Рияд Махрез недоволен своей ситуацей в "Сити"
Вингер Рияд Махрез недоволен своей ситуацией в "Манчестер Сити" и грозится покинуть клуб из-за дефицита игровых минут.
Напомним, Махрез перебрался на "Этихад" из "Лестера" за рекордные для "горожан" 60 миллионов фунтов лишь прошлым летом, не сумев сделать это шестью месяцами ранее.
К настоящему моменту 28-летний алжирец провел уже 42 матча за команду Хосепа Гвардиолы, но основным игроком так и не стал — лишь 13 выходов в старте в рамках Премьер-Лиги.
С момента своего перехода Рияд забил 11 голов за "Сити" с учетом всех соревнований, включая четыре против команд из низших дивизионов.
Во второй половине сезона Махрез не только не выигрывает конкуренцию у Бернарду Силвы с Рахимом Стерлингом, но и даже не пользуется теми шансами, которые имеет. Рияду не удалось проявить себя в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" и в поединке Кубка Англии против "Суонси".
На финишном отрезке сезона Гвардиола и вовсе предпочитает обходиться без Махреза, который все три последних матча целиком провел на лавке запасных.
По информации Daily Mail, Рияд глубоко разочарован своей ситуацией и в последнее время открыто выражает свои чувства на тренировочной базе, что ставит под вопрос его будущее в клубе.
23.04.2019 10:00
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Последние комментарии:
это в лестере ты бог, а здесь лавочник
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Играть в старте не нравится - денег мало. Теперь денег много но играть не дают. Ну что за лох.
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ныл еще до перехода.
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Без медальки? Впрочем у него есть.
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ну и dаун эта алжирская спичка. дали же ему возможность, столько игр выходил в старте, на топ матчи. теперь жалуется
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А этот все не доволен... зачем эту плаксу вообще брали...
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