Ходжсон: "Хеннесси отчаянно хочет узнать больше о нацистах"

Уэйн Хеннесси Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что его голкиперу Уэйну Хеннесси не терпится узнать больше об Адольфе Гитлере, фашизме и нацизме.

Напомним, ранее в апреле FA оправдала Хеннесси по делу о нацистском приветствии. А на текущей неделе Ассоциация опубликовала в письменном виде причины своего решения.

Свое решение независимая комиссия FA объяснила тем, что 32-летний валлиец "не знал, что такое нацистское приветствие". Теперь Уэйн хочет восполнить позорные пробелы в образовании.

"Я не имею представления об уровне знаний насчет Холокоста и Второй мировой войны в других клубах или даже в нашем собственном".

"Мы совместно с Kick It Out (организацией, которая борется с дискриминацией) собираемся разобраться с этим. Уэйн переживает по поводу случившегося, и ему отчаянно хочется узнать как можно больше", — цитирует Ходжсона The Guardian.


Метки FA, Кристал Пэлас, Хеннесси, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1852

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Последние комментарии:




  1. maxll 19.04.2019 21:35 # maxll
    Большинство долборашкинских уебаносвиней не знает правдивой истории и кричат делываевали

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  2. tigerpool 19.04.2019 21:08 # tigerpool
    https://ichef.bbci.co.uk/onesport/cps/480/cpsprodpb/55BC/production/_105084912_hennessey_twitter2.jpg

    Конечно он не знал, просто по приколу изобразил Гитлера

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  3. plokxnet 19.04.2019 20:46 # plokxnet
    Спроси у фапловских отбросов.

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  4. van-der-slav 19.04.2019 20:10 # van-der-slav
    ну да, будучи британцем не знать ничего про вторую мировую, конечно

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