Силва: "Сити" нужно обыграть "Тоттенхэм" не ради мести"
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что в субботнем матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" его команда не будет думать о мести.
В среду вечером "шпоры" в невероятном противостоянии выбили "горожан" из Лиги Чемпионов, поставив крест на мечтах Хосепа Гвардиолы и его игроков об историческом достижении в виде покера.
В ближайшую субботу "Тоттенхэм" вернется на "Этихад" с возможностью пустить сезон "Сити" под откос — осечка будет чревата для "горожан" потерей инициативы в чемпионской гонке Премьер-Лиги.
По словам Бернарду, в субботу его команда будет сосредоточена на продолжении борьбы за титул, а не на том, чтобы отомстить за обиднейший результат.
"Нам нужны эти три очка, чтобы выиграть Премьер-Лигу. Естественно, мы очень расстроены, но мы должны забыть о своем вылете из Лиги Чемпионов и сосредоточиться на турнирах, где мы все еще участвуем".
"Это не время для мести. Это время для другого соревнования, время для того, чтобы остаться в чемпионской гонке".
"Мы постараемся выиграть этот матч точно так же, как старались в среду, зная, что играем против очень хорошей команды. Это будет сложный матч для нас".
"Мы знаем, что "Ливерпуль", наверное, выиграет все свои матчи, поэтому и нам нужно выиграть все свои матчи. Наш фокус — последовательно брать по три очка, чтобы в конце отпраздновать завоевание титула", — цитирует Силву Evening Standard.
19.04.2019 06:00
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Последние комментарии:
ТТХ тоже мотивирован. Проиграет, может в Топ-4 не попасть. Причем,вполне реально.
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Не думать о мести у них не получится. Уверен, что эта мысль свербит им мозги...
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неоднозначный игрок, вроде и топарик, но вечно падает после контактов и руками машет, пиздит много, походу гниловатый человек
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половина состава Тоттенхэма лечится от травм, другая половина будет нереально уставшей после ночи среды (привет mr.credo)
у Мансити и скамейка длиннее и травм поменьше.
горожане должны обыгрывать
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Выиграть нужно потому что, у МЮ не выиграют и так АПЛ покажет что не только миллиарды шейхов могут выигрывать титулы.
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да хули тут думать, терпилы куриные сольют матч как миленькие
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Петушня, сыграйте хотя вничью...
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Силва хочет сказать, что красной карточки кому-то из МС не избежать.
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Тоттенхэм повтори
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