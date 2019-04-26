Клопп предупредил "Сити" насчет выезда к "Бернли"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил своих конкурентов из "Манчестер Сити", что выезд к "Бернли" может быть очень непростым.

Существует мнение, что победой 0:2 в дерби над "Манчестер Юнайтед" "горожане" открыли дорогу к титулу Премьер-Лиги. Однако Клопп эту точку зрения не разделяет.



Юрген в любом случае собирается сохранить интригу до самого конца, а также спешит напомнить о сложности выездов на "Терф Мур", откуда сами "красные" в декабре вернулись с тяжелой волевой победой 1:3 и сломанной ногой Джо Гомеса.



"В этом туре мы играем первыми, и это даем нам возможность снова перехватить лидерство. Надеюсь, так и будет".



"Хотел бы я, чтобы сейчас у нас в расписании стоял выезд к "Бернли"? Нет, совсем нет. Это не то место, про которое ты думаешь: "О, как мило, мы едем к "Бернли". Легкие три очка".



"Это тяжелое место для выездов, а вдобавок они в хорошей форме. Они производят впечатление своей игрой, и они привыкли к стилю, в котором играет "Сити". Они уже набрали 40 очков, и это хорошо".



"Матч с "Юнайтед" не был последней возможностью для "Сити" потерять очки. Почему мы должны так думать? "Сити" просто оказался слишком хорош для "Юнайтед" в его нынешнем состоянии".



"Надежда всегда жива до последнего мгновения последнего матча. Если ты все еще веришь, добро пожаловать в мой клуб".



"Я чувствую себя совершенно нормально. Я просто хочу сыграть эти три матча и посмотреть, что мы получим после них. Я был бы счастлив набрать 97 очков. Если мы их наберем, это будет означать, что мы выдающимся образом провели сезон — остальные мнения мне будут чуть менее, чем безразличны", — цитирует Клоппа The Independent.