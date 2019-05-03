"Юнайтед" готов субсидировать половину зарплаты Санчеса, чтобы Алексис ушел

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 39 миллионов фунтов в течение трех следующих лет только для того, чтобы избавиться от нападающего Алексиса Санчеса.

После своего перехода из "Арсенала" в январе 2018 Санчес получил роскошный контракт с зарплатой, которая благодаря бонусам может достигать 500 тысяч фунтов в неделю (26 млн. фунтов в год).



Совершенно очевидно, что Алексис не отрабатывает этих денег — в нынешнем сезоне Премьер-Лиги он отметился только восемью появлениями в стартовом составе и забил один гол.



Но еще тревожнее, что 30-летний чилиец превратился в помеху для "Юнайтед" к продлению контрактов с имеющимися игроками и привлечению новичков. Футболисты вроде Давида Де Хеа и Маркуса Рэшфорда имеют все причины недоумевать, почему они должны получать меньше денег, хотя пользы приносят гораздо больше Санчеса.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, боссы "красных дьяволов" осознали свою ошибку с подписанием Алексиса и теперь готовы на большие жертвы, лишь бы избавиться от этой обузы.



У Санчеса остается еще три полных года по своему контракту, и "Юнайтед" надеется привлечь интерес других клубов, согласившись субсидировать половину зарплаты Алексиса — 13 млн. фунтов в год.



На "Олд Траффорд" считают, что эта жертва будет оправданной, ведь так, по крайней мере, рискующий остаться без Лиги Чемпионов клуб облегчит свою зарплатную ведомость на 250 тыс. фунтов в неделю и избавится от создающего напряжение в раздевалке игрока.



Впрочем, на "Олд Траффорд" опасаются, что даже этого будет мало, чтобы убедить другие клубы купить Санчеса, поэтому "дьяволы" готовы рассмотреть вариант с уходом Алексиса в аренду на следующий сезон, предпочтительно — за рубеж.