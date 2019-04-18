Ван Дейк рассказал, как собирается остановить Месси

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк поделился своими мыслями о том, как собирается остановить суперзвезду "Барселоны" Лионеля Месси.

Сокрушив "Порту" по сумме двух матчей со счетом 6:1, "красные" вышли в полуфинал Лиги Чемпионов, где теперь сразятся с "Барселоной".



Еще на групповом этапе этого розыгрыша Лиги Чемпионов Месси оформил дубль против "Тоттенхэма", а в 1/4 финала повторил то же самое с "Манчестер Юнайтед". Однако Ван Дейк надеется, что его команде повезет больше в противостоянии с Лионелем.



"Я пока не знаю, каким будет наш план против него. Посмотрим. Это будет отличный матч для всех нас. Важнее всего действовать сообща. Ты никогда не должен оставаться один на один, лишь ты и какой-то определенный нападающий".



"Оборона — это всегда коллективная задача, и я думаю, только так мы сможем хорошо ему противостоять. Это будет очень сложно, и я считаю его лучшим игроком в мире, но давайте посмотрим", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.