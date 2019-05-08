Клопп: "Это невероятно!"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил восхищение своей командой, разгромившей "Барселону" со счетом 4:0 и вышедшей в финал Лиги Чемпионов.

После поражения 3:0 на "Ноу Камп" немногие верили в шансы "красных" второй год подряд достичь финала Лиги Чемпионов, однако при сумасшедшей поддержке "Энфилда" подопечным Клопа удалось сотворить, возможно, самую громкую сенсацию в истории европейского турнира. Юрген от этого в восторге.



"Эти парни еб*** гиганты. Это невероятно. Оштрафуйте меня за мат, если хотите. Английский — не мой родной язык, поэтому у меня нет других слов. Уже 10 минут одиннадцатого, и дети, наверное, спят".



"Создать такого рода эмоции и атмосферу единения — это нечто особенное. Это заслуга игроков. Джеймс Милнер плакал в конце. Это столь многое значит для всех нас. Прежде я никогда не видел такого сочетания потенциала и невероятного сердца".



"Это было ошеломительно. Мы играли против, возможно, лучшей команды в мире. Просто победить их — это всегда сложно, но победить, не пропустив... Я не знаю, как парни это сделали. Это невероятно", — сообщил Клопп BT Sport.