Компани: "Такого рода моменты — часть истории "Сити"
Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани прокомментировал свой гол, который принес его команде важнейшую победу против "Лестера".
В вынесенном на вечер понедельника матче Премьер-Лиги "Лестер" показал себя крепким орешком. "Лисы" не только хорошо оборонялись, но и регулярно огрызались.
Дожать соперника хозяевам "Этихад" удалось только за 20 минут до конца, когда Компани отважился на дальний удар и попал точно в "девятку" — 1:0. Теперь "Сити" находится всего в одной победе от чемпионства, а Венсан рад, что принес пользу своей команде.
"Дело не в количестве голов, а в том, когда ты их забиваешь. Сегодня это было необходимо. С самого начала мы играли в правильном темпе, стремясь к победе. Каспер (Шмейхель) совершил несколько важных сейвов, и я мог пробить его только в такой особенный день! Я просто стараюсь быть полезным, и сегодня мы стали на шаг ближе к цели".
"Мы оказывали давление, взвинчивали темп, но нам не хватало последнего паса. Они оборонялись очень хорошо, и нам требовалось нечто особенное. Такого рода голы и такого рода моменты являются частью истории нашего клуба. Мы всегда верим в свои шансы и играем до последней секунды".
"Каждый шаг в последние четыре месяца был важным. "Ливерпуль" тоже продолжает делать эти шаги. В финале нам предстоит сыграть с "Брайтоном", но мы еще ничего не выиграли", — сообщил Компани BBC.
07.05.2019 01:05
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по способу удара было видно, что он бьет хоть и по воротам, но не на точность. так что это большое везение, что мяч так классно полетел. но не попробуешь - не узнаешь.
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Легенда.
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С Брайтоном тоже 1-0.
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Лучший! Сейчас бы им бы им с Сильвой по леи 7 скинуть , чемпики по кд штамповали бы
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"Каждый шаг в последние четыре месяца был важным. "Ливерпуль" тоже продолжает делать эти шаги, но мы еще ничего не выиграли", — сообщил Клопп BBC.
Источник: http://fapl.ru/posts/70581/?c=1#c6881744
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Да уж,Пушку зарядил, именно капитанище. Все к в фильмах))
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