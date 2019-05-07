Погба будет добиваться своего трансфера в "Реал"

Поль Погба Сразу два авторитетных издания сообщают во вторник утром, что полузащитник Поль Погба не просто хочет покинуть "Манчестер Юнайтед", а готов этого добиваться.

Посреди этого сезона Погба выдал впечатляющий отрезок, забивая и ассистируя почти в каждом матче. Однако эта идиллия продлилась недолго, и вскоре игра Поля и всей команды пошла на убыль.

С ухудшением качества игры Погба вновь появились слухи, связывающие 26-летнего француза с уходом из "Юнайтед". Частично в этом виноват сам Поль, открыто заявив о своих симпатиях к "Реалу" и Зинедину Зидану.

10 месяцев назад сообщив "красным дьяволам" о своем желании уйти в "Барселону", сейчас Погба решил, что его сердце принадлежит "Реалу". Непопадание "Юнайтед" в Лигу Чемпионов только укрепило настрой экс-игрока "Ювентуса".

Как утверждает The Telegraph и ESPN, Погба планирует добиваться всеми средствами своего трансфера в "Реал". Агент француза Мино Райола уже находится на низком старте и ждет окончания сезона Премьер-Лиги, чтобы начать переговоры с руководством "дьяволов" об отъезде своего клиента в Мадрид.

Столь решительный настрой Погба, вероятно, не позволит "Юнайтед" сильно завысить цену. По информации ESPN, "дьяволы" могут согласиться на компенсацию в районе 120 миллионов евро (103 млн. фунтов).


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Реал

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2019 06:00

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  1. chelsea26-8 07.05.2019 06:42 # chelsea26-8
    Даже блэкберн и лестер выигрывали апл, ебать лузерхуйцы дауны

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  2. arhangel777 07.05.2019 06:42 # arhangel777
    Более продажного игрочишки я еще не встречал. Мерзко как то даже(((

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  3. januzaj00 07.05.2019 06:22 # januzaj00
    10 месяцев назад сообщив "красным дьяволам" о своем желании уйти в "Барселону", сейчас Погба решил, что его сердце принадлежит "Реалу".

    Источник: http://fapl.ru/posts/70582/#reply

    Вот шалава, даже не знает, куда хочет

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  4. slash 07.05.2019 06:18 # slash
    Хоспаде, слейте уже этого понтореза. Пришло время дэбать на Сантьяго Бернабеу.

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