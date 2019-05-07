Погба будет добиваться своего трансфера в "Реал"

Сразу два авторитетных издания сообщают во вторник утром, что полузащитник Поль Погба не просто хочет покинуть "Манчестер Юнайтед", а готов этого добиваться.

Посреди этого сезона Погба выдал впечатляющий отрезок, забивая и ассистируя почти в каждом матче. Однако эта идиллия продлилась недолго, и вскоре игра Поля и всей команды пошла на убыль.



С ухудшением качества игры Погба вновь появились слухи, связывающие 26-летнего француза с уходом из "Юнайтед". Частично в этом виноват сам Поль, открыто заявив о своих симпатиях к "Реалу" и Зинедину Зидану.



10 месяцев назад сообщив "красным дьяволам" о своем желании уйти в "Барселону", сейчас Погба решил, что его сердце принадлежит "Реалу". Непопадание "Юнайтед" в Лигу Чемпионов только укрепило настрой экс-игрока "Ювентуса".



Как утверждает The Telegraph и ESPN, Погба планирует добиваться всеми средствами своего трансфера в "Реал". Агент француза Мино Райола уже находится на низком старте и ждет окончания сезона Премьер-Лиги, чтобы начать переговоры с руководством "дьяволов" об отъезде своего клиента в Мадрид.



Столь решительный настрой Погба, вероятно, не позволит "Юнайтед" сильно завысить цену. По информации ESPN, "дьяволы" могут согласиться на компенсацию в районе 120 миллионов евро (103 млн. фунтов).