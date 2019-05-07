Будущее Антони Мартиаля в "Юнайтед" вновь оказалось под вопросом
Нападающий Антони Мартиаль может стать одной из жертв режима Оле Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед".
После прихода на тренерский мостик "красных дьяволов" в декабре Сульшеру удалось встряхнуть всю команду и отдельных ее игроков, включая Мартиаля.
В конце января Антони даже заключил новый контракт, но очень скоро расслабился. Как сообщает Daily Mail, больше всего Сульшер расстроен даже не ухудшившейся игрой Мартиаля, а его отношением к делу.
По информации издания, Сульшер буквально растерзал своего подопечного в конце прошлого месяца, когда Антони в демонстративно вялой манере принялся разминаться перед матчем против "Челси", будучи названным только среди запасных.
Именно из-за скверного поведения Мартиаля на разминке Сульшер выпустил во втором тайме того матча на замену не Антони, а Алексиса Санчеса. Это же стало причиной, почему 23-летний француз не попал в заявку на субботний поединок против "Хаддерсфилда".
Сульшер и его правая рука Майк Фелан, который вскоре может стать спортивным директором "Юнайтед", настолько расстроены Мартиалем, что теперь готовы выслушать предложения других клубов насчет Антони, добавляет к материалу своих коллег издание The Sun.
Проблема с Мартиалем возникла очень некстати для "дьяволов", которым и так хватает головной боли — вопрос с будущим Давида Де Хеа, Поля Погба и Ромелу Лукаку является более насущным для клуба.
Martial working hard in the warm up pic.twitter.com/8H9k6MlDDt— Paul S (@paulsherlock69) 28 апреля 2019 г.
07.05.2019 09:00
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-Лукака, Де Хеа, Марсиаль, Погба, ещё и без ЛЧ... длительная перестройка намечается. французов давно гнать надо было, впрочем.
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