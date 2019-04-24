FA решила отказаться от шампанского в финале Кубка Англии

FA решила отказаться от традиции вручать шампанское команде, которая выигрывает Кубок Англии.

Поливание друг друга игристым вином давно является неотъемлемой чертой финального матча старейшего футбольного турнира в мира — более того, до сих пор Ассоциация это всячески поощряла, доставляя шампанское в раздевалку победителей в качестве поздравительного жеста.



Однако теперь это останется в прошлом, сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале. FA решила отказаться от использования алкоголя, чтобы не оскорблять религиозные верования игроков, особенно мусульман.



Кроме того, некоторые футболисты просто не достигли законного возраста, чтобы употреблять алкоголь. Этот фактор дополнительно убедил FA в правильности принимаемого решения.



Тем не менее, полностью отказываться от этой традиции Ассоциация не собирается. 18 мая, когда на "Уэмбли" сойдутся "Уотфорд" и "Манчестер Сити", победившая команда обнаружит в своей раздевалке заменитель — безалкогольное шампанское, чтобы обладатели трофея все-таки смогли обдать друг друга струей.