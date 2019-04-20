Гвардиола: "Ливерпуль" — одна из лучших команд, что я видел в своей жизни"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "Ливерпуль" одной из лучших команд, что он когда-либо видел в своей жизни.
Преодолев разочарование от вылета из Лиги Чемпионов, в субботу "горожане" смогли одержать важнейшую победу над "Тоттенхэмом" (1:0) и сохранить инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги.
Теперь обоим претендентам на титул остается сыграть четыре матча, и Гвардиола полностью отдает себе отчет, с каким конкурентом ему приходится иметь дело в лице "Ливерпуля".
"Титул по-прежнему в наших руках. Находясь каждый день с этим клубом и этими игроками, я могу пообещать: что бы ни произошло дальше, мы будем сражаться до самого конца".
"Время покажет, как далеко мы сможем зайти. Мы сражаемся с лучшим "Ливерпулем" всех времен, одной из лучших команд, что я когда-либо видел в своей жизни".
"Это была очень важная победа для чемпионской гонки Премьер-Лиги. Мы знаем, что не можем терять очки. Борьба была упорной, и "Тоттенхэм" имел больше моментов, чем в двух предыдущих матчах".
"Мы сражаемся за победу в Премьер-Лиге каждые три дня. От давления никуда не деться".
"Мы могли проиграть титул Премьер-Лиги сегодня — после среды нам было действительно тяжело. Как футболист, я бы не смог сделать то, что сделали мои игроки сегодня", — цитирует Гвардиолу BBC.
20.04.2019 19:00
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Последние комментарии:
Болелы Сити (бывшие болелы Челси) берите пример со своего тренера как с уважением надо относится к соперникам
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КОРОЛЬ!!!
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"Титул по-прежнему в наших руках. Находясь каждый день с этим клубом и этими игроками, я могу пообещать: что бы ни произошло дальше, мы будем сражаться до самого конца".
Источник: http://fapl.ru/posts/70214/
я сделаю покер
мы будем сражаться
ПОТРАЧЕНО,
Ливерпудлианцы кубок АПЛ наш
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КАРОЛЬ
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Понял, что отскочил в январе. Сыграй тогда вничью, уже бы готовил своё очко для шейхов, которые его пустят по кругу за просраные АПЛ и ЛЧ, ну и 1млрд конечно же!
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По самые яйца... ахахахахаха
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Подорвал очко колбасной, нет?
Come on, City!!!
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— А-а, боится! Гы-гы-гы . Всё-таки надо тебе дать коленом, надо!.. Ха-ха… Н-надо! (к/ф Берегись автомобиля).
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Да ладно Пеп, 3,5 голубят с тобой поспорят)))
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КОРОЛЬ!!!
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