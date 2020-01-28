Моуриньо считает, что Санчес обошелся МЮ "дешево"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо убежден, что нападающий Алексис Санчес обошелся его клубу дешево.

Согласно слухам, зарплата 29-летнего игрока сборной Чили на "Олд Траффорд" может достигать 500 тысяч фунтов в неделю, однако Моуриньо спешит напомнить, что "красные дьяволы" не заплатили никакой компенсации за Алексиса, выменяв того на Генриха Мхитаряна.



"Он обошелся нам дешево, не так ли? Это был бесплатный трансфер. Он достался нам бесплатно. Так что это великолепная цена".



"Каждый должен согласиться, что он великолепный игрок, и с ним команда становится лучше. У нас хорошая атакующая группа, и даже сегодня (против "Йовила" в Кубке Англии), играя с тремя из них, мы оставили Лингарда и Лукаку на лавке, Златана и Мартиаля дома. Так что у нас хорошая группа. Мастерство Алексиса — это плюс, а его опыт — другой плюс", — цитирует Моуриньо The Telegraph.