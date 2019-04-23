Семь вещей, что мы узнали в 35-м туре

В отчетном туре Премьер-Лиги два претендента на титул одержали по победе, тогда как остальные представители топ-6 набрали на четверых только одно очко. Самое время разобрать сыгранные матчи.





"Сити" не оступается с "Тоттенхэмом"



По факту, "Манчестер Сити" в субботу сделал то же самое, что и в среду — с минимальным разрывом обыграл дома "Тоттенхэм". Но теперь этого было достаточно для того, чтобы порадоваться, либо просто вздохнуть с облегчением. Матч против "шпор" изначально выглядел одним из тех, в которых чемпионы потенциально могут потерять очки и отдать "Ливерпулю" первое место.



"Сити" выиграл 10-й подряд матч в чемпионате. Простой эту победу не назвать: не раз "горожан" спасал Эдерсон и просто случай, который помог оставить гол Фила Фодена единственным в матче. Маурисио Почеттино верно заметил, что ничья была бы справедливым итогом встречи. И сам наставник "шпор" при этом выглядел спокойным — он явно был готов допустить такой результат после того, как его команда выбила "Сити" из Лиги Чемпионов. Более того, конкуренты "шпор" в чемпионате, в отличие от конкурента "горожан" в их борьбе, позволяют "Тоттенхэму" допускать осечки.



"Брайтон" берет важное очко



Выездная стратегия "Брайтона" всегда строилась от задачи, в первую очередь, не пропустить. Но на поле "Вулверхэмптона" "чайки" себя превзошли. Особого желания атаковать команда Криса Хьютона не показала, и менеджера совсем не смущал тот факт, что "Брайтон" провел уже пятый поединок без забитых мячей. Наоборот, Хьютон ощущал удовлетворение.



Сложившаяся ситуация заставляет его радоваться мелочам. "Брайтон", проиграв дома "Кардиффу", глубоко влез в борьбу за выживание, и форма команды говорит против нее. Потому нулевая ничья на поле "волков" — это прерванная серия из поражений и причина радоваться. Особенно если учитывать, что в двух предыдущих матчах на своем поле "Брайтон" пропустил целых семь голов. Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту даже не стал жаловаться на тактику гостей, признав, что на этом этапе сезона ему понятна их мотивация. Это очко может быть важным для "Брайтона" впоследствии, и это точно хороший результат для "чаек" при их нынешней форме.



"Ньюкасл" достигает нужной отметки



Традиционная отметка в этом году необязательна для сохранения места в Премьер-Лиге, но любой команде приятно перешагнуть рубеж в 40 очков. "Ньюкасл" сделал последний шаг в субботу, уверенно обыграв дома "Саутгемптон". Все три мяча в ворота "святых" забил Айозе Перес — 25-летний испанец, который, несмотря на возраст, кажется уже ветераном клуба.



"Сент-Джеймс Парк" празднует осторожно. После встречи Рафа Бенитес — главный герой этого достижения — подчеркнул, что контрактные переговоры пока не продвинулись. До первой десятки в этом году "сороки" не дотянут, и Бенитес дает понять: он хочет, чтобы клуб вкладывал достаточно средств, а место в этой десятке даже не было под вопросом.



Дела "Юнайтед" все хуже



На "Олд Траффорд" наверняка сомневались и раньше, но теперь сомнения становятся еще весомее. Что, если клуб поспешил дать контракт Оле Гуннару Сульшеру, идя на поводу эмоций болельщиков, а также мнения прессы и бывших игроков "Юнайтед"? Эффект "друга футболистов", исправившегося настроения на "Олд Траффорд", больше не действует, и в воскресенье МЮ провел свой худший матч за целый сезон.



Поражение 4:0 на поле "Эвертона" не выглядело случайным: "ириски" действительно были настолько лучше гостей. Нельзя сказать, что оно также пришло из ниоткуда и было связано только с достоинствами команды Марку Силвы. "Юнайтед" в последние недели выступает, пожалуй, даже хуже, чем в первой половине сезона. Команда Сульшера проиграла шесть из последних восьми матчей во всех турнирах, а две ее последние победы были одержаны с огромной долей везения. Риторика самого менеджера, который перед стартом игры в Ливерпуле впервые говорил не о достоинствах игроков, а о том, чего добился именно он с помощниками, только подчеркивает меняющуюся атмосферу.



"Ливерпуль" не отстает от "Сити"



Побеждать легко "Ливерпулю" в чемпионате давно не удается, но все же побеждают мерсисайдцы регулярно. Если команда Юргена Клоппа в итоге станет второй, это будет одно из самых обидных вторых мест за многие годы: мерсисайдцы идут в темпе, который почти в каждый год гарантирует чемпионство с запасом. 88 набранных очков — это уже лучший показатель "красных" с момента основания Премьер-Лиги.



С "Кардиффом" претенденты на титул играли не в самое удобное время. У валлийцев с мотивацией проблем нет никогда, но сейчас каждая их встреча — словно решающий бой. Команда Нила Уорнока подарила себе шанс на спасение и отдала все силы для того, чтобы огорчить "Ливерпуль" в это воскресенье. Мерсисайдцам пришлось хорошо помучиться, прежде чем они забили "Кардиффу", а сделать это во второй раз удалось только с пенальти, который был необязательным по сути. От "Манчестер Сити" "Ливерпуль" не отстает, но команде Клоппа в итоге может не хватить для титула даже победы во всех оставшихся матчах и сумасшедших 97 очков.



"Арсенал" все еще может проигрывать дома



Высчитывая шансы "Арсенала" на место в первой четверке, домашние победы "канонирам" хотелось записывать по умолчанию. У команды Унаи Эмери потрясающие показатели на "Эмирейтс". В последний раз дома они терпели поражение здесь еще в первом туре с "Манчестер Сити". С тех пор они всего дважды сыграли вничью и выиграли все остальные матчи.



Кто мог ожидать, что три очка из Северного Лондона увезет "Кристал Пэлас"? На выезде "орлы" действительно хороши — как минимум, лучше "Арсенала" и 13 других команд Премьер-Лиги. Но этот поворот все равно был неожиданным, и лучше всего иллюстрировался голом Кристиана Бентеке — форварда, не забивавшего в чемпионате уже целый год. Но "Кристал Пэлас" побеждает по делу, усложняя планы "Арсенала" по финишу в первой четверке. Теперь "канонирам" желательно компенсировать домашний промах какой-нибудь лишней победой в выездном матче.



"Челси" упускает возможность



Поражения всех трех конкурентов предоставили "Челси" отличный шанс укрепить свое положение, увеличив серию домашних побед. В Лондон приехал "Бернли", который огорчал "синих" на их поле в прошлом, но прямо сейчас не имеет серьезных турнирных целей. Кроме разве что возможности набрать все те же 40 очков после нескольких результатов, которые реально определили положение "бордовых".



Тем не менее, команда Шона Дайча провела игру как следует, и "Челси" получил серьезное сопротивление. Команды забили по два гола уже в первые полчаса встречи, и "Бернли" показал умение брать максимум от собственных стандартных положений. После "Бернли" продемонстрировал уже умение защищать результат, и редкие голы Нголо Канте и Гонсало Игуиана стали утешением "Челси" на фоне разочаровывающей ничьей. Впрочем, команда Маурицио Сарри в этом туре все равно набрала больше очков, чем все ее конкуренты и даже продвинулась в первую четверку, сыграв на матч больше остальных.



Иван Громиков специально для FAPL.ru