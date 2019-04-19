Милнер призывает "Ливерпуль" не бояться "Барселону"
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер считает, что его команда не должна бояться "Барселону", своего соперника по полуфиналу Лиги Чемпионов.
Разгромив "Порту" со счетом 6:1 по сумме двух матчей, "красные" вышли в полуфинал элитного европейского турнира, где теперь сыграют с обидчиком "Манчестер Юнайтед" в лице "Барселоны".
В 2014 и 2015 годах "Манчестер Сити" с Милнером в составе вылетал от "Барселоны" в 1/8 финала, однако Джеймс уверен, что для "Ливерпуля" все может сложиться иначе. Ветеран призывает "красных" верить в свои силы.
"Прежде мне доводилось играть в плей-офф против "Барселоны" пару раз, но без особого успеха. У них сильная команда, а "Ноу Камп" — сложное место для выездов. Однако я не думаю, что они слишком часто играли против команд вроде нашей".
"Это будет сложно. Их команда полна талантов, обладающих огромным индивидуальным мастерством, а вместе они составляют отличную команду. Это будет очень тяжело, и нам потребуется показать свою лучшую игру".
"Однако благодаря опыту пары последних сезонов, с учетом обыгранных нами команд в Лиге Чемпионов, мы должны отправиться туда с уверенностью в себе, как бы тяжело это ни было", — цитирует Милнера Liverpool Echo.
19.04.2019 08:00
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Последние комментарии:
Не будем "кукарекать", "красные".
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такую барсу на изи можно проходить и вообще финал уже в кармане считай
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Блять Джеймс ты лучшее что было от нефтеклуба
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такую барсу на изи можно проходить и вообще финал уже в кармане считай
ЮНВА пацаны
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Да хули бояться? Вон местные пеликаны орут, что "такую" барсу на изи можно проходить и вообще финал уже в кармане
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Без Кариеса должны потянуть
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Да там кроме месси все мертвые . ели двигаютя .
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