"Юнайтед" готов субсидировать половину зарплаты Санчеса, чтобы Алексис ушел

Алексис Санчес "Манчестер Юнайтед" готов заплатить 39 миллионов фунтов в течение трех следующих лет только для того, чтобы избавиться от нападающего Алексиса Санчеса.

После своего перехода из "Арсенала" в январе 2018 Санчес получил роскошный контракт с зарплатой, которая благодаря бонусам может достигать 500 тысяч фунтов в неделю (26 млн. фунтов в год).

Совершенно очевидно, что Алексис не отрабатывает этих денег — в нынешнем сезоне Премьер-Лиги он отметился только восемью появлениями в стартовом составе и забил один гол.

Но еще тревожнее, что 30-летний чилиец превратился в помеху для "Юнайтед" к продлению контрактов с имеющимися игроками и привлечению новичков. Футболисты вроде Давида Де Хеа и Маркуса Рэшфорда имеют все причины недоумевать, почему они должны получать меньше денег, хотя пользы приносят гораздо больше Санчеса.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, боссы "красных дьяволов" осознали свою ошибку с подписанием Алексиса и теперь готовы на большие жертвы, лишь бы избавиться от этой обузы.

У Санчеса остается еще три полных года по своему контракту, и "Юнайтед" надеется привлечь интерес других клубов, согласившись субсидировать половину зарплаты Алексиса — 13 млн. фунтов в год.

На "Олд Траффорд" считают, что эта жертва будет оправданной, ведь так, по крайней мере, рискующий остаться без Лиги Чемпионов клуб облегчит свою зарплатную ведомость на 250 тыс. фунтов в неделю и избавится от создающего напряжение в раздевалке игрока.

Впрочем, на "Олд Траффорд" опасаются, что даже этого будет мало, чтобы убедить другие клубы купить Санчеса, поэтому "дьяволы" готовы рассмотреть вариант с уходом Алексиса в аренду на следующий сезон, предпочтительно — за рубеж.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2019 05:55

Количество просмотров Просмотров: 1697

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 03.05.2019 07:45 # pistolero-lfc
    Бизнец кал

    (ответить)

  2. mrjingles 03.05.2019 07:42 # mrjingles
    Деловая машина

    (ответить)

  3. alexomck 03.05.2019 07:07 # alexomck
    взяли за 30 + 39, норм 69кк в печку + на з/п полтора года сидел.
    для сравнения: за Морату выкинули 59 - 6 получили за аренду + его з/п, за полтора года в клубе, явно меньше съела.

    теперь МЮ самый топовый бизнес-кар:)

    (ответить)

  4. romboy 03.05.2019 07:00 # romboy
    БИЗНЕС КАР

    (ответить)

  5. chr1s8rown 03.05.2019 06:53 # chr1s8rown
    Бизнес кар

    (ответить)

  6. villas-boas 03.05.2019 06:49 # villas-boas
    Business BUS

    (ответить)

  7. maxat1988 03.05.2019 06:30 # maxat1988
    Business-car

    (ответить)

  8. liverpo0ol 03.05.2019 06:28 # liverpo0ol
    бизнес-кар

    (ответить)

  9. john-jones 03.05.2019 06:10 # john-jones
    Бизнес-кар.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: