Ван Дейк не хочет думать о перспективе бестрофейного сезона

Виргил Ван Дейк и Лионель Месси Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк призвал свою команду не думать о замаячившей перспективе завершить сезон без трофеев.

После поражения 3:0 от "Барселоны" накануне вечером "красные" оказались на пороге выбывания из Лиги Чемпионов, а в Премьер-Лиге они по-прежнему уступают очко "Манчестер Сити" за два тура до финиша.

Таким образом, если не случится какой-то сенсации, "Ливерпуль" завершит этот сезон с пустыми рукам, однако Ван Дейк не унывает.

"Мы не собираемся думать об этом. Мы проводим хороший сезон, и мы будем стараться что-нибудь выиграть до самого конца. Если не выйдет, мы продолжим работать".

"Мы можем гордиться собой, мы играли против одной из лучших команд в мире, а в Премьер-Лиге нам тоже противостоит одна из лучших команд в мире. Мы все еще имеем шансы на обоих фронтах, и я думаю, многие команды хотели бы оказаться в нашем положении", — сообщил Ван Дейк DAZN.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2019 11:05

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  1. mixmaster 02.05.2019 12:21 # mixmaster
    2 гола на совести лючего заща в мире. уахаха

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  2. carrick-16 02.05.2019 12:03 # carrick-16
    Нормально обосцали его вчера

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  3. hammersmith 02.05.2019 11:50 # hammersmith
    норм вчера голов напривозил, кстати, лох

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  4. xin 02.05.2019 11:39 # xin
    Лол, да всё норм же. 2 место АПЛ и полуфинал ЛЧ. Можно закрывать летом проблемные позиции и попробовать еще раз)

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  5. vals1702 02.05.2019 11:34 # vals1702
    6-1 порвем барсуков

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  6. iceteam 02.05.2019 11:31 # iceteam
    Мы все еще имеем шансы на обоих фронтах --- теперь понятно, почему он в ливерпуле играет))

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  7. mancityman 02.05.2019 11:17 # mancityman
    Лузерпуль команда обоссанных бестрофейников.

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  8. zloy-vasya 02.05.2019 11:14 # zloy-vasya
    Чувство такта и уместность это явно не к Михуилу. Человек все пытается урвать даже малюсенький хайп...

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