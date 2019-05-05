Юрген Клопп: "Это словно сказка"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "сказкой" победный гол нападающего Дивока Ориги в матче против "Ньюкасла".

В концовке субботнего матча Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк" у "красных" совсем не клеилась атакующая игра, однако им все же удалось вырвать победу 2:3, которая сохраняет интригу в борьбе за титул до последнего тура.



Этот решающий гол был забит благодаря вышедшим на замену игрокам. Джердан Шакири навесил со штрафного, а Ориги неотразимо пробил головой. Юрген не может переоценить важность мяча Дивока, который также принес "Ливерпулю" победу в дерби с "Эвертоном" в декабре.



"Это было жизненно важно. Это было просто блестяще — словно сказка".



"Можете сколько угодно упрекать меня, что Дивок играет недостаточно, Шакири играет недостаточно, но затем я выпускаю их на замену, и они все делают на отлично. Я обожаю это. Это был действительно большой момент".



"Шак великолепно исполнил штрафной, а Дивок сенсационным образом пробил головой и принес нам победу, благодаря которой мы вышли в финал лиги, что прекрасно".



"У меня не было ощущения, что все закончено. Я давно понял, что мы способны на все. Эти парни выкладываются без остатка. Станем мы чемпионами или нет, мы не смогли бы сделать больше".



"Парни старались изо всех сил, чтобы выиграть матч. Мы старались изменить игру, и я думаю, мы победили заслуженно. Я в восторге от того, насколько хладнокровны были парни".



"Каждую секунду они демонстрировали желание победить. Мы знали, что нам нужна эта победа, и парни ее добыли в очень сложном матче", — цитирует Клоппа Sky Sports.