — отражение его характера, его бойцовского духа. Каждый его игрок никогда не сдается и выкладывается изо всех сил. Сегодня все было отражением характера Юргена", — сообщил Моуриньо в эфире beIN Sports.
08.05.2019 09:00
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Последние комментарии:
На голой самоотдаче нельзя забить 4 гола и не пропустить.
Рандомный гол со стандарта и еще какая то шара - это маловато.
Врубили скорости, прессанули - отыграли все как по нотам.
Везение сыграло но - игроки играли осознанно.4-й гол как раз и показал.
С холодной головой оценил Трент ситуацию и исполнил на экстра классе игрока уровня Хава_Иньесты.А такое нельзя сделать на эмоциях бабских.
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"Как я и говорил, если это и может случиться, то "Энфилд" — одно из подходящих для этого мест."- переобувается на лету Моур. А не он ли говорил после первого матча, что в противостоянии Ливерпуля и Барсы все уже предрешено?
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Клопп всё пересмотрел и сделал выводы. действовал совершенно по другой схеме и тактике. Вальверде же оказался не гибким тренером, кто ж знал.
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Моуриньо: "Эта победа — отражение характера истинного тренера"
Источник: http://fapl.ru/posts/70609/
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"Дело не в тактике, дело не в философии. Дело в сердце и душе, а также в той гармонии, что он создал в этом коллективе игроков".
Источник: http://fapl.ru/posts/70609/#reply
Барсе фарт шёл на Камп Ноу, а Ливерпулю на Энфилде, но по тактике Клопп первый матч слил как бэ, в ответке исправился.
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ian
В четверг также собираемся здесь, Челси с Видеотоном покажут невероятную драму.
Источник: http://fapl.ru/posts/70604/?c=1#c6883474
Ахахаа, ору, номинант на премию комментарий года)))
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Моуриньо тактично промолчал о тактике.
Это может показаться малозначимым, но Моур просто не способен отдать должное коллегам. "Бойцовский дух", "сердца", "характер" - это, конечно, все хорошо, но исключительно про эти вещи говорят лишь тренера из постсовка, у которых представления о тактике и футболе на уровне колхоза. А на самом деле, для того чтобы такие вещи начали работать, нужно, в первую очередь, не проиграть сопернику тактически, если позволяет класс исполнителей.
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Даже Моуриньо переобулся, что вытворяет Клопп и его Ливерпуль, это просто фантастика
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Он хоть один финал чего нибудь выиграл не???
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