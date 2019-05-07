Компани: "Такого рода моменты — часть истории "Сити"

Венсан Компани Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани прокомментировал свой гол, который принес его команде важнейшую победу против "Лестера".

В вынесенном на вечер понедельника матче Премьер-Лиги "Лестер" показал себя крепким орешком. "Лисы" не только хорошо оборонялись, но и регулярно огрызались.

Дожать соперника хозяевам "Этихад" удалось только за 20 минут до конца, когда Компани отважился на дальний удар и попал точно в "девятку" — 1:0. Теперь "Сити" находится всего в одной победе от чемпионства, а Венсан рад, что принес пользу своей команде.

"Дело не в количестве голов, а в том, когда ты их забиваешь. Сегодня это было необходимо. С самого начала мы играли в правильном темпе, стремясь к победе. Каспер (Шмейхель) совершил несколько важных сейвов, и я мог пробить его только в такой особенный день! Я просто стараюсь быть полезным, и сегодня мы стали на шаг ближе к цели".

"Мы оказывали давление, взвинчивали темп, но нам не хватало последнего паса. Они оборонялись очень хорошо, и нам требовалось нечто особенное. Такого рода голы и такого рода моменты являются частью истории нашего клуба. Мы всегда верим в свои шансы и играем до последней секунды".

"Каждый шаг в последние четыре месяца был важным. "Ливерпуль" тоже продолжает делать эти шаги. В финале нам предстоит сыграть с "Брайтоном", но мы еще ничего не выиграли", — сообщил Компани BBC.


Метки Компани, Лестер, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2019 01:05

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  1. danilych89 07.05.2019 01:49 # danilych89
    по способу удара было видно, что он бьет хоть и по воротам, но не на точность. так что это большое везение, что мяч так классно полетел. но не попробуешь - не узнаешь.

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  2. mc-od 07.05.2019 01:22 # mc-od
    Легенда.

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  3. xin 07.05.2019 01:21 # xin
    С Брайтоном тоже 1-0.

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  4. foden 07.05.2019 01:13 # foden
    Лучший! Сейчас бы им бы им с Сильвой по леи 7 скинуть , чемпики по кд штамповали бы

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  5. andrew10 07.05.2019 01:12 # andrew10
    "Каждый шаг в последние четыре месяца был важным. "Ливерпуль" тоже продолжает делать эти шаги, но мы еще ничего не выиграли", — сообщил Клопп BBC.

    Источник: http://fapl.ru/posts/70581/?c=1#c6881744

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  6. andrew10 07.05.2019 01:10 # andrew10
    Да уж,Пушку зарядил, именно капитанище. Все к в фильмах))

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