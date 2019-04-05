Хеннесси оправдан по делу о нацистском приветствии

FA сняла все обвинения с голкипера "Кристал Пэлас" Уэйна Хеннесси по делу о жесте, похожем на нацистское приветствие.

Когда в январе "орлы" отправились праздновать победу над "Гримбси" в Кубке Англии, полузащитник Макс Майер выложил у себя в инстаграме фотографию, на которой Хеннесси изображен со вздернутой вверх правой рукой, изображая левой рукой усы.



Вскоре в адрес игрока сборной Уэльса были выдвинуты обвинения, однако Уэйн отказался признать свою неправоту, пояснив, что одной рукой махал в сторону фотографировавшего, а другую приложил к лицу, чтобы его было лучше слышно.



Рассматривая апелляцию Хеннесси, независимая комиссия Ассоциации не смогла прийти к единодушному решению, что 31-летний голкипер намеренно изобразил нацистское приветствие.



Таким образом, Уэйн был оправдан и избежал наказания, которым вполне могла стать многоматчевая дисквалификация.



