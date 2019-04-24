FA решила отказаться от шампанского в финале Кубка Англии

Шампанское FA решила отказаться от традиции вручать шампанское команде, которая выигрывает Кубок Англии.

Поливание друг друга игристым вином давно является неотъемлемой чертой финального матча старейшего футбольного турнира в мира — более того, до сих пор Ассоциация это всячески поощряла, доставляя шампанское в раздевалку победителей в качестве поздравительного жеста.

Однако теперь это останется в прошлом, сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале. FA решила отказаться от использования алкоголя, чтобы не оскорблять религиозные верования игроков, особенно мусульман.

Кроме того, некоторые футболисты просто не достигли законного возраста, чтобы употреблять алкоголь. Этот фактор дополнительно убедил FA в правильности принимаемого решения.

Тем не менее, полностью отказываться от этой традиции Ассоциация не собирается. 18 мая, когда на "Уэмбли" сойдутся "Уотфорд" и "Манчестер Сити", победившая команда обнаружит в своей раздевалке заменитель — безалкогольное шампанское, чтобы обладатели трофея все-таки смогли обдать друг друга струей.


Метки FA, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 24.04.2019 15:18 # suddenly
    Можно заменить на детское шампанское :)

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  2. hammersmith 24.04.2019 14:57 # hammersmith
    опять какой-то пенс безродный на бутылку ртом присел прям на поле, мда

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  3. fowler9 24.04.2019 14:56 # fowler9
    КРАСИВО !!
    ФА ТОПАРИ

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  4. only--liverpool 24.04.2019 14:54 # only--liverpool
    Совсем уж ебанулись со своей толерантностью. Англия это светская страна, какого рожна она должна прогибаться под фейковых муслимских божков? Так давайте сразу бабам хиджабы напялим чего уж там? Это проблема мусликов, не нравится - сиди дома.

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  5. beatboy 24.04.2019 14:37 # beatboy
    только долбоебы могут так прогибаться под овцеебов, приехал в Англию - засунь свои традиции себе в жопу, ты ебаный мигрант

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  6. lampard78 24.04.2019 14:34 # lampard78
    Если ты играешь в чемпионате Ирана - ну там понятно, а тут то какого хера этих вечнообиженных верующих слушать? В Иран пусть пиздуют, если им английские традиции не нравятся.

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  7. largo-winch 24.04.2019 14:21 # largo-winch
    не удивительно видеть пенса с бутылкой

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  8. j-silver 24.04.2019 14:15 # j-silver
    чтобы обладатели трофея все-таки смогли обдать друг друга струей.

    да пусть зайдут на фапель, их здесь и без шампанского струёй обдадут

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  9. superglor 24.04.2019 14:08 # superglor
    Когда введут закон об оскорблении чувств неверующих? Чтобы была ответственность, когда кто-то рассказывает на полном серьезе про своих богов и аллахов?

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  10. aliabiev 24.04.2019 14:06 # aliabiev
    чтобы обладатели трофея все-таки смогли обдать друг друга струей

    Источник: http://fapl.ru/posts/70299/

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