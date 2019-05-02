Ван Дейк не хочет думать о перспективе бестрофейного сезона
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк призвал свою команду не думать о замаячившей перспективе завершить сезон без трофеев.
После поражения 3:0 от "Барселоны" накануне вечером "красные" оказались на пороге выбывания из Лиги Чемпионов, а в Премьер-Лиге они по-прежнему уступают очко "Манчестер Сити" за два тура до финиша.
Таким образом, если не случится какой-то сенсации, "Ливерпуль" завершит этот сезон с пустыми рукам, однако Ван Дейк не унывает.
"Мы не собираемся думать об этом. Мы проводим хороший сезон, и мы будем стараться что-нибудь выиграть до самого конца. Если не выйдет, мы продолжим работать".
"Мы можем гордиться собой, мы играли против одной из лучших команд в мире, а в Премьер-Лиге нам тоже противостоит одна из лучших команд в мире. Мы все еще имеем шансы на обоих фронтах, и я думаю, многие команды хотели бы оказаться в нашем положении", — сообщил Ван Дейк DAZN.
02.05.2019 11:05
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2 гола на совести лючего заща в мире. уахаха
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Нормально обосцали его вчера
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норм вчера голов напривозил, кстати, лох
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Лол, да всё норм же. 2 место АПЛ и полуфинал ЛЧ. Можно закрывать летом проблемные позиции и попробовать еще раз)
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6-1 порвем барсуков
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Мы все еще имеем шансы на обоих фронтах --- теперь понятно, почему он в ливерпуле играет))
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Лузерпуль команда обоссанных бестрофейников.
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Чувство такта и уместность это явно не к Михуилу. Человек все пытается урвать даже малюсенький хайп...
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