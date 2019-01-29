Гвардиола не уверен, что Компани получит новый контракт

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал, что его клуб не будет сентиментальным, решая, предлагать ли новый контракт капитану Венсану Компани.

В этом сезоне 32-летний защитник сборной Бельгии провел только 14 матчей за "горожан". Последний раз Компани появлялся на поле еще 3 января против "Ливерпуля" и в данный момент отсутствует с травмой мышечного характера.



Действующее соглашение Венсана истекает уже в конце этого сезона, и Гвардиола признает, что хронические проблемы со здоровьем могут помешать его подопечному продлить свое пребывание на "Этихад".



"Это вопрос, который нам нужно обсудить с Венсаном — вместе с клубом, с ним самим и с его агентом".



"У нас нет никаких сомнений насчет его мастерства, нам очень его не хватает, когда он не может играть. Он важен, он наш капитан, и на поле он дополнительно дает то немногое, что могут дать считанные защитники в мире".



"Он невероятен, но реальность такова, что в последние пять лет он играл мало, действительно мало. Так что нам предстоит это обсудить, и клуб с его агентом примут лучшее решение для обеих сторон".



"Быть сентиментальным — это так важно для клуба. Но только не при принятии решений".



"Когда мы говорим об игроках, которые давно здесь находятся и помогли создать то, что мы имеем сейчас, мы не можем забывать, что они сделали. Мне бы не понравилось, если бы клуб сказал: "Хорошо, теперь можешь уходить".



"Но в то же время для каждого наступает момент, когда все заканчивается. Поэтому я и говорю, что такие решения принимаю не я. В случае с Венсаном, Серхио Агуэро, Давидом Сильвой и мистером Туре в прошлом решения принимают сами игроки совместно с клубом", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.