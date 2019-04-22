"Челси" сыграл с "Бернли" вничью
В отличие от трех своих конкурентов в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, "Челси" набрал очки — но лишь одно, сыграв вничью 2:2 с "Бернли".
После домашнего матча со "Славией" в Лиге Европы в стартовый состав "синих" вернулись Жоржиньо, Рубен Лофтус-Чик, Каллум Хадсон-Одои и Гонсало Игуаин, заменив Матео Ковачича, Росса Баркли, Педро и Оливье Жиру.
После трех побед подряд главный тренер "бордовых" Шон Дайч ожидаемо не стал менять стартовый состав.
Матч начался с атак хозяев. Уже на второй минуте Эден Азар размял Тома Хитона, а вскоре Игуаин пытался перебросить мяч через голкипера "Бернли", но на линии ворот встал защитник.
Счет был открыт на восьмой минуте — и совсем не той командой, как можно было ожидать. Сесар Аспиликуэта вынес мяч головой за пределы штрафной после подачи углового, а Джефф Хендрик пробил в касание с лету — 0:1.
Словно не заметив этой пощечины, "Челси" продолжил атаковать и очень быстро отыгрался. На 12-й минуте Эден Азар раскачал защитника на левом краю штрафной, а затем покатил под удар Нголо Канте — 1:1.
Спустя еще две минуты "синие" вышли вперед. Игуаин классно развернулся около Бена Ми, затем сыграл в стенку с Аспиликуэтой и нанес пушечный удар с правого края штрафной площади — 2:1.
"Челси" достойно вышел из затруднительного положения и принялся контролировать игру. Но на 23-й минуте хозяева повторно провалились в обороне при розыгрыше соперником стандарта. После навеса со штрафного и двух скидок вдоль ворот Эшли Барнс без сопротивления поразил цель возле ближней штанги — 2:2.
Вскоре игра не просто успокоилась, а развалилась на эпизоды — гостям только это и требовалось.
В начале второго тайма команды оживились. Игуаин проверил Хитона, на что "бордовые" ответили выходом один на один по левому краю штрафной Криса Вуда — нападающий запутался в своих ногах и не смог пробить.
Это оживление в игре продлилось недолго. Затем "синие" принялись демонстрировать Саррибол в его худшем обличии — перекат мяча без какой-либо остроты. "Бернли" не испытывал особых проблем, обороняя очко.
Конечно, в концовке подгоняемые своими болельщиками хозяева добавили, однако для еще одного гола все равно сделали недостаточно.
"Челси" снова провел два совершенно разных тайма. После перерыва "синие" практически не напрягали Тома Хитона, а Маурицио Сарри так и не хватило духа рискнуть. Тем не менее, лондонцы набрали хотя бы очко, а их конкуренты — нет.
"Челси" — "Бернли". Отчет о матче
22.04.2019 23:55
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Последние комментарии:
Каждый матч угараю с барисобагали.
Вот уж днину купили так купили. Каждый матч пускает, но тяпку свою продолжает морщить словно он стоит уплоченных за него денег.
А жоржинья ему в как раз в пару, два друга - х#й и подпруга.
Жесть конечно игрочишки. Цирк уродов какой-то.
Канте с Азаром свалят, и останутся барклии всякие с рюдигерами.
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От того грозного Челси не осталось ничего, они теперь удобный соперник для всех, им легко забить гол, а то и несколько.
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спасли очко
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Клоунада, а не матч. Пернли запихали две шары и яростно выбивали мяч на 60 минуте подальше от ворот, а этот сброд ходил пешкодрапом и пытался их усыпить сорриболлом. Очкун Сарри как казуальщик в фифе - не знает что походу матча можно схемку поменять. Чик норм, в основу в след сезоне, Одои - жаль; острота с того фланга ушла после его травмы. Баркли - огр, Алонсо - деревянный столб
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Реально смотреть игры волков Кардиффа и прочих интересней чем Челси и мю
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а пинсы ещё жалуются
N'Golo Kante with 8 goals/assists in the PL this season, one more than Mesut Ozil and Dele Alli. The true playmaker.
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Бля читаешь комментарии в основном грязь одна. Вчера сидели молча не пизднли а сейчас появился случай че то пиздануть, подколоть. Самим бля не стыдно? Главное арсенал мю Челси нулячие. Ливер тащат судьи и одним махом могут все проебать и титул и лч. Сити уже довыебывались со своим покером и тоже могут без Апл остаться. Поэтому надо просто наслаждаться футболом. Хотя от такой игры как у Челси и мю радости мало))
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Челси, Арсенал и МЮ напоминаютт Ливерпуль десятилетий давности... Так сказать держатся на багаже старых заслуг... Ну что можно сказать? Терпение вам... Может лет через 10 будете снова бороться за Чемпионство))
PS: сезон АПЛ в самом разгаре. У каждой из топ-6 впереди только "финалы"))
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Играешь дома против "Бёрнли", ничья, нужно кровь из носу побеждать, 15 минут до конца... И меняешь одного нападающего на другого.
Нет слов.
При любом исходе сезона вон нахрен из клуба.
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Контры Пёрнли, как и стандарты пенсоф ниочём. Бежит стадо, бежит бежит, а в башке только одно - как угловой или штрафной заработать. Затолкаем потом
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Саррибол - говно. Осталось в ЛЕ обосраться - и можно запасаться попкорном, наблюдая как все остальные клубы скупают топарей, попутно помахивая ручкой вслед Азару из трансферного бана.
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У арсинольцев ещё хватает гнили что-то вякать после всоса кп)) хомяки разноцветные)
(ответить)
Ещё и матчи У всех в запасе
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Сегодня ШЕСТЬНОЛЬСИ выдал сенсацию конечно. Отобрал два очка у Бернли. Молодцы.
(ответить)
Сарриебол.
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хотя по сути ничья тоже неплохо.
ведь реально до сих пор решает матч мю-челси
арс так или иначе если он побеждал бы все свои следующие матчи, был бы выше челси, у низ разница пизже
следовательно что победа, что ничья не дает челси еще 4-ку
4-ку челси даст следующие 3 выигрыша и хотя бы 1 проеб арса. ТАк что...другое дело, что конечно арс уже может 1 раз и в ничью сыграть и им хватит)
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"Бернли" не испытывал особых проблем, обороняя очко.
Источник: http://fapl.ru/posts/70264/
удивительно, что в заголовок не вынесли
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гпенсы с победой))
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Все конкурентов проиграли
И Челси по традиции также нужно проиграть либо ничья
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вуахаха, пенсы, че с ебалом то ?
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