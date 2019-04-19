Милнер призывает "Ливерпуль" не бояться "Барселону"

Джеймс Милнер Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер считает, что его команда не должна бояться "Барселону", своего соперника по полуфиналу Лиги Чемпионов.

Разгромив "Порту" со счетом 6:1 по сумме двух матчей, "красные" вышли в полуфинал элитного европейского турнира, где теперь сыграют с обидчиком "Манчестер Юнайтед" в лице "Барселоны".

В 2014 и 2015 годах "Манчестер Сити" с Милнером в составе вылетал от "Барселоны" в 1/8 финала, однако Джеймс уверен, что для "Ливерпуля" все может сложиться иначе. Ветеран призывает "красных" верить в свои силы.

"Прежде мне доводилось играть в плей-офф против "Барселоны" пару раз, но без особого успеха. У них сильная команда, а "Ноу Камп" — сложное место для выездов. Однако я не думаю, что они слишком часто играли против команд вроде нашей".

"Это будет сложно. Их команда полна талантов, обладающих огромным индивидуальным мастерством, а вместе они составляют отличную команду. Это будет очень тяжело, и нам потребуется показать свою лучшую игру".

"Однако благодаря опыту пары последних сезонов, с учетом обыгранных нами команд в Лиге Чемпионов, мы должны отправиться туда с уверенностью в себе, как бы тяжело это ни было", — цитирует Милнера Liverpool Echo.


Метки Барселона, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Милнер

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 826

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. akadam 19.04.2019 09:03 # akadam
    Не будем "кукарекать", "красные".

    (ответить)

  2. radik86radik 19.04.2019 08:59 # radik86radik
    такую барсу на изи можно проходить и вообще финал уже в кармане считай

    (ответить)

  3. liverpoolfan94 19.04.2019 08:46 # liverpoolfan94
    Блять Джеймс ты лучшее что было от нефтеклуба

    (ответить)

  4. pistolero-lfc 19.04.2019 08:44 # pistolero-lfc
    такую барсу на изи можно проходить и вообще финал уже в кармане считай
    ЮНВА пацаны

    (ответить)

  5. keane16 19.04.2019 08:31 # keane16
    Да хули бояться? Вон местные пеликаны орут, что "такую" барсу на изи можно проходить и вообще финал уже в кармане

    (ответить)

  6. sobersid 19.04.2019 08:28 # sobersid
    Без Кариеса должны потянуть

    (ответить)

  7. chr1s8rown 19.04.2019 08:08 # chr1s8rown
    Да там кроме месси все мертвые . ели двигаютя .

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: