Клопп: "Если нам суждено вылететь, нужно сделать это красиво"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда должна вылететь из Лиги Чемпионов "наиболее красивым образом", если предотвратить выбывание из турнира окажется невозможно.

Во вторник вечером "красные" постараются совершить камбэк после поражения 3:0 в первом полуфинальном матче против "Барселоны". Хозяевам "Энфилда" необходимо классно сыграть не только в атаке, но и в обороне, ведь если они пропустят, то должны будут забивать уже пять.

Этот матч "Ливерпуль" проведет без травмированных Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, что лишь усложняет задачу, однако Клопп не ставит крест на своей команде. Если же вылет окажется неизбежен, Юрген хочет вылететь из Лиги Чемпионов красиво.

"Слушайте, двое из лучших нападающих в мире недоступны завтра, и нам нужно забивать четыре гола, если мы хотим пройти дальше в основные 90 минут. Это не делает нашу жизнь проще".

"До тех пор, пока у нас 11 игроков на поле, мы будем стараться. Это футбол, здесь все возможно. Это единственное, что мы хотим показать. Мы хотим отметить свою кампанию в Лиге Чемпионов достойной концовкой или хотя бы голом".

"Таков план: просто постараться, а там станет видно, удастся нам что-нибудь волшебное или нет. Если нет, мы должны провалиться наиболее красивым образом, если хотите. Если нет, нужно хотя бы приблизиться к нужному результату", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. shmanisa 06.05.2019 19:03 # shmanisa
    Клоп готов делать красиво....https://sexbox.online/wp-content/uploads/2016/07/rasshiritel-rta-dlja-muzhchin-dlja-glubokogo-gej-mineta-i-igr-bdsm.jpg

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  2. shmanisa 06.05.2019 18:57 # shmanisa
    Будет ротировать у трех судей одновременно?

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  3. only--liverpool 06.05.2019 18:38 # only--liverpool
    Удаление + пенальти на первых минутах в помощь...

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  4. rap-woiska 06.05.2019 18:37 # rap-woiska
    КАМОН КРАСИВО,КАМОН КЛОП, КАМОН СИТЕЙ,КАМПОТ ЗЕРОПУК!

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  5. mc-od 06.05.2019 18:33 # mc-od
    Клопп: "Если нам суждено вылететь, нужно сделать это KPACUBO"

    Источник: http://fapl.ru/posts/70574/

    То чувство, когда даже Клоп-топ цитирует тебя..)) Учитесь школота!

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  6. leon-britton 06.05.2019 18:32 # leon-britton
    Этот очкастый мочеглот умеет красиво садиться на страпон. Скриньте.

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  7. arhangel777 06.05.2019 18:08 # arhangel777
    Что то быстро Клопп сдал ЛЧ! Опять же мотивации для игроков ноль((( Это если правильно перевели + вырвали из контекста всей его пресконференции.

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  8. xin 06.05.2019 18:00 # xin
    Красиво сосать не запретишь

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