Милнер призывает "Ливерпуль" не бояться "Барселону"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер считает, что его команда не должна бояться "Барселону", своего соперника по полуфиналу Лиги Чемпионов.

Разгромив "Порту" со счетом 6:1 по сумме двух матчей, "красные" вышли в полуфинал элитного европейского турнира, где теперь сыграют с обидчиком "Манчестер Юнайтед" в лице "Барселоны".



В 2014 и 2015 годах "Манчестер Сити" с Милнером в составе вылетал от "Барселоны" в 1/8 финала, однако Джеймс уверен, что для "Ливерпуля" все может сложиться иначе. Ветеран призывает "красных" верить в свои силы.



"Прежде мне доводилось играть в плей-офф против "Барселоны" пару раз, но без особого успеха. У них сильная команда, а "Ноу Камп" — сложное место для выездов. Однако я не думаю, что они слишком часто играли против команд вроде нашей".



"Это будет сложно. Их команда полна талантов, обладающих огромным индивидуальным мастерством, а вместе они составляют отличную команду. Это будет очень тяжело, и нам потребуется показать свою лучшую игру".



"Однако благодаря опыту пары последних сезонов, с учетом обыгранных нами команд в Лиге Чемпионов, мы должны отправиться туда с уверенностью в себе, как бы тяжело это ни было", — цитирует Милнера Liverpool Echo.