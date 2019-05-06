"Сити" вырвал победу у "Лестера" и оказался на пороге чемпионства

Потрясающий гол Венсана Компани позволил "Манчестер Сити" вырвать минимальную победу у "Лестера" и вплотную приблизиться ко второму подряд титулу Премьер-Лиги.

Относительно предыдущего матча в стартовом составе "горожан" произошло одно изменение. Вместо Лероя Сане появился Фил Фоден.



А главный тренер "лис" Брендан Роджерс и вовсе решил не менять состав после победы 3:0 над "Арсеналом".



Гости были на удивление хороши в начале матча, и именно "Лестер" создал первый голевой момент. На восьмой минуте Рикарду Перейра уже был готов расстрелять ворота, однако в последний момент Венсан Компани бросился ему в ноги и заблокировал удар.



Вскоре "Сити" ответил ударом Фодена, который технично принял мяч грудью и сразу же пробил — прямо в голкипера Каспера Шмейхеля. Кроме того, Фил, похоже, угодил в офсайд.



Ближе к середине тайма хозяева забрали себе мяч и подвергли соперника нешуточному давлению. "Лисы" оказались заперты возле своей штрафной площади.



На 32-й минуте Серхио Агуэро пробил головой после подачи углового, однако Шмейхель на самой линии ворот остановил отскочивший от перекладины мяч.



Постепенно "Лестер" подстроился под такой натиск, наладив игру в обороне и вновь принявшись огрызаться, а также "посадив" Компани и Давида Сильву на желтую карточку.



После перерыва "Сити" заметно добавил, и "лисы" были вынуждены играть на отбой. Перебраться на чужую половину поля гостям удалось только на 63-й минуте, когда Джеймс Мэддисон нанес обводящий удар с дистанции — рядом со штангой!



На 69-й минуте Шмейхель совершил еще один первоклассный сейв, отразив мяч после тычка Агуэро с линии вратарской.



Прошла еще минута, и счет был открыт. Не встретив сопротивления со стороны полузащитников "Лестера", Компани продвинулся вперед и нанес дальний удар точно в "девятку" — 1:0.



Открыв счет, "горожане" продолжили атаковать, не позволяя своему сопернику поднять голову. Лишь на 87-й минуте гостям удалось показать зубы, но вышедший на замену Келечи Ихеаначо не захотел расстраивать свой бывший клуб, не попав в створ с линии штрафной.



"Лестер" достойно сражался и имел все шансы завершить матч с другим результатом. "Сити" победил, что не стало сюрпризом, но авторство гола — Компани не забивал из-за пределов штрафной с декабря 2013 — определенно удивило. Тем не менее, чемпион все равно определится только в последнем туре.



"Манчестер Сити" — "Лестер". Отчет о матче