Моуриньо: "Не удивлюсь, если "Тоттенхэм" выиграет Лигу Чемпионов"

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что "Тоттенхэм" способен выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Взяв верх над "Манчестер Сити" по сумме двух матчей, "шпоры" шагнули в полуфинальную стадию Лиги Чемпионов, где теперь сыграют с "Аяксом", который ранее убрал со своего пути "Реал" и "Ювентус".



Моуриньо не считает "Тоттенхэм" или "Аякс" случайными гостями на столь поздней стадии элитного европейского соревнования и верит, что Маурисио Почеттино имеет все шансы на свой первый трофей у руля лондонской команды.



"Я по-настоящему рад за обе эти команды. Я привык говорить, что если ты добрался до четвертьфинала, значит на то есть причина".



"На групповом этапе иногда тебе может повезти, иногда твой соперник окажется не так хорош, как ожидалось. Иногда тебе может повезти с жеребьевкой в 1/8 финала. Но когда ты уже в четвертьфинале, добравшись туда и заставив себя уважать, тогда я всегда говорю, что шансы каждой команды на победу составляют 12.5 процентов".



"Когда ты достиг полуфинала, шансы возрастают до 25 процентов для каждой команды. Я не буду удивлен, если "Аякс" или "Тоттенхэм" выиграют Лигу Чемпионов".



"Ладно, я, возможно, немного удивлюсь, но не буду шокирован, потому что они играют друг с другом, и один из них пройдет в финал, а финал — это один матч, это 90 минут, которые для большинства игроков являются самыми важными в их карьерах".



"Думаю, обе команды будут мечтать об этом, и у них есть все основания для это. "Аякс" — это убийца гигантов. Сказать то же самое про "Тоттенхэм" нельзя, потому что у "Сити" нет традиции выигрывать Лигу Чемпионов, но "Сити" — это все равно команда топ-уровня в своей стране, и они обыграли ее. Шансы 50 на 50", — сообщил Моуриньо Russia Today.