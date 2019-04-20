Гвардиола: "Ливерпуль" — одна из лучших команд, что я видел в своей жизни"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "Ливерпуль" одной из лучших команд, что он когда-либо видел в своей жизни.

Преодолев разочарование от вылета из Лиги Чемпионов, в субботу "горожане" смогли одержать важнейшую победу над "Тоттенхэмом" (1:0) и сохранить инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Теперь обоим претендентам на титул остается сыграть четыре матча, и Гвардиола полностью отдает себе отчет, с каким конкурентом ему приходится иметь дело в лице "Ливерпуля".

"Титул по-прежнему в наших руках. Находясь каждый день с этим клубом и этими игроками, я могу пообещать: что бы ни произошло дальше, мы будем сражаться до самого конца".

"Время покажет, как далеко мы сможем зайти. Мы сражаемся с лучшим "Ливерпулем" всех времен, одной из лучших команд, что я когда-либо видел в своей жизни".

"Это была очень важная победа для чемпионской гонки Премьер-Лиги. Мы знаем, что не можем терять очки. Борьба была упорной, и "Тоттенхэм" имел больше моментов, чем в двух предыдущих матчах".

"Мы сражаемся за победу в Премьер-Лиге каждые три дня. От давления никуда не деться".

"Мы могли проиграть титул Премьер-Лиги сегодня — после среды нам было действительно тяжело. Как футболист, я бы не смог сделать то, что сделали мои игроки сегодня", — цитирует Гвардиолу BBC.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1287

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Последние комментарии:




  1. firmino9 20.04.2019 20:08 # firmino9
    Болелы Сити (бывшие болелы Челси) берите пример со своего тренера как с уважением надо относится к соперникам

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  2. griezmann 20.04.2019 19:52 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  3. liverpo0ol 20.04.2019 19:44 # liverpo0ol
    "Титул по-прежнему в наших руках. Находясь каждый день с этим клубом и этими игроками, я могу пообещать: что бы ни произошло дальше, мы будем сражаться до самого конца".

    Источник: http://fapl.ru/posts/70214/

    я сделаю покер
    мы будем сражаться

    ПОТРАЧЕНО,

    Ливерпудлианцы кубок АПЛ наш

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  4. silva77 20.04.2019 19:37 # silva77
    КАРОЛЬ

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  5. lfc-in-my-heart 20.04.2019 19:25 # lfc-in-my-heart
    Понял, что отскочил в январе. Сыграй тогда вничью, уже бы готовил своё очко для шейхов, которые его пустят по кругу за просраные АПЛ и ЛЧ, ну и 1млрд конечно же!

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  6. only--liverpool 20.04.2019 19:24 # only--liverpool
    По самые яйца... ахахахахаха

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  7. arhangel777 20.04.2019 19:22 # arhangel777
    Подорвал очко колбасной, нет?
    Come on, City!!!

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  8. scouser2005 20.04.2019 19:20 # scouser2005
    — А-а, боится! Гы-гы-гы . Всё-таки надо тебе дать коленом, надо!.. Ха-ха… Н-надо! (к/ф Берегись автомобиля).

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  9. xin 20.04.2019 19:14 # xin
    Да ладно Пеп, 3,5 голубят с тобой поспорят)))

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  10. mancityman 20.04.2019 19:00 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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