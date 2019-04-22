Сарри считает Лигу Чемпионов переоцененным турниром

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что считает Лигу Чемпионов переоцененным турниром.

В данный момент "синие" ведут отчаянную борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а также продолжают свой путь в Лиге Европы, надеясь не остаться на второй год подряд без Лиги Чемпионов.



По словам Сарри, "Челси" выступает на обоих фронтах с одинаковым отношением, однако возвращение в элитный европейский турнир не является самоцелью для Маурицио.



"Мы не можем выбирать путь. Мы должны стараться в Премьер-Лиге, мы должны стараться в Лиге Европы. Мы хотим выиграть Лигу Европы, потому что это само по себе очень важное соревнование, а не только потому, что победа в нем дает пропуск в Лигу Чемпионов".



"Мы должны постараться попасть в топ-4. Это непросто, потому что нам остается сыграть четыре матча. Последние четыре-пять туров — это всегда сложно для каждой команды. Мы можем увидеть кое-какие странные результаты в этот период. Однако мы собираемся сражаться до конца".



"Люди слишком преувеличивают важность Лиги Чемпионов. Конечно, это самое важное соревнование для клубов, но сейчас идет стадия на вылет — один отскок от штанги, и ты прошел дальше или вылетел".



"Тебе нужно очень хорошо играть, а также тебе нужна удача. Очевидно, это самое важное соревнование для клубов — но соревнование, в которому тебе нужна удача".



"Премьер-Лига в этом плане очень другая. Чтобы попасть в финал Кубка Лиги, нам пришлось сыграть с "Ливерпулем", "Тоттенхэмом" и затем в финале с "Манчестер Сити". Проще попасть в финал Лиги Чемпионов".



"Однако на данной стадии Лиги Европы нельзя ожидать ничего проще. Мы должны стараться на обоих фронтах", — цитирует Сарри Daily Mirror.