Гвардиола: "В конце сезона возьмем с Компани по пиву и обсудим его будущее"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что капитану Венсану Компани придется дождаться окончания сезона, чтобы прояснить свое будущее в клубе.

Накануне вечером Компани принес "горожанам" важнейшую победу над "Лестером", забив единственный в матче гол за 20 минут до конца.



После столь важного результата Гвардиола не бросился обещать, что истекающий в конце сезона контракт Венсана непременно будет продлен. 33-летнему защитнику придется дождаться финала Кубка Англии.



"Мы уже разговаривали с ним и его агентом. После окончания сезона мы все решим. Он невероятный человек, и он очень мне помог здесь. Я всегда говорил, что мне не можем слишком часто использовать его в матчах, но мы всегда знали, что можем положиться на него и его характер. Этот клуб стал таким благодаря людям вроде Венсана. В конце сезона, после финала Кубка Англии, мы решим, как будет лучше для обеих сторон".



"Давайте сперва завершим сезон, а затем мы поговорим. Мы уже разговаривали с ним три недели назад, месяц назад. Мы коротко поговорили два или три раза. В конце сезона мы вместе возьмем по пиву и решим, как будет лучше для него — особенно для него — и для клуба", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.



Сам бельгиец также прокомментировал свое будущее, заверив лишь в том, что не собирается завершать игровую карьеру.



"В данный момент я не знаю свое будущее. Но я абсолютно не собираюсь завершать карьеру. Я собираюсь играть. Пока ничего определенного нет. Каждый матч своей карьеры играю как последний", — сообщил Компани.