Анонс матча "Барселона" — "Ливерпуль"

В среду вечером "Ливерпуль" проведет первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, сыграв в гостях у "Барселоны".

Никто не будет отрицать, что "красные" выдающимся образом проводят эту кампанию. Команда Юргена Клоппа потерпела лишь одно поражение в Премьер-Лиге и набрала 91 очко, чего хватило бы для титула в 33 из 37 предыдущих сезонов.



На сей раз "Ливерпуль" останется без титула, если "Манчестер Сити" не совершит осечки в двух заключительных матчах. Зато в Лиге Чемпионов "красные" остаются хозяевами своей судьбы, но на пути к их второму подряд финалу встала грозная "Барселона".



"Барса" уже оформила чемпионство в Ла Лиге и теперь жаждет доставить европейский трофей на "Ноу Камп" после трех лет доминирования "Реала", который как раз и обыграл "Ливерпуль" в прошлогоднем финале.



"Еще до старта сезона Месси сказал, что они хотят вернуть этот трофей. Это уже прозвучало как угроза для меня! Но вот мы здесь, и мы тоже хотим выйти в финал. Мы готовы страдать, но у нас непременно будут свои моменты".



"Нам не нужно дополнительной мотивации, мы и так сражаемся как безумцы. Мы хотим остаться в этом соревновании и добыть здесь результат, который обеспечит нам хорошие шансы перед домашней встречей", — говорил Клопп.



- "Ливерпуль" — единственная английская команда, побеждавшая в гостях у "Барселоны" в еврокубках: 0:1 в Кубке УЕФА сезона 1975/76 и 1:2 в Лиге Чемпионов сезона 2006/07.



- "Барселона" преодолевала лишь один из четырех полуфиналов Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов против английских команд, вылетая от "Лидса" в 1974/75, от "Манчестер Юнайтед" в 2007/08 и от "Челси" в 2011/12. Каталонцам удалось справиться лишь с "Челси" в сезоне 2008/09, затем победив в финале "Юнайтед".



- "Барселона" не знает поражений дома уже в 31 матче Лиги Чемпионов кряду. В этом 31 матче каталонцы пропустили только 15 голов — не более одного за матч.



- Следующий гол "Барселоны" станет для нее 500-м в рамках Лиги Чемпионов — лишь у "Реала" больше (551).



- Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил 24 гола в 32 матчах Лиги Чемпионов против английских команд, но в двух предыдущих поединках с "Ливерпулем" отличиться не смог.



"Ливерпулю" предстоит оценить состояние нападающего Роберто Фирмино, который едва вернулся к тренировкам после мышечного надрыва. Алекс Окслейд-Чемберлен в строю и доступен для матча, будучи дозаявленным на плей-офф Лиги Чемпионов. Фабиньо оправился после травмы головы, полученной против "Кардиффа" 21 апреля.



Лига Чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

"Барселона" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия)

Барселона. Стадион "Ноу Камп". 22:00 Онлайн-трансляция