Клопп: "Это невероятно!"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил восхищение своей командой, разгромившей "Барселону" со счетом 4:0 и вышедшей в финал Лиги Чемпионов.
После поражения 3:0 на "Ноу Камп" немногие верили в шансы "красных" второй год подряд достичь финала Лиги Чемпионов, однако при сумасшедшей поддержке "Энфилда" подопечным Клопа удалось сотворить, возможно, самую громкую сенсацию в истории европейского турнира. Юрген от этого в восторге.
"Эти парни еб*** гиганты. Это невероятно. Оштрафуйте меня за мат, если хотите. Английский — не мой родной язык, поэтому у меня нет других слов. Уже 10 минут одиннадцатого, и дети, наверное, спят".
"Создать такого рода эмоции и атмосферу единения — это нечто особенное. Это заслуга игроков. Джеймс Милнер плакал в конце. Это столь многое значит для всех нас. Прежде я никогда не видел такого сочетания потенциала и невероятного сердца".
"Это было ошеломительно. Мы играли против, возможно, лучшей команды в мире. Просто победить их — это всегда сложно, но победить, не пропустив... Я не знаю, как парни это сделали. Это невероятно", — сообщил Клопп BT Sport.
08.05.2019 01:20
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Последние комментарии:
Хейтеры заткнулись. Нашли бы в себе благородство и поздравили Ливерпуль с такой невероятной победой. Ну куда уж вам, вы же мелочные, мерзкие и нет у вас чести и достоинства)
(ответить)
"Это было ошеломительно. Мы играли против, возможно, лучшей команды в мире. Просто победить их — это всегда сложно, но победить, не пропустив... Я не знаю, как парни это сделали. Это невероятно",
Источник: http://fapl.ru/posts/70605/#reply
Дааааа, Клопп красавчик! Вы это сделали!!! Вперед за кубком!
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Эти парни ебанные Львиные Тигры - добавил Клопп.
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"Никогда не сдавайся!" написано на футболке Салаха.
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"Эти парни еб*** гиганты. Это невероятно. Оштрафуйте меня за мат, если хотите. Английский — не мой родной язык, поэтому у меня нет других слов. Уже 10 минут одиннадцатого, и дети, наверное, спят"
Источник: http://fapl.ru/posts/70605/
(ответить)
а Выпусти трентуху в первом матче - кто знает что было бы )))
(ответить)
спасибо за победу Клоппу, игрокам и болельщикам, которые находились на Энфилде.
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Ебать какой же дядя Юра Топарик!
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Лучшие! Просто космос. Данке, Юрген!
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КНЯЗЬ!!!
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Вот сучки))
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Боже, спасибо тебе за него.
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Спасибо Босс!
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Ливерпуль - это здоровый дух! Честная, работящая команда! Смотришь с уважением и желанием, быть частью такого коллектива! Все очень стараются и на лицо результат! Господь, любит таких и помогает!
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Это была величайшая победа со времен стамбульского финала! Все футбольные боги в кои-то веки повернулись к нам! Думаю после всего сделанного ушастый не убежит от нас!
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Ливерпуль-КОСМОС!!!Спасибо Клопп...
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Молодцы
В финале 2:0 ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕМПИОН!!!
Хосеп Гвардиола: пиздец как завидует.
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Боги!
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Сука, я просто в экстазе!!!)))
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ИМПЕРАТОРЫ!
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