"Челси" сыграл с "Бернли" вничью

В отличие от трех своих конкурентов в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, "Челси" набрал очки — но лишь одно, сыграв вничью 2:2 с "Бернли".

После домашнего матча со "Славией" в Лиге Европы в стартовый состав "синих" вернулись Жоржиньо, Рубен Лофтус-Чик, Каллум Хадсон-Одои и Гонсало Игуаин, заменив Матео Ковачича, Росса Баркли, Педро и Оливье Жиру.



После трех побед подряд главный тренер "бордовых" Шон Дайч ожидаемо не стал менять стартовый состав.



Матч начался с атак хозяев. Уже на второй минуте Эден Азар размял Тома Хитона, а вскоре Игуаин пытался перебросить мяч через голкипера "Бернли", но на линии ворот встал защитник.



Счет был открыт на восьмой минуте — и совсем не той командой, как можно было ожидать. Сесар Аспиликуэта вынес мяч головой за пределы штрафной после подачи углового, а Джефф Хендрик пробил в касание с лету — 0:1.



Словно не заметив этой пощечины, "Челси" продолжил атаковать и очень быстро отыгрался. На 12-й минуте Эден Азар раскачал защитника на левом краю штрафной, а затем покатил под удар Нголо Канте — 1:1.



Спустя еще две минуты "синие" вышли вперед. Игуаин классно развернулся около Бена Ми, затем сыграл в стенку с Аспиликуэтой и нанес пушечный удар с правого края штрафной площади — 2:1.



"Челси" достойно вышел из затруднительного положения и принялся контролировать игру. Но на 23-й минуте хозяева повторно провалились в обороне при розыгрыше соперником стандарта. После навеса со штрафного и двух скидок вдоль ворот Эшли Барнс без сопротивления поразил цель возле ближней штанги — 2:2.



Вскоре игра не просто успокоилась, а развалилась на эпизоды — гостям только это и требовалось.



В начале второго тайма команды оживились. Игуаин проверил Хитона, на что "бордовые" ответили выходом один на один по левому краю штрафной Криса Вуда — нападающий запутался в своих ногах и не смог пробить.



Это оживление в игре продлилось недолго. Затем "синие" принялись демонстрировать Саррибол в его худшем обличии — перекат мяча без какой-либо остроты. "Бернли" не испытывал особых проблем, обороняя очко.



Конечно, в концовке подгоняемые своими болельщиками хозяева добавили, однако для еще одного гола все равно сделали недостаточно.



"Челси" снова провел два совершенно разных тайма. После перерыва "синие" практически не напрягали Тома Хитона, а Маурицио Сарри так и не хватило духа рискнуть. Тем не менее, лондонцы набрали хотя бы очко, а их конкуренты — нет.



"Челси" — "Бернли". Отчет о матче