Рияд Махрез недоволен своей ситуацей в "Сити"

Вингер Рияд Махрез недоволен своей ситуацией в "Манчестер Сити" и грозится покинуть клуб из-за дефицита игровых минут.

Напомним, Махрез перебрался на "Этихад" из "Лестера" за рекордные для "горожан" 60 миллионов фунтов лишь прошлым летом, не сумев сделать это шестью месяцами ранее.



К настоящему моменту 28-летний алжирец провел уже 42 матча за команду Хосепа Гвардиолы, но основным игроком так и не стал — лишь 13 выходов в старте в рамках Премьер-Лиги.



С момента своего перехода Рияд забил 11 голов за "Сити" с учетом всех соревнований, включая четыре против команд из низших дивизионов.



Во второй половине сезона Махрез не только не выигрывает конкуренцию у Бернарду Силвы с Рахимом Стерлингом, но и даже не пользуется теми шансами, которые имеет. Рияду не удалось проявить себя в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" и в поединке Кубка Англии против "Суонси".



На финишном отрезке сезона Гвардиола и вовсе предпочитает обходиться без Махреза, который все три последних матча целиком провел на лавке запасных.



По информации Daily Mail, Рияд глубоко разочарован своей ситуацией и в последнее время открыто выражает свои чувства на тренировочной базе, что ставит под вопрос его будущее в клубе.