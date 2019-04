Ходжсон: "Хеннесси отчаянно хочет узнать больше о нацистах"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что его голкиперу Уэйну Хеннесси не терпится узнать больше об Адольфе Гитлере, фашизме и нацизме.

Напомним, ранее в апреле FA оправдала Хеннесси по делу о нацистском приветствии. А на текущей неделе Ассоциация опубликовала в письменном виде причины своего решения.



Свое решение независимая комиссия FA объяснила тем, что 32-летний валлиец "не знал, что такое нацистское приветствие". Теперь Уэйн хочет восполнить позорные пробелы в образовании.



"Я не имею представления об уровне знаний насчет Холокоста и Второй мировой войны в других клубах или даже в нашем собственном".



"Мы совместно с Kick It Out (организацией, которая борется с дискриминацией) собираемся разобраться с этим. Уэйн переживает по поводу случившегося, и ему отчаянно хочется узнать как можно больше", — цитирует Ходжсона The Guardian.