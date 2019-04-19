Силва: "Сити" нужно обыграть "Тоттенхэм" не ради мести"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что в субботнем матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" его команда не будет думать о мести.

В среду вечером "шпоры" в невероятном противостоянии выбили "горожан" из Лиги Чемпионов, поставив крест на мечтах Хосепа Гвардиолы и его игроков об историческом достижении в виде покера.



В ближайшую субботу "Тоттенхэм" вернется на "Этихад" с возможностью пустить сезон "Сити" под откос — осечка будет чревата для "горожан" потерей инициативы в чемпионской гонке Премьер-Лиги.



По словам Бернарду, в субботу его команда будет сосредоточена на продолжении борьбы за титул, а не на том, чтобы отомстить за обиднейший результат.



"Нам нужны эти три очка, чтобы выиграть Премьер-Лигу. Естественно, мы очень расстроены, но мы должны забыть о своем вылете из Лиги Чемпионов и сосредоточиться на турнирах, где мы все еще участвуем".



"Это не время для мести. Это время для другого соревнования, время для того, чтобы остаться в чемпионской гонке".



"Мы постараемся выиграть этот матч точно так же, как старались в среду, зная, что играем против очень хорошей команды. Это будет сложный матч для нас".



"Мы знаем, что "Ливерпуль", наверное, выиграет все свои матчи, поэтому и нам нужно выиграть все свои матчи. Наш фокус — последовательно брать по три очка, чтобы в конце отпраздновать завоевание титула", — цитирует Силву Evening Standard.