Гвардиола: "В конце сезона возьмем с Компани по пиву и обсудим его будущее"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что капитану Венсану Компани придется дождаться окончания сезона, чтобы прояснить свое будущее в клубе.
Накануне вечером Компани принес "горожанам" важнейшую победу над "Лестером", забив единственный в матче гол за 20 минут до конца.
После столь важного результата Гвардиола не бросился обещать, что истекающий в конце сезона контракт Венсана непременно будет продлен. 33-летнему защитнику придется дождаться финала Кубка Англии.
"Мы уже разговаривали с ним и его агентом. После окончания сезона мы все решим. Он невероятный человек, и он очень мне помог здесь. Я всегда говорил, что мне не можем слишком часто использовать его в матчах, но мы всегда знали, что можем положиться на него и его характер. Этот клуб стал таким благодаря людям вроде Венсана. В конце сезона, после финала Кубка Англии, мы решим, как будет лучше для обеих сторон".
"Давайте сперва завершим сезон, а затем мы поговорим. Мы уже разговаривали с ним три недели назад, месяц назад. Мы коротко поговорили два или три раза. В конце сезона мы вместе возьмем по пиву и решим, как будет лучше для него — особенно для него — и для клуба", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
Сам бельгиец также прокомментировал свое будущее, заверив лишь в том, что не собирается завершать игровую карьеру.
"В данный момент я не знаю свое будущее. Но я абсолютно не собираюсь завершать карьеру. Я собираюсь играть. Пока ничего определенного нет. Каждый матч своей карьеры играю как последний", — сообщил Компани.
07.05.2019 10:00
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Последние комментарии:
27.01.2019 21:03 # удалить
mc-od
В итоге кэпу или подарят контракт на год или дадут работу в системе клуба. Можете скринить.
C'MON CITY! C'MON KPACUBO!
Источник: http://fapl.ru/posts/68441/
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По пивасику и в шальке
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конечно, лысый шарлатан, он зад тебе спас, не только пивас должен ему
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в отличии от обсоса Какахила привозилы, даже не вякнул, что весь сезон полировал лавку. Уважуха.
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