Силва: "Сити" нужно обыграть "Тоттенхэм" не ради мести"

Бернарду Силва Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что в субботнем матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" его команда не будет думать о мести.

В среду вечером "шпоры" в невероятном противостоянии выбили "горожан" из Лиги Чемпионов, поставив крест на мечтах Хосепа Гвардиолы и его игроков об историческом достижении в виде покера.

В ближайшую субботу "Тоттенхэм" вернется на "Этихад" с возможностью пустить сезон "Сити" под откос — осечка будет чревата для "горожан" потерей инициативы в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

По словам Бернарду, в субботу его команда будет сосредоточена на продолжении борьбы за титул, а не на том, чтобы отомстить за обиднейший результат.

"Нам нужны эти три очка, чтобы выиграть Премьер-Лигу. Естественно, мы очень расстроены, но мы должны забыть о своем вылете из Лиги Чемпионов и сосредоточиться на турнирах, где мы все еще участвуем".

"Это не время для мести. Это время для другого соревнования, время для того, чтобы остаться в чемпионской гонке".

"Мы постараемся выиграть этот матч точно так же, как старались в среду, зная, что играем против очень хорошей команды. Это будет сложный матч для нас".

"Мы знаем, что "Ливерпуль", наверное, выиграет все свои матчи, поэтому и нам нужно выиграть все свои матчи. Наш фокус — последовательно брать по три очка, чтобы в конце отпраздновать завоевание титула", — цитирует Силву Evening Standard.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, Силва, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1566

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea-soul 19.04.2019 08:52 # chelsea-soul
    ТТХ тоже мотивирован. Проиграет, может в Топ-4 не попасть. Причем,вполне реально.

    (ответить)

  2. scouser2005 19.04.2019 08:21 # scouser2005
    Не думать о мести у них не получится. Уверен, что эта мысль свербит им мозги...

    (ответить)

  3. uyga 19.04.2019 07:42 # uyga
    неоднозначный игрок, вроде и топарик, но вечно падает после контактов и руками машет, пиздит много, походу гниловатый человек

    (ответить)

  4. pistolero-lfc 19.04.2019 07:40 # pistolero-lfc
    половина состава Тоттенхэма лечится от травм, другая половина будет нереально уставшей после ночи среды (привет mr.credo)
    у Мансити и скамейка длиннее и травм поменьше.
    горожане должны обыгрывать

    (ответить)

  5. better80 19.04.2019 07:37 # better80
    Выиграть нужно потому что, у МЮ не выиграют и так АПЛ покажет что не только миллиарды шейхов могут выигрывать титулы.

    (ответить)

  6. hammersmith 19.04.2019 07:20 # hammersmith
    да хули тут думать, терпилы куриные сольют матч как миленькие

    (ответить)

  7. yudjinnah 19.04.2019 07:04 # yudjinnah
    Петушня, сыграйте хотя вничью...

    (ответить)

  8. akadam 19.04.2019 06:35 # akadam
    Силва хочет сказать, что красной карточки кому-то из МС не избежать.

    (ответить)

  9. edvinman-utd 19.04.2019 06:01 # edvinman-utd
    Тоттенхэм повтори

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: