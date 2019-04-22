"Челси" сыграл с "Бернли" вничью

Бернли В отличие от трех своих конкурентов в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, "Челси" набрал очки — но лишь одно, сыграв вничью 2:2 с "Бернли".

После домашнего матча со "Славией" в Лиге Европы в стартовый состав "синих" вернулись Жоржиньо, Рубен Лофтус-Чик, Каллум Хадсон-Одои и Гонсало Игуаин, заменив Матео Ковачича, Росса Баркли, Педро и Оливье Жиру.

После трех побед подряд главный тренер "бордовых" Шон Дайч ожидаемо не стал менять стартовый состав.

Матч начался с атак хозяев. Уже на второй минуте Эден Азар размял Тома Хитона, а вскоре Игуаин пытался перебросить мяч через голкипера "Бернли", но на линии ворот встал защитник.

Счет был открыт на восьмой минуте — и совсем не той командой, как можно было ожидать. Сесар Аспиликуэта вынес мяч головой за пределы штрафной после подачи углового, а Джефф Хендрик пробил в касание с лету — 0:1.

Словно не заметив этой пощечины, "Челси" продолжил атаковать и очень быстро отыгрался. На 12-й минуте Эден Азар раскачал защитника на левом краю штрафной, а затем покатил под удар Нголо Канте — 1:1.

Спустя еще две минуты "синие" вышли вперед. Игуаин классно развернулся около Бена Ми, затем сыграл в стенку с Аспиликуэтой и нанес пушечный удар с правого края штрафной площади — 2:1.

"Челси" достойно вышел из затруднительного положения и принялся контролировать игру. Но на 23-й минуте хозяева повторно провалились в обороне при розыгрыше соперником стандарта. После навеса со штрафного и двух скидок вдоль ворот Эшли Барнс без сопротивления поразил цель возле ближней штанги — 2:2.

Вскоре игра не просто успокоилась, а развалилась на эпизоды — гостям только это и требовалось.

В начале второго тайма команды оживились. Игуаин проверил Хитона, на что "бордовые" ответили выходом один на один по левому краю штрафной Криса Вуда — нападающий запутался в своих ногах и не смог пробить.

Это оживление в игре продлилось недолго. Затем "синие" принялись демонстрировать Саррибол в его худшем обличии — перекат мяча без какой-либо остроты. "Бернли" не испытывал особых проблем, обороняя очко.

Конечно, в концовке подгоняемые своими болельщиками хозяева добавили, однако для еще одного гола все равно сделали недостаточно.

"Челси" снова провел два совершенно разных тайма. После перерыва "синие" практически не напрягали Тома Хитона, а Маурицио Сарри так и не хватило духа рискнуть. Тем не менее, лондонцы набрали хотя бы очко, а их конкуренты — нет.

"Челси" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Бернли, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2019 23:55

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Последние комментарии:




  1. superperez101 23.04.2019 00:43 # superperez101
    Каждый матч угараю с барисобагали.
    Вот уж днину купили так купили. Каждый матч пускает, но тяпку свою продолжает морщить словно он стоит уплоченных за него денег.
    А жоржинья ему в как раз в пару, два друга - х#й и подпруга.
    Жесть конечно игрочишки. Цирк уродов какой-то.
    Канте с Азаром свалят, и останутся барклии всякие с рюдигерами.

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  2. ian 23.04.2019 00:30 # ian
    От того грозного Челси не осталось ничего, они теперь удобный соперник для всех, им легко забить гол, а то и несколько.

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  3. narcot 23.04.2019 00:30 # narcot
    спасли очко

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  4. blueisthecolor 23.04.2019 00:20 # blueisthecolor
    Клоунада, а не матч. Пернли запихали две шары и яростно выбивали мяч на 60 минуте подальше от ворот, а этот сброд ходил пешкодрапом и пытался их усыпить сорриболлом. Очкун Сарри как казуальщик в фифе - не знает что походу матча можно схемку поменять. Чик норм, в основу в след сезоне, Одои - жаль; острота с того фланга ушла после его травмы. Баркли - огр, Алонсо - деревянный столб

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  5. mkcfc 23.04.2019 00:20 # mkcfc
    Реально смотреть игры волков Кардиффа и прочих интересней чем Челси и мю

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  6. slash-lfc 23.04.2019 00:16 # slash-lfc
    а пинсы ещё жалуются

    N'Golo Kante with 8 goals/assists in the PL this season, one more than Mesut Ozil and Dele Alli. The true playmaker.

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  7. mkcfc 23.04.2019 00:15 # mkcfc
    Бля читаешь комментарии в основном грязь одна. Вчера сидели молча не пизднли а сейчас появился случай че то пиздануть, подколоть. Самим бля не стыдно? Главное арсенал мю Челси нулячие. Ливер тащат судьи и одним махом могут все проебать и титул и лч. Сити уже довыебывались со своим покером и тоже могут без Апл остаться. Поэтому надо просто наслаждаться футболом. Хотя от такой игры как у Челси и мю радости мало))

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  8. bmw-e34 23.04.2019 00:13 # bmw-e34
    Челси, Арсенал и МЮ напоминаютт Ливерпуль десятилетий давности... Так сказать держатся на багаже старых заслуг... Ну что можно сказать? Терпение вам... Может лет через 10 будете снова бороться за Чемпионство))

    PS: сезон АПЛ в самом разгаре. У каждой из топ-6 впереди только "финалы"))

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  9. leysan 23.04.2019 00:12 # leysan
    Играешь дома против "Бёрнли", ничья, нужно кровь из носу побеждать, 15 минут до конца... И меняешь одного нападающего на другого.
    Нет слов.
    При любом исходе сезона вон нахрен из клуба.

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  10. chelsea-69 23.04.2019 00:07 # chelsea-69
    Контры Пёрнли, как и стандарты пенсоф ниочём. Бежит стадо, бежит бежит, а в башке только одно - как угловой или штрафной заработать. Затолкаем потом

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  11. lampard78 23.04.2019 00:05 # lampard78
    Саррибол - говно. Осталось в ЛЕ обосраться - и можно запасаться попкорном, наблюдая как все остальные клубы скупают топарей, попутно помахивая ручкой вслед Азару из трансферного бана.

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  12. funkyfresh 23.04.2019 00:04 # funkyfresh
    У арсинольцев ещё хватает гнили что-то вякать после всоса кп)) хомяки разноцветные)

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  13. chebrec 23.04.2019 00:03 # chebrec
    Ещё и матчи У всех в запасе

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  14. slash-lfc 23.04.2019 00:03 # slash-lfc
    Сегодня ШЕСТЬНОЛЬСИ выдал сенсацию конечно. Отобрал два очка у Бернли. Молодцы.

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  15. brown-ale 23.04.2019 00:03 # brown-ale
    Сарриебол.

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  16. thegodfather 23.04.2019 00:01 # thegodfather
    хотя по сути ничья тоже неплохо.
    ведь реально до сих пор решает матч мю-челси
    арс так или иначе если он побеждал бы все свои следующие матчи, был бы выше челси, у низ разница пизже
    следовательно что победа, что ничья не дает челси еще 4-ку

    4-ку челси даст следующие 3 выигрыша и хотя бы 1 проеб арса. ТАк что...другое дело, что конечно арс уже может 1 раз и в ничью сыграть и им хватит)

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  17. satellite 23.04.2019 00:01 # satellite
    "Бернли" не испытывал особых проблем, обороняя очко.

    Источник: http://fapl.ru/posts/70264/

    удивительно, что в заголовок не вынесли

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  18. gunars 23.04.2019 00:01 # gunars
    гпенсы с победой))

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  19. chebrec 23.04.2019 00:00 # chebrec
    Все конкурентов проиграли
    И Челси по традиции также нужно проиграть либо ничья

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  20. reams 22.04.2019 23:59 # reams
    вуахаха, пенсы, че с ебалом то ?

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