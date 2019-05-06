Клопп: "Если нам суждено вылететь, нужно сделать это красиво"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда должна вылететь из Лиги Чемпионов "наиболее красивым образом", если предотвратить выбывание из турнира окажется невозможно.
Во вторник вечером "красные" постараются совершить камбэк после поражения 3:0 в первом полуфинальном матче против "Барселоны". Хозяевам "Энфилда" необходимо классно сыграть не только в атаке, но и в обороне, ведь если они пропустят, то должны будут забивать уже пять.
Этот матч "Ливерпуль" проведет без травмированных Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, что лишь усложняет задачу, однако Клопп не ставит крест на своей команде. Если же вылет окажется неизбежен, Юрген хочет вылететь из Лиги Чемпионов красиво.
"Слушайте, двое из лучших нападающих в мире недоступны завтра, и нам нужно забивать четыре гола, если мы хотим пройти дальше в основные 90 минут. Это не делает нашу жизнь проще".
"До тех пор, пока у нас 11 игроков на поле, мы будем стараться. Это футбол, здесь все возможно. Это единственное, что мы хотим показать. Мы хотим отметить свою кампанию в Лиге Чемпионов достойной концовкой или хотя бы голом".
"Таков план: просто постараться, а там станет видно, удастся нам что-нибудь волшебное или нет. Если нет, мы должны провалиться наиболее красивым образом, если хотите. Если нет, нужно хотя бы приблизиться к нужному результату", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
06.05.2019 18:00
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Будет ротировать у трех судей одновременно?
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Удаление + пенальти на первых минутах в помощь...
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КАМОН КРАСИВО,КАМОН КЛОП, КАМОН СИТЕЙ,КАМПОТ ЗЕРОПУК!
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Клопп: "Если нам суждено вылететь, нужно сделать это KPACUBO"
Источник: http://fapl.ru/posts/70574/
То чувство, когда даже Клоп-топ цитирует тебя..)) Учитесь школота!
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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Этот очкастый мочеглот умеет красиво садиться на страпон. Скриньте.
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Что то быстро Клопп сдал ЛЧ! Опять же мотивации для игроков ноль((( Это если правильно перевели + вырвали из контекста всей его пресконференции.
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Красиво сосать не запретишь
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