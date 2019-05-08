Клопп: "Это невероятно!"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил восхищение своей командой, разгромившей "Барселону" со счетом 4:0 и вышедшей в финал Лиги Чемпионов.

После поражения 3:0 на "Ноу Камп" немногие верили в шансы "красных" второй год подряд достичь финала Лиги Чемпионов, однако при сумасшедшей поддержке "Энфилда" подопечным Клопа удалось сотворить, возможно, самую громкую сенсацию в истории европейского турнира. Юрген от этого в восторге.

"Эти парни еб*** гиганты. Это невероятно. Оштрафуйте меня за мат, если хотите. Английский — не мой родной язык, поэтому у меня нет других слов. Уже 10 минут одиннадцатого, и дети, наверное, спят".

"Создать такого рода эмоции и атмосферу единения — это нечто особенное. Это заслуга игроков. Джеймс Милнер плакал в конце. Это столь многое значит для всех нас. Прежде я никогда не видел такого сочетания потенциала и невероятного сердца".

"Это было ошеломительно. Мы играли против, возможно, лучшей команды в мире. Просто победить их — это всегда сложно, но победить, не пропустив... Я не знаю, как парни это сделали. Это невероятно", — сообщил Клопп BT Sport.


Метки Барселона, Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2019 01:20

Количество просмотров Просмотров: 2083

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. compton 08.05.2019 02:20 # compton
    Хейтеры заткнулись. Нашли бы в себе благородство и поздравили Ливерпуль с такой невероятной победой. Ну куда уж вам, вы же мелочные, мерзкие и нет у вас чести и достоинства)

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  2. pistolero-lfc 08.05.2019 02:05 # pistolero-lfc
    "Это было ошеломительно. Мы играли против, возможно, лучшей команды в мире. Просто победить их — это всегда сложно, но победить, не пропустив... Я не знаю, как парни это сделали. Это невероятно",

    Источник: http://fapl.ru/posts/70605/#reply

    Дааааа, Клопп красавчик! Вы это сделали!!! Вперед за кубком!

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  3. andrew10 08.05.2019 02:02 # andrew10
    Эти парни ебанные Львиные Тигры - добавил Клопп.

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  4. scouser2005 08.05.2019 02:01 # scouser2005
    "Никогда не сдавайся!" написано на футболке Салаха.

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  5. rap-woiska 08.05.2019 02:01 # rap-woiska
    "Эти парни еб*** гиганты. Это невероятно. Оштрафуйте меня за мат, если хотите. Английский — не мой родной язык, поэтому у меня нет других слов. Уже 10 минут одиннадцатого, и дети, наверное, спят"

    Источник: http://fapl.ru/posts/70605/

    (ответить)

  6. rap-woiska 08.05.2019 02:00 # rap-woiska
    а Выпусти трентуху в первом матче - кто знает что было бы )))

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  7. ssa 08.05.2019 01:53 # ssa
    спасибо за победу Клоппу, игрокам и болельщикам, которые находились на Энфилде.

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  8. skychnie-oboi 08.05.2019 01:49 # skychnie-oboi
    Ебать какой же дядя Юра Топарик!

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  9. somlfc 08.05.2019 01:45 # somlfc
    Лучшие! Просто космос. Данке, Юрген!

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  10. electric 08.05.2019 01:44 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  11. pakhrudinov 08.05.2019 01:42 # pakhrudinov
    Вот сучки))

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  12. slash-lfc 08.05.2019 01:39 # slash-lfc
    Боже, спасибо тебе за него.

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  13. ezh28 08.05.2019 01:35 # ezh28
    Спасибо Босс!

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  14. chelsea-soul 08.05.2019 01:34 # chelsea-soul
    Ливерпуль - это здоровый дух! Честная, работящая команда! Смотришь с уважением и желанием, быть частью такого коллектива! Все очень стараются и на лицо результат! Господь, любит таких и помогает!

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  15. phant0m 08.05.2019 01:34 # phant0m
    Это была величайшая победа со времен стамбульского финала! Все футбольные боги в кои-то веки повернулись к нам! Думаю после всего сделанного ушастый не убежит от нас!

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  16. liverpool-66 08.05.2019 01:34 # liverpool-66
    Ливерпуль-КОСМОС!!!Спасибо Клопп...

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  17. zed91 08.05.2019 01:32 # zed91
    Молодцы
    В финале 2:0 ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕМПИОН!!!
    Хосеп Гвардиола: пиздец как завидует.

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  18. benefactor 08.05.2019 01:31 # benefactor
    Боги!

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  19. newiskander 08.05.2019 01:27 # newiskander
    Сука, я просто в экстазе!!!)))

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  20. xin 08.05.2019 01:24 # xin
    ИМПЕРАТОРЫ!

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