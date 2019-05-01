Анонс матча "Барселона" — "Ливерпуль"

Виргил Ван Дейк и Мохамед Салах В среду вечером "Ливерпуль" проведет первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, сыграв в гостях у "Барселоны".

Никто не будет отрицать, что "красные" выдающимся образом проводят эту кампанию. Команда Юргена Клоппа потерпела лишь одно поражение в Премьер-Лиге и набрала 91 очко, чего хватило бы для титула в 33 из 37 предыдущих сезонов.

На сей раз "Ливерпуль" останется без титула, если "Манчестер Сити" не совершит осечки в двух заключительных матчах. Зато в Лиге Чемпионов "красные" остаются хозяевами своей судьбы, но на пути к их второму подряд финалу встала грозная "Барселона".

"Барса" уже оформила чемпионство в Ла Лиге и теперь жаждет доставить европейский трофей на "Ноу Камп" после трех лет доминирования "Реала", который как раз и обыграл "Ливерпуль" в прошлогоднем финале.

"Еще до старта сезона Месси сказал, что они хотят вернуть этот трофей. Это уже прозвучало как угроза для меня! Но вот мы здесь, и мы тоже хотим выйти в финал. Мы готовы страдать, но у нас непременно будут свои моменты".

"Нам не нужно дополнительной мотивации, мы и так сражаемся как безумцы. Мы хотим остаться в этом соревновании и добыть здесь результат, который обеспечит нам хорошие шансы перед домашней встречей", — говорил Клопп.

- "Ливерпуль" — единственная английская команда, побеждавшая в гостях у "Барселоны" в еврокубках: 0:1 в Кубке УЕФА сезона 1975/76 и 1:2 в Лиге Чемпионов сезона 2006/07.

- "Барселона" преодолевала лишь один из четырех полуфиналов Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов против английских команд, вылетая от "Лидса" в 1974/75, от "Манчестер Юнайтед" в 2007/08 и от "Челси" в 2011/12. Каталонцам удалось справиться лишь с "Челси" в сезоне 2008/09, затем победив в финале "Юнайтед".

- "Барселона" не знает поражений дома уже в 31 матче Лиги Чемпионов кряду. В этом 31 матче каталонцы пропустили только 15 голов — не более одного за матч.

- Следующий гол "Барселоны" станет для нее 500-м в рамках Лиги Чемпионов — лишь у "Реала" больше (551).

- Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил 24 гола в 32 матчах Лиги Чемпионов против английских команд, но в двух предыдущих поединках с "Ливерпулем" отличиться не смог.

"Ливерпулю" предстоит оценить состояние нападающего Роберто Фирмино, который едва вернулся к тренировкам после мышечного надрыва. Алекс Окслейд-Чемберлен в строю и доступен для матча, будучи дозаявленным на плей-офф Лиги Чемпионов. Фабиньо оправился после травмы головы, полученной против "Кардиффа" 21 апреля.

Лига Чемпионов. 1/2 финала. Первый матч
"Барселона" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия)
Барселона. Стадион "Ноу Камп". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Барселона, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2019 11:25

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 01.05.2019 12:35 # gerrard08
    Как же кайфово играть с лучшими командами лч и осознавать что шансы примерно равны. Офк пута легкий фаворит, но только из-за гениев месси и суареза, а так если сыграем в свою игру то шансы есть. Скорее всего вальверде будет играть на контрах, лфк надо будет не херить свои шансы, а ввд и Алиссону по настоящему тащить.

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  2. slash-lfc 01.05.2019 12:33 # slash-lfc
    Жопар=Месси (по мнению абсолютно неадекватных фонадов синей помойки). Ливерпуль 2-0 шестьнольси.

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  3. ian 01.05.2019 12:27 # ian
    “Чисто английский финал».)

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  4. blackbirdofk 01.05.2019 12:25 # blackbirdofk
    Сложная ситуация для ЛФК. Сегодня Барса, 4-го Ньюкасл. И тут, и там нужна основа. Барса по идее должна грамотно закрыть бегунков Салаха и Мане, от которых идёт основная угроза и дело сделано. Свои то мячи пута забьёт уж точно. В 2015 Боатенг был примерно на одном уровне с ВВД, а тот Нойер >>>> этого Алиссона, да и в общем та Бавария бодрее этого ЛФК была. Итог все знают. Лео на классе обоссал немцев, которые кукарекали до матча много. Не думаю, что Барса забьёт 1 будет удерживать преимущество. Не их стиль.

    Барселона - Ливерпуль П1 с форой -1.5

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  5. xin 01.05.2019 12:19 # xin
    Опять бати за Англию тащат, пока середняки борются за 4-ое место и Лигу европы)

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  6. multazar 01.05.2019 12:06 # multazar
    без шансов для зеропуля.

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  7. chebrec 01.05.2019 12:00 # chebrec
    Кмон Месси кмон красuво!!!

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  8. chebrec 01.05.2019 11:59 # chebrec
    Сегодня вся Англия за Ливерпуль
    Ха-ха да неееееее!!!

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  9. master-fakaster 01.05.2019 11:56 # master-fakaster
    Удачи Колбасе. Не люблю Пуль, но испанцев еще больше

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  10. iskander8sg 01.05.2019 11:56 # iskander8sg
    А я не смогу посмотреть, как раз самолет((((((

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  11. mata-hazard 01.05.2019 11:54 # mata-hazard
    Скоро Валерка хохол должен появиться. Обязательно оставит свой высер тут.

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  12. slash-lfc 01.05.2019 11:51 # slash-lfc
    Норм пасаны сегодня поддерживают ЛФК, обдроченные xуесосы будут яро топить за Путу. Манки, которых она вые6ала, пинсы, Эвребе привет)) и пару ггшек, которые после Вулверхэмптона и Лестера жаждут в подобной ситуации увидеть ЛФК.

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  13. cccp 01.05.2019 11:49 # cccp
    В этот день всенда побеждают красные! Именно поэтому я поставил на Барселону.
    Мир, труд, май! С праздником друзья!

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  14. slash-lfc 01.05.2019 11:47 # slash-lfc
    КМОН ЛИВЕРПУЛЬ, КМОН КРАСИВО!

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  15. jesus33 01.05.2019 11:47 # jesus33
    Ох Месси и обоссыт ван члена чую.
    Барса должна изи громить свой фарм-клуб.

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  16. quavo 01.05.2019 11:47 # quavo
    Портовые шалавы будут отъебаны

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  17. mancityman 01.05.2019 11:47 # mancityman
    За королев, вперёд лфк!!

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  18. lampard78 01.05.2019 11:45 # lampard78
    Лишь бы Ливер вынес это позорище, которое судьи в нужных матчах тащат буквально за уши. Короче, удачи Ливеру. Многое в этом противостоянии будет зависить от психологии. Сыграет Ливер без излишнего уважения к этому путалонскому сброду - и всё у них получится.

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  19. thegodfather 01.05.2019 11:41 # thegodfather
    Лёгкая.

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  20. scouser2005 01.05.2019 11:40 # scouser2005
    Сегодня самый красный день календаря! Вперед Красные!

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