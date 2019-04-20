Гвардиола: "Ливерпуль" — одна из лучших команд, что я видел в своей жизни"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "Ливерпуль" одной из лучших команд, что он когда-либо видел в своей жизни.

Преодолев разочарование от вылета из Лиги Чемпионов, в субботу "горожане" смогли одержать важнейшую победу над "Тоттенхэмом" (1:0) и сохранить инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги.



Теперь обоим претендентам на титул остается сыграть четыре матча, и Гвардиола полностью отдает себе отчет, с каким конкурентом ему приходится иметь дело в лице "Ливерпуля".



"Титул по-прежнему в наших руках. Находясь каждый день с этим клубом и этими игроками, я могу пообещать: что бы ни произошло дальше, мы будем сражаться до самого конца".



"Время покажет, как далеко мы сможем зайти. Мы сражаемся с лучшим "Ливерпулем" всех времен, одной из лучших команд, что я когда-либо видел в своей жизни".



"Это была очень важная победа для чемпионской гонки Премьер-Лиги. Мы знаем, что не можем терять очки. Борьба была упорной, и "Тоттенхэм" имел больше моментов, чем в двух предыдущих матчах".



"Мы сражаемся за победу в Премьер-Лиге каждые три дня. От давления никуда не деться".



"Мы могли проиграть титул Премьер-Лиги сегодня — после среды нам было действительно тяжело. Как футболист, я бы не смог сделать то, что сделали мои игроки сегодня", — цитирует Гвардиолу BBC.