"Сити" все ближе к покупке Бруну Фернандеша

"Манчестер Сити" все ближе к приобретению полузащитника "Спортинга" и сборной Португалии Бруну Фернандеша.

24-летний Фернандеш является одной из ярчайших звезд у себя на родине и имеет просто выдающиеся показатели эффективности в этом сезоне — 22 гола и 14 результативных передач в 39 матчах.



Еще прошлым летом переманить Бруну пытались "Атлетико" и "Вест Хэм". С тех пор интерес к португальцу только возрос, а фаворитом в этой борьбе стал клуб с "Этихад", сообщает Sky Sports.



В данный "Сити" активно общается с коллегами из Лиссабона насчет размера компенсации за Фернандеша. Речь идет о сумме в диапазоне 40-50 миллионов фунтов.



У "горожан" Фернандеш может стать как преемником для Фернандиньо, которому в минувший уикенд исполнилось 34 года, так и заменой для Илкая Гюндогана, который никак не соглашается на новый контракт.