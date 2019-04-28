Роуз: "Стать тренером? Темнокожим не дадут шанса"

Данни Роуз Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз заявил, что даже не будет тратить время на получение тренерской лицензии, потому что не верит в перспективы темнокожих тренеров в футболе.

Ранее в этом месяце Роуз дал скандальное интервью, признавшись, что ему не терпится завершить игровую карьеру из-за нежелания футбольных властей бороться с расизмом.

На этом разочарование Данни не заканчивается. Роуз также недоволен, что темнокожие футболисты почти не получают шансов проявить себя на тренерском поприще, приводя в пример экс-защитника сборной Англии Сола Кэмпбелла.

"Яркий пример: почему Сол Кэмпбелл был вынужден отправиться в клуб со дна Лиги Два, чтобы получить свою первую работу?"

"Не хочу проявить неуважение к Лиге Два, но другие в качестве своей первой работы получают назначение в клубах с вершины Чемпионшипа, с вершины Премьер-Лиги, даже в национальных командах".

"Если кто-то вроде Сола Кэмпбелла, которого называли, возможно, лучшим центральным защитником сборной Англии, с его резюме, его опытом и трофеями, вынужден отправиться на дно Лиги Два, то куда соваться мне и другим? Хочу ли я этого?"

"Когда я говорил, что хочу уйти из футбола, люди подумали, что я имею ввиду два-три инцидента, что случились на поле. Но все гораздо глубже — темнокожих недостаточно среди тренеров или среди руководителей клубов".

"Люди спрашивают меня, хочу ли я получить тренерскую лицензию. Зачем? Тебе просто не дадут шанса, так что я не буду тратить впустую время. Именно это я имел ввиду, когда говорил, что мне не терпится уйти из футбола", — сообщил Роуз Sky Sports.


Метки Роуз, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2019 06:00

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  1. john-jones 28.04.2019 06:15 # john-jones
    Расстрелять...перегибает уже.

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  2. januzaj00 28.04.2019 06:13 # januzaj00
    что я имею ввиду два-три инцидента

    Источник: http://fapl.ru/posts/70377/#reply

    Имею в виду, Мишаня. Столько лет занимаешься писаниной...

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  3. januzaj00 28.04.2019 06:10 # januzaj00
    Как же он заебааал

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