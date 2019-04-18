Ван Дейк рассказал, как собирается остановить Месси
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк поделился своими мыслями о том, как собирается остановить суперзвезду "Барселоны" Лионеля Месси.
Сокрушив "Порту" по сумме двух матчей со счетом 6:1, "красные" вышли в полуфинал Лиги Чемпионов, где теперь сразятся с "Барселоной".
Еще на групповом этапе этого розыгрыша Лиги Чемпионов Месси оформил дубль против "Тоттенхэма", а в 1/4 финала повторил то же самое с "Манчестер Юнайтед". Однако Ван Дейк надеется, что его команде повезет больше в противостоянии с Лионелем.
"Я пока не знаю, каким будет наш план против него. Посмотрим. Это будет отличный матч для всех нас. Важнее всего действовать сообща. Ты никогда не должен оставаться один на один, лишь ты и какой-то определенный нападающий".
"Оборона — это всегда коллективная задача, и я думаю, только так мы сможем хорошо ему противостоять. Это будет очень сложно, и я считаю его лучшим игроком в мире, но давайте посмотрим", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.
18.04.2019 17:00
Просмотров: 940
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
не удивлюсь если мессия и ван дика накажет, всё таки месси похyй кого ставить на коленочки.
(ответить)
интересная будет битва, ван дейка еще никто не проходил и верх у него не выигрывал
лучший нап вс лучший защ
(ответить)
Смалленг тож просил "подать его"
(ответить)
Месси совершил 139 удачных обводок за сезон. Ван Дейка не обыграли ни разу.
пусть обматывает, главное выйти в финал
(ответить)
Этому Ване можно даже не стараться. Месси выпотрошит в одиночку оборону красной помойки.
Портовня будет наказана
(ответить)
Пох на месси . у нас на раме не дырхеа ж
(ответить)
Ему и не надо пытаться. Месси таких топов макал в лужу, что середняка Хренгила не заметит
(ответить)
Ван Дейк рассказал, как собирается остановить Месси
"Я пока не знаю, каким будет наш план против него."
Источник: http://fapl.ru/posts/70169/#reply
топовые редакторы. ничего не скажешь.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий