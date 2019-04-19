Ходжсон: "Хеннесси отчаянно хочет узнать больше о нацистах"
Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что его голкиперу Уэйну Хеннесси не терпится узнать больше об Адольфе Гитлере, фашизме и нацизме.
Напомним, ранее в апреле FA оправдала Хеннесси по делу о нацистском приветствии. А на текущей неделе Ассоциация опубликовала в письменном виде причины своего решения.
Свое решение независимая комиссия FA объяснила тем, что 32-летний валлиец "не знал, что такое нацистское приветствие". Теперь Уэйн хочет восполнить позорные пробелы в образовании.
"Я не имею представления об уровне знаний насчет Холокоста и Второй мировой войны в других клубах или даже в нашем собственном".
"Мы совместно с Kick It Out (организацией, которая борется с дискриминацией) собираемся разобраться с этим. Уэйн переживает по поводу случившегося, и ему отчаянно хочется узнать как можно больше", — цитирует Ходжсона The Guardian.
19.04.2019 20:00
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Большинство долборашкинских уебаносвиней не знает правдивой истории и кричат делываевали
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Конечно он не знал, просто по приколу изобразил Гитлера
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Спроси у фапловских отбросов.
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ну да, будучи британцем не знать ничего про вторую мировую, конечно
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