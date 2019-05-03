"Сити" отобрал у МЮ звание самого дорогого клуба Премьер-Лиги

Дерби Манчестера Свежее футбольное исследование установило, что "Манчестер Сити" отобрал у своих соседей из "Манчестер Юнайтед" звание самого дорогого клуба Премьер-Лиги.

Согласно данным Университета Ливерпуля, стоимость "Сити" за прошлый сезон выросла на 385 миллионов фунтов и теперь составляет 2.364 млрд. фунтов.

В то же время "красные дьяволы" были оценены в 2.087 млрд. фунтов. Снижение стоимости "Юнайтед" на 376 млн. фунтов объясняется более высокими зарплатами и меньшей прибылью.

Общая стоимость всех 20 клубов высшего английского дивизиона в сезоне 2017/18 составила 14.7 млрд. фунтов — на 1.6% меньше, чем годом ранее. При этом представители топ-6 обеспечили три четверти всей суммы.

"Тоттенхэм" был оценен в 1.837 млрд. фунтов, "Ливерпуль" и "Челси" — в 1.615 млрд. фунтов каждый, "Арсенал" — в 1.368 млрд. фунтов. Занимающий седьмую строчку "Бернли" (398 млн. фунтов) был назван "самым бережно управляемым клубом в Премьер-Лиге в плане финансов".

Самые дорогие клубы Премьер-Лиги


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, финансы

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2019 13:55

Количество просмотров Просмотров: 1723

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  1. mc-od 03.05.2019 15:23 # mc-od
    K for "КОРОЛИ"

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  2. silva77 03.05.2019 14:55 # silva77
    НУ ЭТО ДАВНО ИЗВЕСТНО

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  3. slash-lfc 03.05.2019 14:52 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  4. van-der-slav 03.05.2019 14:36 # van-der-slav
    а вудворд пусть дальше покупает санчоусов для продажи футболочек

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  5. liverpool1892est 03.05.2019 14:32 # liverpool1892est
    Куры за счет стадиона пукнули вверх?

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  6. mancityman 03.05.2019 14:21 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  7. snapdragon 03.05.2019 14:07 # snapdragon
    "Согласно данным Университета Ливерпуля"
    Источник: http://fapl.ru/posts/70499/
    ммм..ясно...понятно

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  8. rap-woiska 03.05.2019 14:07 # rap-woiska
    норм так стадик петухов поднял конеш

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