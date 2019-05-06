Клопп: "Если нам суждено вылететь, нужно сделать это красиво"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда должна вылететь из Лиги Чемпионов "наиболее красивым образом", если предотвратить выбывание из турнира окажется невозможно.

Во вторник вечером "красные" постараются совершить камбэк после поражения 3:0 в первом полуфинальном матче против "Барселоны". Хозяевам "Энфилда" необходимо классно сыграть не только в атаке, но и в обороне, ведь если они пропустят, то должны будут забивать уже пять.



Этот матч "Ливерпуль" проведет без травмированных Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, что лишь усложняет задачу, однако Клопп не ставит крест на своей команде. Если же вылет окажется неизбежен, Юрген хочет вылететь из Лиги Чемпионов красиво.



"Слушайте, двое из лучших нападающих в мире недоступны завтра, и нам нужно забивать четыре гола, если мы хотим пройти дальше в основные 90 минут. Это не делает нашу жизнь проще".



"До тех пор, пока у нас 11 игроков на поле, мы будем стараться. Это футбол, здесь все возможно. Это единственное, что мы хотим показать. Мы хотим отметить свою кампанию в Лиге Чемпионов достойной концовкой или хотя бы голом".



"Таков план: просто постараться, а там станет видно, удастся нам что-нибудь волшебное или нет. Если нет, мы должны провалиться наиболее красивым образом, если хотите. Если нет, нужно хотя бы приблизиться к нужному результату", — цитирует Клоппа Daily Mirror.