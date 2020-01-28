Моуриньо считает, что Санчес обошелся МЮ "дешево"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо убежден, что нападающий Алексис Санчес обошелся его клубу дешево.
Согласно слухам, зарплата 29-летнего игрока сборной Чили на "Олд Траффорд" может достигать 500 тысяч фунтов в неделю, однако Моуриньо спешит напомнить, что "красные дьяволы" не заплатили никакой компенсации за Алексиса, выменяв того на Генриха Мхитаряна.
"Он обошелся нам дешево, не так ли? Это был бесплатный трансфер. Он достался нам бесплатно. Так что это великолепная цена".
"Каждый должен согласиться, что он великолепный игрок, и с ним команда становится лучше. У нас хорошая атакующая группа, и даже сегодня (против "Йовила" в Кубке Англии), играя с тремя из них, мы оставили Лингарда и Лукаку на лавке, Златана и Мартиаля дома. Так что у нас хорошая группа. Мастерство Алексиса — это плюс, а его опыт — другой плюс", — цитирует Моуриньо The Telegraph.
28.01.2018 10:00
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Последние комментарии:
Лучше один Санчес чем два дерева. Барклей и Крауч у пенсов не дадут соврать.
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Норм мкхитариана обоссал.
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Всего лишь 180 лямов. Вон у Канавы активов и биткоинов на куда большую сумму.
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сосите анониры )))
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Если я обменял свою квартиру на другую, это значит что она досталась мне бесплатно? А как же стоимость моей? Мне кажется, или этот процесс больше подходит под определение - "компенсация"? МЮ компенсировал затраты на приобретение г-н Санчеса рыночной стоимостью г-н Мхитаряна, т.е. теми 35 млн. фунтов, которые клуб на него потратил 2 годами ранее! К тому же, N-ую сумму млн. Юнайтед заплатил и агенту чилийского нападающего.
Интересно, у Жозе такая же позиция по отношению к своим собственным деньгам?
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можно весь состав на Месси обменять, выпускать его вдвоем с Де Хеа на поле и рассказывать, что лучшего игрока мира бесплатно взяли
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бесплатный трансфер?
ара ему что не футболист .
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ну да дешего... грубо говоря 25-30 млн цена Мхитаряна... и 85 млн за 3.5 года по контракту... и того за 3.5 года 110 млн за игрока которому в этом году 30 лет исполниться)
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