FA решила отказаться от шампанского в финале Кубка Англии
FA решила отказаться от традиции вручать шампанское команде, которая выигрывает Кубок Англии.
Поливание друг друга игристым вином давно является неотъемлемой чертой финального матча старейшего футбольного турнира в мира — более того, до сих пор Ассоциация это всячески поощряла, доставляя шампанское в раздевалку победителей в качестве поздравительного жеста.
Однако теперь это останется в прошлом, сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале. FA решила отказаться от использования алкоголя, чтобы не оскорблять религиозные верования игроков, особенно мусульман.
Кроме того, некоторые футболисты просто не достигли законного возраста, чтобы употреблять алкоголь. Этот фактор дополнительно убедил FA в правильности принимаемого решения.
Тем не менее, полностью отказываться от этой традиции Ассоциация не собирается. 18 мая, когда на "Уэмбли" сойдутся "Уотфорд" и "Манчестер Сити", победившая команда обнаружит в своей раздевалке заменитель — безалкогольное шампанское, чтобы обладатели трофея все-таки смогли обдать друг друга струей.
24.04.2019 14:00
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Последние комментарии:
Можно заменить на детское шампанское :)
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опять какой-то пенс безродный на бутылку ртом присел прям на поле, мда
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КРАСИВО !!
ФА ТОПАРИ
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Совсем уж ебанулись со своей толерантностью. Англия это светская страна, какого рожна она должна прогибаться под фейковых муслимских божков? Так давайте сразу бабам хиджабы напялим чего уж там? Это проблема мусликов, не нравится - сиди дома.
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только долбоебы могут так прогибаться под овцеебов, приехал в Англию - засунь свои традиции себе в жопу, ты ебаный мигрант
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Если ты играешь в чемпионате Ирана - ну там понятно, а тут то какого хера этих вечнообиженных верующих слушать? В Иран пусть пиздуют, если им английские традиции не нравятся.
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не удивительно видеть пенса с бутылкой
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чтобы обладатели трофея все-таки смогли обдать друг друга струей.
да пусть зайдут на фапель, их здесь и без шампанского струёй обдадут
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Когда введут закон об оскорблении чувств неверующих? Чтобы была ответственность, когда кто-то рассказывает на полном серьезе про своих богов и аллахов?
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чтобы обладатели трофея все-таки смогли обдать друг друга струей
Источник: http://fapl.ru/posts/70299/
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