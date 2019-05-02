Ван Дейк не хочет думать о перспективе бестрофейного сезона

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк призвал свою команду не думать о замаячившей перспективе завершить сезон без трофеев.

После поражения 3:0 от "Барселоны" накануне вечером "красные" оказались на пороге выбывания из Лиги Чемпионов, а в Премьер-Лиге они по-прежнему уступают очко "Манчестер Сити" за два тура до финиша.



Таким образом, если не случится какой-то сенсации, "Ливерпуль" завершит этот сезон с пустыми рукам, однако Ван Дейк не унывает.



"Мы не собираемся думать об этом. Мы проводим хороший сезон, и мы будем стараться что-нибудь выиграть до самого конца. Если не выйдет, мы продолжим работать".



"Мы можем гордиться собой, мы играли против одной из лучших команд в мире, а в Премьер-Лиге нам тоже противостоит одна из лучших команд в мире. Мы все еще имеем шансы на обоих фронтах, и я думаю, многие команды хотели бы оказаться в нашем положении", — сообщил Ван Дейк DAZN.