"Сити" отобрал у МЮ звание самого дорогого клуба Премьер-Лиги

Свежее футбольное исследование установило, что "Манчестер Сити" отобрал у своих соседей из "Манчестер Юнайтед" звание самого дорогого клуба Премьер-Лиги.

Согласно данным Университета Ливерпуля, стоимость "Сити" за прошлый сезон выросла на 385 миллионов фунтов и теперь составляет 2.364 млрд. фунтов.



В то же время "красные дьяволы" были оценены в 2.087 млрд. фунтов. Снижение стоимости "Юнайтед" на 376 млн. фунтов объясняется более высокими зарплатами и меньшей прибылью.



Общая стоимость всех 20 клубов высшего английского дивизиона в сезоне 2017/18 составила 14.7 млрд. фунтов — на 1.6% меньше, чем годом ранее. При этом представители топ-6 обеспечили три четверти всей суммы.



"Тоттенхэм" был оценен в 1.837 млрд. фунтов, "Ливерпуль" и "Челси" — в 1.615 млрд. фунтов каждый, "Арсенал" — в 1.368 млрд. фунтов. Занимающий седьмую строчку "Бернли" (398 млн. фунтов) был назван "самым бережно управляемым клубом в Премьер-Лиге в плане финансов".



