"Сити" вырвал победу у "Лестера" и оказался на пороге чемпионства
Потрясающий гол Венсана Компани позволил "Манчестер Сити" вырвать минимальную победу у "Лестера" и вплотную приблизиться ко второму подряд титулу Премьер-Лиги.
Относительно предыдущего матча в стартовом составе "горожан" произошло одно изменение. Вместо Лероя Сане появился Фил Фоден.
А главный тренер "лис" Брендан Роджерс и вовсе решил не менять состав после победы 3:0 над "Арсеналом".
Гости были на удивление хороши в начале матча, и именно "Лестер" создал первый голевой момент. На восьмой минуте Рикарду Перейра уже был готов расстрелять ворота, однако в последний момент Венсан Компани бросился ему в ноги и заблокировал удар.
Вскоре "Сити" ответил ударом Фодена, который технично принял мяч грудью и сразу же пробил — прямо в голкипера Каспера Шмейхеля. Кроме того, Фил, похоже, угодил в офсайд.
Ближе к середине тайма хозяева забрали себе мяч и подвергли соперника нешуточному давлению. "Лисы" оказались заперты возле своей штрафной площади.
На 32-й минуте Серхио Агуэро пробил головой после подачи углового, однако Шмейхель на самой линии ворот остановил отскочивший от перекладины мяч.
Постепенно "Лестер" подстроился под такой натиск, наладив игру в обороне и вновь принявшись огрызаться, а также "посадив" Компани и Давида Сильву на желтую карточку.
После перерыва "Сити" заметно добавил, и "лисы" были вынуждены играть на отбой. Перебраться на чужую половину поля гостям удалось только на 63-й минуте, когда Джеймс Мэддисон нанес обводящий удар с дистанции — рядом со штангой!
На 69-й минуте Шмейхель совершил еще один первоклассный сейв, отразив мяч после тычка Агуэро с линии вратарской.
Прошла еще минута, и счет был открыт. Не встретив сопротивления со стороны полузащитников "Лестера", Компани продвинулся вперед и нанес дальний удар точно в "девятку" — 1:0.
Открыв счет, "горожане" продолжили атаковать, не позволяя своему сопернику поднять голову. Лишь на 87-й минуте гостям удалось показать зубы, но вышедший на замену Келечи Ихеаначо не захотел расстраивать свой бывший клуб, не попав в створ с линии штрафной.
"Лестер" достойно сражался и имел все шансы завершить матч с другим результатом. "Сити" победил, что не стало сюрпризом, но авторство гола — Компани не забивал из-за пределов штрафной с декабря 2013 — определенно удивило. Тем не менее, чемпион все равно определится только в последнем туре.
"Манчестер Сити" — "Лестер". Отчет о матче
06.05.2019 23:55
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Последние комментарии:
Вернер в Баварию. Знач Лаказ в ЛФК.
(ответить)
я вот испустил дух прямиком на впалый лоб портовых обрыганов во время гола Компани. а как прошел ваш вечер ебать
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Да колбасники. В этом году ваш клуп попал в просак. Просак- это расстояние между пиздой и жопой если кто не вкурсе.
(ответить)
Где этот узбек chebreek))))))
(ответить)
кста, если случится чудо и Сити защитит титул в АПЛ, можно ещё год номер Мане не снимать - норм:)
(ответить)
Кек, а че вы лузерку в серьез вообще воспринимаете?
(ответить)
COM'ON CITY
COM'ON КРАСИВО
(ответить)
Мне похуй. Это был гол сезона
(ответить)
Щас лысый наротирует на 1-0 как обычно. И это чемпионы? Позор.
Источник: http://fapl.ru/posts/70570/?c=1#c6881229
(ответить)
https://ibb.co/gVJWDgd
Просто ору с немоща колбосяцкого. Переобулся уже и спрятался под шконарь неудачник??))))
(ответить)
Брайтон, верим!
(ответить)
Я не считаю что дело в чудо-голе Компани (дурак). Щити задавило Лестер во втором тайме полностью, что те тупо на отбой начали играть. По стате углов это видно. Так что не будь того гола, был бы другой...
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Ливер в последнем туре все решит, это будет дикое ликование красных братьев!
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Голкипер "Реала" Тибо Куртуа неожиданно для многих прокомментировал будущее полузащитника "Челси" Эдена Азара.
"Я очень сильно удивлен решением Эдена Азара. Он сделал свой выбор", - заявил Куртуа.
Когда журналист Marca Висенте Рахос просил уточнить голкипера "Реала", что он подразумевает под этим комментарием, бельгиец улыбнулся и сказал, что совсем скоро вы все узнаете из его уст.
Напомним, что вчера вечером Марина Грановская и Эден Азар провели в офисе клуба, чуть больше 3-х часов, после чего Азар покинул "Стэмфорд Бридж" в сопровождение своего представителя.
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если Брайтон отберёт очки у Сити, канеш дико палевно будет, но хорошая реклама АПЛ:) что-то на уровне хет-триков излечившихся от рака, в день борьбы с раком, в НХЛ:))
(ответить)
История здесь и сейчас!!!!КМОН СИТИ!!!!
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Повезло!!!
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Мда, обосрались в таком легком матче. Роджерс отличную работу проделал. Вот что значит тренер с идеями. Сольшер без опыта и авторитета какую то хуйню мутит с самой дорогой командой мира
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Охренительный гол от капитана ..вот так и становятся чемпионами ..только поздравить Сити можно с победой
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я понимаю, как маньяками становятся. я бы сейчас с удовольствием вышел на улицу и хоть 1 фоната хуити нашёл и просто резал бы нахуй его. его, его семью, всех.
ебало лицемерного хуйрдиолы, сука, я не могу, вымораживает(с)
Сука АХАХХАХАХАХАХ, что Ливерпук делает с фанатами))
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