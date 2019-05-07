Компани: "Такого рода моменты — часть истории "Сити"

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани прокомментировал свой гол, который принес его команде важнейшую победу против "Лестера".

В вынесенном на вечер понедельника матче Премьер-Лиги "Лестер" показал себя крепким орешком. "Лисы" не только хорошо оборонялись, но и регулярно огрызались.



Дожать соперника хозяевам "Этихад" удалось только за 20 минут до конца, когда Компани отважился на дальний удар и попал точно в "девятку" — 1:0. Теперь "Сити" находится всего в одной победе от чемпионства, а Венсан рад, что принес пользу своей команде.



"Дело не в количестве голов, а в том, когда ты их забиваешь. Сегодня это было необходимо. С самого начала мы играли в правильном темпе, стремясь к победе. Каспер (Шмейхель) совершил несколько важных сейвов, и я мог пробить его только в такой особенный день! Я просто стараюсь быть полезным, и сегодня мы стали на шаг ближе к цели".



"Мы оказывали давление, взвинчивали темп, но нам не хватало последнего паса. Они оборонялись очень хорошо, и нам требовалось нечто особенное. Такого рода голы и такого рода моменты являются частью истории нашего клуба. Мы всегда верим в свои шансы и играем до последней секунды".



"Каждый шаг в последние четыре месяца был важным. "Ливерпуль" тоже продолжает делать эти шаги. В финале нам предстоит сыграть с "Брайтоном", но мы еще ничего не выиграли", — сообщил Компани BBC.