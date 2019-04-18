Ван Дейк рассказал, как собирается остановить Месси

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк поделился своими мыслями о том, как собирается остановить суперзвезду "Барселоны" Лионеля Месси.

Сокрушив "Порту" по сумме двух матчей со счетом 6:1, "красные" вышли в полуфинал Лиги Чемпионов, где теперь сразятся с "Барселоной".

Еще на групповом этапе этого розыгрыша Лиги Чемпионов Месси оформил дубль против "Тоттенхэма", а в 1/4 финала повторил то же самое с "Манчестер Юнайтед". Однако Ван Дейк надеется, что его команде повезет больше в противостоянии с Лионелем.

"Я пока не знаю, каким будет наш план против него. Посмотрим. Это будет отличный матч для всех нас. Важнее всего действовать сообща. Ты никогда не должен оставаться один на один, лишь ты и какой-то определенный нападающий".

"Оборона — это всегда коллективная задача, и я думаю, только так мы сможем хорошо ему противостоять. Это будет очень сложно, и я считаю его лучшим игроком в мире, но давайте посмотрим", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.


Метки Барселона, Ван Дейк, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Месси

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 940

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. rap-woiska 18.04.2019 17:35 # rap-woiska
    не удивлюсь если мессия и ван дика накажет, всё таки месси похyй кого ставить на коленочки.

    (ответить)

  2. tursatop 18.04.2019 17:14 # tursatop
    интересная будет битва, ван дейка еще никто не проходил и верх у него не выигрывал
    лучший нап вс лучший защ

    (ответить)

  3. mixmaster 18.04.2019 17:12 # mixmaster
    Смалленг тож просил "подать его"

    (ответить)

  4. contrario 18.04.2019 17:12 # contrario
    Месси совершил 139 удачных обводок за сезон. Ван Дейка не обыграли ни разу.

    пусть обматывает, главное выйти в финал

    (ответить)

  5. wmrpkvhzeflbrmo 18.04.2019 17:10 # wmrpkvhzeflbrmo
    Этому Ване можно даже не стараться. Месси выпотрошит в одиночку оборону красной помойки.

    Портовня будет наказана

    (ответить)

  6. chr1s8rown 18.04.2019 17:08 # chr1s8rown
    Пох на месси . у нас на раме не дырхеа ж

    (ответить)

  7. catalonia-pride 18.04.2019 17:05 # catalonia-pride
    Ему и не надо пытаться. Месси таких топов макал в лужу, что середняка Хренгила не заметит

    (ответить)

  8. pistolero-lfc 18.04.2019 17:04 # pistolero-lfc
    Ван Дейк рассказал, как собирается остановить Месси

    "Я пока не знаю, каким будет наш план против него."

    Источник: http://fapl.ru/posts/70169/#reply

    топовые редакторы. ничего не скажешь.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: