Энди Кэроллл перенес вторую за апрель операцию на лодыжке

Энди Кэрролл Нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл перенес вторую в этом месяце операцию на лодыжке, рискуя начать следующий сезон без клуба и все еще травмированным.

Напомним, Кэрролл пропустил первые четыре месяца этого сезона из-за предыдущей операции на лодыжке. Энди успел сыграть 14 матчей, прежде чем проблемы вернулись.

Таким образом, в начале апреля экс-игрок "Ньюкасла" и "Ливерпуля" снова оказался на хирургическом столе, но этим дело не ограничилось — сейчас Кэрролл перенес вторую операцию.

По информации Daily Mail, эта вторая за апрель операция была плановой процедурой. Теперь 30-летнему англичанину остается запастись терпением и готовиться к длительному периоду операции.

Также сообщается, что "Вест Хэм" не планирует продлевать истекающий в конце сезона контракт Кэрролла, а это означает, что Энди будет самостоятельно искать себе клуб на следующую кампанию, к началу которой он едва ли успеет восстановиться.

Добавим, после своего перехода к "молотобойцам" из "Ливерпуля" в августе 2012 Кэрролл сыграл 142 матча и забил 34 гола.


Метки Вест Хэм, Кэрролл, травмы

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2019 00:05

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  1. xin 30.04.2019 00:14 # xin
    Может завершать карьеру. Будет внукам рассказывать, что когда-то был самым провальным трансфером Ливерпуля.

    (ответить)

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