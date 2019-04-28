Роуз: "Стать тренером? Темнокожим не дадут шанса"

Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз заявил, что даже не будет тратить время на получение тренерской лицензии, потому что не верит в перспективы темнокожих тренеров в футболе.

Ранее в этом месяце Роуз дал скандальное интервью, признавшись, что ему не терпится завершить игровую карьеру из-за нежелания футбольных властей бороться с расизмом.



На этом разочарование Данни не заканчивается. Роуз также недоволен, что темнокожие футболисты почти не получают шансов проявить себя на тренерском поприще, приводя в пример экс-защитника сборной Англии Сола Кэмпбелла.



"Яркий пример: почему Сол Кэмпбелл был вынужден отправиться в клуб со дна Лиги Два, чтобы получить свою первую работу?"



"Не хочу проявить неуважение к Лиге Два, но другие в качестве своей первой работы получают назначение в клубах с вершины Чемпионшипа, с вершины Премьер-Лиги, даже в национальных командах".



"Если кто-то вроде Сола Кэмпбелла, которого называли, возможно, лучшим центральным защитником сборной Англии, с его резюме, его опытом и трофеями, вынужден отправиться на дно Лиги Два, то куда соваться мне и другим? Хочу ли я этого?"



"Когда я говорил, что хочу уйти из футбола, люди подумали, что я имею ввиду два-три инцидента, что случились на поле. Но все гораздо глубже — темнокожих недостаточно среди тренеров или среди руководителей клубов".



"Люди спрашивают меня, хочу ли я получить тренерскую лицензию. Зачем? Тебе просто не дадут шанса, так что я не буду тратить впустую время. Именно это я имел ввиду, когда говорил, что мне не терпится уйти из футбола", — сообщил Роуз Sky Sports.