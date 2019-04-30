Энди Кэроллл перенес вторую за апрель операцию на лодыжке

Нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл перенес вторую в этом месяце операцию на лодыжке, рискуя начать следующий сезон без клуба и все еще травмированным.

Напомним, Кэрролл пропустил первые четыре месяца этого сезона из-за предыдущей операции на лодыжке. Энди успел сыграть 14 матчей, прежде чем проблемы вернулись.



Таким образом, в начале апреля экс-игрок "Ньюкасла" и "Ливерпуля" снова оказался на хирургическом столе, но этим дело не ограничилось — сейчас Кэрролл перенес вторую операцию.



По информации Daily Mail, эта вторая за апрель операция была плановой процедурой. Теперь 30-летнему англичанину остается запастись терпением и готовиться к длительному периоду операции.



Также сообщается, что "Вест Хэм" не планирует продлевать истекающий в конце сезона контракт Кэрролла, а это означает, что Энди будет самостоятельно искать себе клуб на следующую кампанию, к началу которой он едва ли успеет восстановиться.



Добавим, после своего перехода к "молотобойцам" из "Ливерпуля" в августе 2012 Кэрролл сыграл 142 матча и забил 34 гола.