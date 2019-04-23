Рияд Махрез недоволен своей ситуацей в "Сити"

Рияд Махрез Вингер Рияд Махрез недоволен своей ситуацией в "Манчестер Сити" и грозится покинуть клуб из-за дефицита игровых минут.

Напомним, Махрез перебрался на "Этихад" из "Лестера" за рекордные для "горожан" 60 миллионов фунтов лишь прошлым летом, не сумев сделать это шестью месяцами ранее.

К настоящему моменту 28-летний алжирец провел уже 42 матча за команду Хосепа Гвардиолы, но основным игроком так и не стал — лишь 13 выходов в старте в рамках Премьер-Лиги.

С момента своего перехода Рияд забил 11 голов за "Сити" с учетом всех соревнований, включая четыре против команд из низших дивизионов.

Во второй половине сезона Махрез не только не выигрывает конкуренцию у Бернарду Силвы с Рахимом Стерлингом, но и даже не пользуется теми шансами, которые имеет. Рияду не удалось проявить себя в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" и в поединке Кубка Англии против "Суонси".

На финишном отрезке сезона Гвардиола и вовсе предпочитает обходиться без Махреза, который все три последних матча целиком провел на лавке запасных.

По информации Daily Mail, Рияд глубоко разочарован своей ситуацией и в последнее время открыто выражает свои чувства на тренировочной базе, что ставит под вопрос его будущее в клубе.


Метки Манчестер Сити, Махрез

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 23.04.2019 10:46 # manutd-20champ
    это в лестере ты бог, а здесь лавочник

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  2. redwhitegun 23.04.2019 10:42 # redwhitegun
    Играть в старте не нравится - денег мало. Теперь денег много но играть не дают. Ну что за лох.

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  3. tigerpool 23.04.2019 10:37 # tigerpool
    ныл еще до перехода.

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  4. akadam 23.04.2019 10:18 # akadam
    Без медальки? Впрочем у него есть.

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  5. jack-willsher 23.04.2019 10:18 # jack-willsher
    ну и dаун эта алжирская спичка. дали же ему возможность, столько игр выходил в старте, на топ матчи. теперь жалуется

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  6. bes-ter 23.04.2019 10:01 # bes-ter
    А этот все не доволен... зачем эту плаксу вообще брали...

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